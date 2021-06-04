再親密的關係也要「保持距離」？鄧惠文：懷著體諒的心情，有讚美就容易去配合！

《鄧一個人咖啡》在今（4日）的直播中，鄧惠文醫師首次居家直播來陪伴大家，聊聊因疫情被關在家的各位，都遇到了什麼樣的煩心問題呢？鄧醫師也分享了自己這兩週以來，跟大家一樣在家工作、在家照顧孩子，做了很多原本沒有預料到會做的事，像今天「在家直播」，想提供大家一個舒緩心理的空間，跟粉絲們互相分享在家遇到什麼樣掙扎？

大家的一天是從什麼開始呢？鄧醫師從睜眼就在想，如果每天都做一樣的早餐，怕被老公孩子嫌棄，總是要花很多時間去想，今天要吃什麼？那個昨天好像吃過了？有時候身為一個「完美媽媽」，會想比照孩子在學校吃的，甚至想做得更好，容易會有「玻璃心」的狀況，還可能被家人講「怎麼沒什麼菜？」、「還要多久？」。鄧醫師坦言最讓自己崩潰的一句話是小孩問「什麼時候才可以回學校？」感覺好像是自己哪裡做不好，但其實小孩會想學校是正常的，因為學校的活動很多元，而且有其他小朋友一起學習、玩樂。

媽媽別崩潰！孩子也需要「放空」

很多媽媽在看顧孩子線上上課時才發現「自己的孩子好像不太專注於上課內容，時常會有放空的情形」，會忍不住想要指責孩子，但又覺得自己好像不該這樣，到底該麼辦？鄧醫師建議，其實孩子上課時，父母應該盡可能不要在旁邊「盯」著孩子，給他們一點自己的空間，即使今天孩子是在學校上課也需要很多「放空」的空間，這是因為孩子在放空的時候會在進行一個內部的自我重組。

其實小朋友在學習時放空的狀況跟大人想的不一樣，跟心理狀態、年紀以及腦力發展的年齡有關，小朋友的學習就是學學玩玩，玩也不是有計劃地玩，就是放空。我們可以去想原本在學校上課有一個這麼大的黑板、有老師在前面走走來去，但現在上課就侷限在一個小螢幕，就算是連接到50吋的電視好了，還是跟原本在學校上課有落差，整個注意力跟專注多少都會改變。

很多家長說受不了小朋友一直「盧」！其實孩子一直到國中都會有這種狀況，不要只覺得他在找碴，當大人在討論疫情狀況時，他們都會有所感受，你有沒有給他們時間去討論他們感受到的焦慮？從心理的狀態來看，小朋友會有覺得害怕的感覺，但那種害怕並不是爸媽做不好，而是小朋友一直在觀看大人現在的狀態，這些都反映了現階段外界安全不安全。

在這些狀況小朋友是如何去反映出他的焦慮呢？有些孩子是突然變得特別乖，但這樣真的是好事嗎？如果乖得有點異常、跟平常差距太遠的話，這種就是一種心理壓力的反應，這種壓力有時候會延遲性的，可能在疫情過去後會有反彈性的表現。

鄧醫師舉例，英國國民保健署調查發現，因為疫情的衝擊，孩童到青少年治療心理的需求大幅增加，雖然台灣目前還沒有這種狀況，過去一年雖都有正常上班上課，但還是有一些細微的不同，有些比較敏感的孩子，他們的壓力比較大，如果不是變乖就是變搗蛋，大家一起覺察孩子們的異狀，是不是在反應某一種惶惶不安呢？

這些行為都是在呼叫爸媽說「我需要穩定一點的感覺」，但並不是說看到這個訊號你們就要馬上變超人，而是坐下跟孩子談談，了解孩子的感覺，現在可能沒辦法完全做到這樣，但至少要告訴自己稍微慢下腳步，因為孩子已經發出訊號，留下一點心理的餘裕，照料一下自己的心靈，該追劇的還是要追劇、該運動的還是要運動，保持自己精神的正常。

豬隊友變神隊友的攻心守則

有媽媽訴苦，自從在家上班上課後，孩子都是她一個人負責的，但自己也有工作要忙，老公每次都說「我要上班不要吵我」，想請他幫忙做點簡單的家事、上網買菜，結果卻越幫越忙，買了容易爛掉的葉菜類，還嫌每天都煮一樣的。到底有什麼方法能讓豬隊友變成神隊友？

許多媽媽其實都是職業婦女，鄧醫師表示，在家工作時，可以去創造一個「門」來關，並不是實際上的門，而是一個「心理界線」，我們要訓練家裡其他人，讓大家都有一個默契，知道你現在那個門要拉起來工作了。如果你的另一半是比較沒辦法知道你現在到底要幹嘛，會去「盧」你，鄧醫師提醒，可以去想是不是在他的成長過程，有什麼未完成的任務？那是不是需要我們去幫忙？用體諒的心情去面對，自己也會比較好過。

假設你今天需要20分鐘完成工作，鄧醫師建議用比較婉轉、輕柔的方式去詢問，那在這20分鐘他是如何去完成我們交代的事、如何去帶小孩，我們就照單全收，如果用各種明示暗示去表示他今天事情做不好，啟動的不會是他的上進心、學習心，而是他的自尊心會崩毀。冤冤相報何時了？既然我們請對方做了什麼事，那我們就要去「概括承受」。

還有粉絲苦惱，防疫在家自己會有一些需求，委婉溝通希望老公可以配合，例如：回家過後髒衣服要馬上換掉、洗完澡才能上床，但老公都不願意配合怎麼辦？如果今天溝通跟有心思的技巧都無法改變的話，鄧醫師提出，我們換一個方式思考，「你要不要婚姻生活？」有些人執行的嚴格程度就是反映出他的生命觀，有時候我們會無法容許自己沒有掌控到全部，但有些變數其實是因為大家住在一起，一定會有共享的風險。

鄧醫師分享調適的方法，試著去看家裡面每個人不同的長處，如果你是比較屬於嚴謹的人，另一半是屬於神經大條型，其實你們是「互補」。許多人在還沒接觸到病毒前，心理就先被病毒入侵，而導致了心理上的憂鬱病，今天也許你在家中是扮演一個比較謹慎的維護清潔角色，但你總是覺得另一半不配合你，讓你覺得很焦躁，往另一方面想，其實你們在這個家中各自負擔不同的功能，你負責把關家中的整潔，他負責平衡家中的氛圍，「人只要有被讚美就比較容易去配合」。

最後，鄧醫師請大家試著做心理覺察的小練習，每天找一個時間問自己「你有多緊張？」，可以用數字、顏色去評估自己的程度為何？慢慢養成自我覺察的習慣，這個動作其實很小，只要你開啟了自己看自己這個動作，試著去了解自己、檢視自己、讚美自己，就算疫情讓你壓力很大、很崩潰，但別忘了還是要照料自己的心靈，不要忽略了自己本來該做的事，放慢自己的腳步，去傾聽你內心現在的需求是什麼？別忘了告訴一直在努力的自己「今天你也辛苦了」！