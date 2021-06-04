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再親密的關係也要「保持距離」？鄧惠文：懷著體諒的心情，有讚美就容易去配合！

文 : 姊妹淘編輯部

《鄧一個人咖啡》在今（4日）的直播中，鄧惠文醫師首次居家直播來陪伴大家，聊聊因疫情被關在家的各位，都遇到了什麼樣的煩心問題呢？鄧醫師也分享了自己這兩週以來，跟大家一樣在家工作、在家照顧孩子，做了很多原本沒有預料到會做的事，像今天「在家直播」，想提供大家一個舒緩心理的空間，跟粉絲們互相分享在家遇到什麼樣掙扎？

大家的一天是從什麼開始呢？鄧醫師從睜眼就在想，如果每天都做一樣的早餐，怕被老公孩子嫌棄，總是要花很多時間去想，今天要吃什麼？那個昨天好像吃過了？有時候身為一個「完美媽媽」，會想比照孩子在學校吃的，甚至想做得更好，容易會有「玻璃心」的狀況，還可能被家人講「怎麼沒什麼菜？」、「還要多久？」。鄧醫師坦言最讓自己崩潰的一句話是小孩問「什麼時候才可以回學校？」感覺好像是自己哪裡做不好，但其實小孩會想學校是正常的，因為學校的活動很多元，而且有其他小朋友一起學習、玩樂。

媽媽別崩潰！孩子也需要「放空」

很多媽媽在看顧孩子線上上課時才發現「自己的孩子好像不太專注於上課內容，時常會有放空的情形」，會忍不住想要指責孩子，但又覺得自己好像不該這樣，到底該麼辦？鄧醫師建議，其實孩子上課時，父母應該盡可能不要在旁邊「盯」著孩子，給他們一點自己的空間，即使今天孩子是在學校上課也需要很多「放空」的空間，這是因為孩子在放空的時候會在進行一個內部的自我重組

其實小朋友在學習時放空的狀況跟大人想的不一樣，跟心理狀態、年紀以及腦力發展的年齡有關，小朋友的學習就是學學玩玩，玩也不是有計劃地玩，就是放空。我們可以去想原本在學校上課有一個這麼大的黑板、有老師在前面走走來去，但現在上課就侷限在一個小螢幕，就算是連接到50吋的電視好了，還是跟原本在學校上課有落差，整個注意力跟專注多少都會改變。

▲再親密的關係也要保持一定的距離。（圖／截至《鄧一個人咖啡》畫面）

很多家長說受不了小朋友一直「盧」！其實孩子一直到國中都會有這種狀況，不要只覺得他在找碴，當大人在討論疫情狀況時，他們都會有所感受，你有沒有給他們時間去討論他們感受到的焦慮？從心理的狀態來看，小朋友會有覺得害怕的感覺，但那種害怕並不是爸媽做不好，而是小朋友一直在觀看大人現在的狀態，這些都反映了現階段外界安全不安全。

在這些狀況小朋友是如何去反映出他的焦慮呢？有些孩子是突然變得特別乖，但這樣真的是好事嗎？如果乖得有點異常、跟平常差距太遠的話，這種就是一種心理壓力的反應，這種壓力有時候會延遲性的，可能在疫情過去後會有反彈性的表現。

鄧醫師舉例，英國國民保健署調查發現，因為疫情的衝擊，孩童到青少年治療心理的需求大幅增加，雖然台灣目前還沒有這種狀況，過去一年雖都有正常上班上課，但還是有一些細微的不同，有些比較敏感的孩子，他們的壓力比較大，如果不是變乖就是變搗蛋，大家一起覺察孩子們的異狀，是不是在反應某一種惶惶不安呢？

這些行為都是在呼叫爸媽說「我需要穩定一點的感覺」，但並不是說看到這個訊號你們就要馬上變超人，而是坐下跟孩子談談，了解孩子的感覺，現在可能沒辦法完全做到這樣，但至少要告訴自己稍微慢下腳步，因為孩子已經發出訊號，留下一點心理的餘裕，照料一下自己的心靈，該追劇的還是要追劇、該運動的還是要運動，保持自己精神的正常。

豬隊友變神隊友的攻心守則

有媽媽訴苦，自從在家上班上課後，孩子都是她一個人負責的，但自己也有工作要忙，老公每次都說「我要上班不要吵我」，想請他幫忙做點簡單的家事、上網買菜，結果卻越幫越忙，買了容易爛掉的葉菜類，還嫌每天都煮一樣的。到底有什麼方法能讓豬隊友變成神隊友？

許多媽媽其實都是職業婦女，鄧醫師表示，在家工作時，可以去創造一個「門」來關，並不是實際上的門，而是一個「心理界線」，我們要訓練家裡其他人，讓大家都有一個默契，知道你現在那個門要拉起來工作了。如果你的另一半是比較沒辦法知道你現在到底要幹嘛，會去「盧」你，鄧醫師提醒，可以去想是不是在他的成長過程，有什麼未完成的任務？那是不是需要我們去幫忙？用體諒的心情去面對，自己也會比較好過。

假設你今天需要20分鐘完成工作，鄧醫師建議用比較婉轉、輕柔的方式去詢問，那在這20分鐘他是如何去完成我們交代的事、如何去帶小孩，我們就照單全收，如果用各種明示暗示去表示他今天事情做不好，啟動的不會是他的上進心、學習心，而是他的自尊心會崩毀。冤冤相報何時了？既然我們請對方做了什麼事，那我們就要去「概括承受」

▲鬆綁完美媽媽的框架，放過自己。（圖／截至《鄧一個人咖啡》畫面）

還有粉絲苦惱，防疫在家自己會有一些需求，委婉溝通希望老公可以配合，例如：回家過後髒衣服要馬上換掉、洗完澡才能上床，但老公都不願意配合怎麼辦？如果今天溝通跟有心思的技巧都無法改變的話，鄧醫師提出，我們換一個方式思考，「你要不要婚姻生活？」有些人執行的嚴格程度就是反映出他的生命觀，有時候我們會無法容許自己沒有掌控到全部，但有些變數其實是因為大家住在一起，一定會有共享的風險。

鄧醫師分享調適的方法，試著去看家裡面每個人不同的長處，如果你是比較屬於嚴謹的人，另一半是屬於神經大條型，其實你們是「互補」。許多人在還沒接觸到病毒前，心理就先被病毒入侵，而導致了心理上的憂鬱病，今天也許你在家中是扮演一個比較謹慎的維護清潔角色，但你總是覺得另一半不配合你，讓你覺得很焦躁，往另一方面想，其實你們在這個家中各自負擔不同的功能，你負責把關家中的整潔，他負責平衡家中的氛圍，「人只要有被讚美就比較容易去配合」

最後，鄧醫師請大家試著做心理覺察的小練習，每天找一個時間問自己「你有多緊張？」，可以用數字、顏色去評估自己的程度為何？慢慢養成自我覺察的習慣，這個動作其實很小，只要你開啟了自己看自己這個動作，試著去了解自己、檢視自己、讚美自己，就算疫情讓你壓力很大、很崩潰，但別忘了還是要照料自己的心靈，不要忽略了自己本來該做的事，放慢自己的腳步，去傾聽你內心現在的需求是什麼？別忘了告訴一直在努力的自己「今天你也辛苦了」！

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Tags : 保持距離婚姻崩潰心靈疫情親密關係讚美鄧一個人咖啡鄧惠文配合體諒
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