最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
婆媳翹翹板淘心話

你步入婚姻後的痛苦指數有多少？

shutterstock_764428651▲談戀愛的時候總是可以放大自己的喜怒哀樂，就算惹到對方生氣提分手，畢竟男未婚女未嫁，分手一事就變成簡單乾脆。（圖／shutterstock）
文 : 亞美將

談戀愛的時候總是可以放大自己的喜怒哀樂，任性做很多想做的事情，就算惹到對方生氣提分手，也是可以瀟灑說好、甩頭就走，畢竟男未婚女未嫁，分手一事就變成簡單乾脆。

若是結婚後一個不開心也只能自己把苦吞下肚，發生問題就想辦法去解決，然而往往都是其中一方吞忍著而漸漸淡掉問題，甚至不再解決問題，畢竟這個人要跟你相處一輩子，一直處於在爭執誰對誰錯的狀態中，感情早被爭執給消滅，也找不回當初愛的契機了。

其中一位朋友Mini跟我們說前幾天因為跟老公發生了一些觀念不同的爭執，兩人爭到最後就冷戰了，Mini就暫時搬回娘家住，這情況發生了幾次，每一次都讓她覺得自己當初選錯對象了，因為老公跟談戀愛時的模樣完全不一樣。

「我現在有點後悔結婚…」Mini說。

我跟另一位離過婚的朋友Linko聽了都沒有太多驚訝。

「為什麼妳們都如此淡定啊？」Mini問。

「因為我知道現在這一兩年的疫情狀態下，有人恩愛的生了疫情寶寶，有人分隔兩地見不到面而分手，更有人必須要待在同一個空間下相處而產生了磨擦，最後也是走上離婚一路，所以當妳說後悔結婚這件事我覺得非常合理。」我說。

「我真的很想勸大家如果還沒結婚的人，不要匆忙地找對象結婚，而且一定要試婚，先同居看看彼此生活習慣還有相處模式如何再決定，婚姻真的不像我們看別的朋友他們一樣，好像都很恩愛，相處都很愉快。」Linko說

「本來就是呀，很少人會去跟不熟的人說起自己婚姻狀況，大多數人都會說自己的伴侶沒問題、相處也沒問題，沒問題就代表是自己眼光好選對人啊！所以在外呈現出來的都是非常好的那面，就像我有一對夫妻朋友他們每次出來都是非常恩愛，我一直以為沒什麼問題，直到某天女方跟我抱怨男方一些事情，我也才明白原來他們也是會遇到一些相處上的問題。」我說。

shutterstock_599864240
▲兩個人決定在一起本來就是要經過很多磨合，而且磨合的過程中雙方都會很痛苦。（圖／shutterstock）

「對啊，結婚前真的還是要先同居比較好，兩個人決定在一起本來就是要經過很多磨合啊，而且磨合的過程中雙方都會很痛苦，所以先同居看看彼此痛不痛苦，再決定要不要結婚才對。」Linko說。

「所以我現在很痛苦啊，我後悔當初那麼快就結婚，搞得現在我都懷疑他到底是不是我當初愛的那個人，而且一想到要辦離婚手續就覺得好煩。」Mini說。

「離婚跟分手真的不一樣，除了一般執行的程序不一樣，連心境也不一樣，男女朋友狀態下說分手真的都是隨時拍拍屁股走人，但是離婚這件事就變得很複雜，財產怎麼分？親友那邊怎麼說？孩子、寵物、物品歸誰？每當你想要離婚的時候想到這些就又會想算了算了。」Linko說。

Linko說她不是因為離過婚才希望大家最好都不要結婚，而是結婚後才讓她發現跟原本想像的「結婚憧憬」完全不一樣，就是因為她當初交往不到一年太快決定步入婚姻，兩人一起生活後才發現更深層的觀念不合，相處上也不是她預期的那樣舒服。

可是當時婚都已經結了，哪還能說離就離呢？

之後也繼續當作是對自己感情功課上的磨練，但時間久了之後發現那是對彼此的折磨，而且同時感受到的痛苦指數也只會越來越高，最後真的受不了她才決定離婚。

雖說感情要常溝通，但假設是兩個觀念沒有交集的話，那麼溝通還有用嗎？以往談戀愛的時候就算不認同你的觀念，對方還是會讓你，可是婚後突然開始做自己的伴侶怎麼也不讓你了，那麼再怎麼溝通也都只是變成抱怨、碎念了，感情更不可能因此而修護或變得更好。

你步入婚姻後的痛苦指數有多少？

婚姻真的不是兒戲，因為結婚下去，你就得跟這個人一輩子，兩人產生的問題也都會用一輩子去解決，對某些人來說痛苦指數只會有增無減啊。

 

亞美將blog

亞美將粉絲頁

Tags : 同居婚姻感情溝通觀念離婚

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。