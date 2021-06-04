▲亂世中，最難的就是互相支持的勇氣，記得我愛你，不管在哪裡。（圖／Shutterstock）

亂世中，最難的就是互相支持的勇氣！記得我愛你，不管在哪裡

從疫情爆發到現在已經快兩個禮拜，也逐漸消磨眾人的信心跟期待，還記得兩周前網路流傳的一句話嗎？「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級。」如今看來，的確每個人都太小看了病毒的威力，疫情會蔓延全世界各國並不是沒有理由，連歐美日本都舉手無措，又怎麼能期待島國再一次證明呢？

以上並不是口水戰，更不是諷刺誰。當疫情升溫的現實擺在眼前，身為一位居家工作吹著冷氣的小老百姓，比起第一線穿著八小時兔子裝防護衣的醫護人員，我時時警惕自己，千萬不要成為拖累他們的幫兇。

災難之下，千萬不能只想著只有自己，不然情緒會變得很失落、很委屈、很想哭、想罵政府，想遷怒所有人，還有想吃鹹酥雞。此時排解憂鬱的情緒就變得很重要了。

一、不要對疫情麻痺，失去信心

防疫視同作戰，所以不要失去戰鬥的意志，這場戰有千千萬萬的醫護在第一線，也有物流二十四小時拚命的送貨，許多老師們變成直播主、許多家長們變成二十四小時保母，面對不同角色的變化，是作戰環節的一部分。

二、老人會擔心自己，是好事

我爸對於確診的數字開始麻痺，就算明天又破五百例也不覺得奇怪，但對每日報導死亡人數的年齡很有意見，說：「怎麼都是死60歲以上的老人！這根本就是嚇老人」，我說：「你會怕就好！不過就怕很多老人都不怕。」

前天到便利超商外帶咖啡，迎面而來一個老人把口罩戴在下方，然後順口的往我家門口前面吐痰，那個當下真的很崩潰！真希望這是個案，但看到龍潭人社團的裡面分享，還是一堆老人聚集在公園聊天，心想：「想串門子聊天就不能忍住嗎？子女會有多擔心你們！」

三、少參與政治口水戰，多彼此互相的關懷

疫情之初，版上就很多政治角力口水戰，以監督之名不停點名別人下台，然後用不同方式的影射、汙衊防疫團隊，平常不轉貼文章的人，瘋狂轉貼仇恨文跟假消息，此時回應只會帶來一身汙泥，請取消追蹤，或是隱藏三十天。可能三十天之後他就恢復正常。

偶爾關心一下身邊的朋友在做什麼，例如：「雪兒，新書賣得如何？」或著「今晚，你煮了什麼東西？」還有「最近有什麼推薦好看的戲劇？」

大家都推《火神的眼淚》、《我是遺物整理師》、以及《文森佐》，還有推薦一些書例如P’S《被時間留下來的人》、李維文《找到人生中最重要的七個人》以及雪兒《生活中，留下合適舒服的人》。

四、家庭是要互相支持，少誰的薪水都不行

嫁去德國生活的愛爾莎，也在自己版上分享居家一年的心得：

首先是把分內做好，包括出門後口罩戴好戴滿、回家先洗手、用信用卡付款、社交圈維持在小範圍的家人。

再來就是善用工具，隨身攜帶分裝的消毒噴瓶、去超市購物時使用一次性的拋棄式手套、使用專門的口罩包（一個放乾淨的一個放用過的）、口罩戴久了容易呼吸不順暢可以使用百靈油吸入器沒事吸兩下。

最後是保持冷靜，畢竟出外上班的老公必須在家工作，可以想像跟另外一半朝夕相處生活的日子有多苦，但抱怨跟抗爭是也沒用，先把自己的心情穩定好、做老公的後盾，老公才能繼續努力賺錢養家。

五、記得我愛你

每天都有死亡案例，大部分都是介於五十歲到八十歲的老人，每一位老人都代表一個家庭，你若不捨得他們插入呼吸管治療，就請好好待在家裡。而親愛的長輩們，你們真的是高風險族群，也這段時間請千萬好好照顧自己的身體，非常時期，真的不要再到處亂串門子了！

亂世中，最難的就是互相支持的勇氣，記得我愛你，不管在哪裡。

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