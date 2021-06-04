大陸「三孩政策」被唱衰！台灣超有感　2大關鍵痛點讓人「不敢生也不想生」

▲隨著大陸經濟發展，小孩的養育費用越來越高，作為全球生育率末段班的台灣人也是超級有感！（圖／Shutterstock）

為平衡人口發展，大陸全面開放一對夫妻可以生育三個子女的政策及配套措施，簡稱「三孩政策」。然而這項政策卻遭到民眾「唱衰」，原因不外乎為隨著經濟發展，小孩的食衣住行育樂通通都要花錢，而且還越來越貴，甚至有人直接喊出「根本不考慮！」，這種現象看在多年蟬聯全球生育率排行的「倒數榜首」台灣人眼裡，真的只想說「這些苦我們超懂！」

只要在台灣聊起生小孩的話題，「沒錢怎麼生小孩？想都不用想！」、「邊工作邊養小孩根本是天方夜譚！」、「還是先存錢買房比較實在」、「想生但不敢生啊」等等讓人洩氣的顧慮又會被提出來討論一番，可謂為台灣年輕人無法擺脫的關鍵痛點！

相信許多剛出社會的小資族，或多或少都曾在社群網站上看到朋友分享懷孕喜訊，除了道聲恭喜，心中也不免疑問「我都快養不起自己了，他們怎麼養得起一個小孩？」、「這樣要買新房子了，怎麼吃得消？」、「那她的工作有辦法兼顧嗎？」……只要想到各種高額的養育支出，便讓人打消了生小孩的念頭！即便政府已祭出各項生育津貼及補助方法，「薪水不漲，物價一直漲」才是眾多人最擔憂的根本問題啊！

另外，女性在懷孕生產的過程中不但勞心勞力，生完還要做月子、帶小孩，即使政府也同樣立法保障女性工作權益，懷孕婦女在職場上還是可能受到歧視！

大家一定都有聽過或碰過這些情況──在參加工作面試時，沒有小孩的女性被詢問近幾年有沒有要結婚生小孩？已經有小孩的，就被詢問家庭狀況，例如是否會為了接送小孩而無法配合加班？若小孩有臨時狀況，會不會常常請假？這些問題就像把醜話說在前頭：女性員工可能因為生育和家庭因素而被否定工作能力，進而導致無法升遷，甚至不被錄用或辭退。讓人不禁感慨在時代進步的21世紀，「生育會影響工作表現」和「性別天花板」的老舊思維在某些職場上竟然還存在！

另一方面，先「立業」後「成家」的觀念越來越普遍，不只男性想先拚事業再結婚生子，許多女性更是「不想結婚生小孩」，她們目標晉升高階或自己當老闆，「經濟獨立」已然成為女人當自強的基本條件。對她們而言，「相夫教子」的觀念早就已經落伍，「靠男人不如靠自己」、「自己賺的錢就要自己花」才是王道！

總體而言，生育率低迷的原因涵蓋層面甚廣，但不論是「不敢生」還是「不想生」，都不是女性單方面的責任或義務，伴侶關係、社會文化、國家制度的理解與支持都需與時俱進，才能打造健康友善的生育和生活環境，讓人們可以無後顧之憂的結婚生子，也可以選擇自己活得精彩漂亮！