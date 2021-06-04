談戀愛的時候總是可以放大自己的喜怒哀樂，任性做很多想做的事情，就算惹到對方生氣提分手，也是可以瀟灑說好、甩頭就走，畢竟男未婚女未嫁，分手一事就變成簡單乾脆。

若是結婚後一個不開心也只能自己把苦吞下肚，發生問題就想辦法去解決，然而往往都是其中一方吞忍著而漸漸淡掉問題，甚至不再解決問題，畢竟這個人要跟你相處一輩子，一直處於在爭執誰對誰錯的狀態中，感情早被爭執給消滅，也找不回當初愛的契機了。

其中一位朋友Mini跟我們說前幾天因為跟老公發生了一些觀念不同的爭執，兩人爭到最後就冷戰了，Mini就暫時搬回娘家住，這情況發生了幾次，每一次都讓她覺得自己當初選錯對象了，因為老公跟談戀愛時的模樣完全不一樣。

「我現在有點後悔結婚…」Mini說。

我跟另一位離過婚的朋友Linko聽了都沒有太多驚訝。

「為什麼妳們都如此淡定啊？」Mini問。

「因為我知道現在這一兩年的疫情狀態下，有人恩愛的生了疫情寶寶，有人分隔兩地見不到面而分手，更有人必須要待在同一個空間下相處而產生了磨擦，最後也是走上離婚一路，所以當妳說後悔結婚這件事我覺得非常合理。」我說。

「我真的很想勸大家如果還沒結婚的人，不要匆忙地找對象結婚，而且一定要試婚，先同居看看彼此生活習慣還有相處模式如何再決定，婚姻真的不像我們看別的朋友他們一樣，好像都很恩愛，相處都很愉快。」Linko說

「本來就是呀，很少人會去跟不熟的人說起自己婚姻狀況，大多數人都會說自己的伴侶沒問題、相處也沒問題，沒問題就代表是自己眼光好選對人啊！所以在外呈現出來的都是非常好的那面，就像我有一對夫妻朋友他們每次出來都是非常恩愛，我一直以為沒什麼問題，直到某天女方跟我抱怨男方一些事情，我也才明白原來他們也是會遇到一些相處上的問題。」我說。

「對啊，結婚前真的還是要先同居比較好，兩個人決定在一起本來就是要經過很多磨合啊，而且磨合的過程中雙方都會很痛苦，所以先同居看看彼此痛不痛苦，再決定要不要結婚才對。」Linko說。

「所以我現在很痛苦啊，我後悔當初那麼快就結婚，搞得現在我都懷疑他到底是不是我當初愛的那個人，而且一想到要辦離婚手續就覺得好煩。」Mini說。

「離婚跟分手真的不一樣，除了一般執行的程序不一樣，連心境也不一樣，男女朋友狀態下說分手真的都是隨時拍拍屁股走人，但是離婚這件事就變得很複雜，財產怎麼分？親友那邊怎麼說？孩子、寵物、物品歸誰？每當你想要離婚的時候想到這些就又會想算了算了。」Linko說。

Linko說她不是因為離過婚才希望大家最好都不要結婚，而是結婚後才讓她發現跟原本想像的「結婚憧憬」完全不一樣，就是因為她當初交往不到一年太快決定步入婚姻，兩人一起生活後才發現更深層的觀念不合，相處上也不是她預期的那樣舒服。

可是當時婚都已經結了，哪還能說離就離呢？

之後也繼續當作是對自己感情功課上的磨練，但時間久了之後發現那是對彼此的折磨，而且同時感受到的痛苦指數也只會越來越高，最後真的受不了她才決定離婚。

雖說感情要常溝通，但假設是兩個觀念沒有交集的話，那麼溝通還有用嗎？以往談戀愛的時候就算不認同你的觀念，對方還是會讓你，可是婚後突然開始做自己的伴侶怎麼也不讓你了，那麼再怎麼溝通也都只是變成抱怨、碎念了，感情更不可能因此而修護或變得更好。

你步入婚姻後的痛苦指數有多少？

婚姻真的不是兒戲，因為結婚下去，你就得跟這個人一輩子，兩人產生的問題也都會用一輩子去解決，對某些人來說痛苦指數只會有增無減啊。

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