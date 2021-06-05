當一段戀情已逝，曾經相愛的兩人，究竟該就此回歸陌生人角色，老死不相往來；還是傾向將對方留在生命中，把感情轉化為友情，改以朋友身份續留在彼此人生中？

#分清楚你是還有依戀想挽回，還是真把對方當朋友？

分手後，會想將情人身份轉化為朋友，有時根本就是醉翁之意不在酒，明著說仍珍惜這段得來不易的緣分，想讓情人感情昇華為友誼；但實則，你其實仍然在等復合、等挽回、等有天他能回頭跟你再續前緣。

倘若，你心裡對他仍有著深深的依戀，想著做不成戀人沒關係，改當他一輩子的李大仁？那你得好好思考，若有天他遇到新對象掛穩交之時，你是否有辦法心如止水給予祝福。如果自認辦不到，那為了避免再繼續蹉跎你的青春，再讓自己因對方跟別人交往痛第二次，還是提早收心，才能有機會在未來，真的遇見那位願意跟你攜手走下去的對的人。

#是真的變朋友，還是變成只在夜半床上相會的炮友？

協議分手後變朋友更邪惡的原因，就是你倆很可能個性不合，硬要死撐交往下去，就是難以情侶之姿繼續相伴左右，但老天捉弄人，就因床第性事上絕佳合拍，所以把你留在身邊，每到午夜夢迴寂寞氾濫之時，原本說好的朋友定位，卻又能一秒轉移變為最熟悉、最懂他的炮友。如果自認玩不起，這類「性愛分離」的灰色友誼，建議還是趁早收心為快。

#別裝大氣？如果還愛著對方，暫時避不見面是最好的選擇！

兩人講好分手，對方此時提出希望能以朋友身份繼續相處。如果你本身也懷抱「買賣不成仁義在」想法，認為戀人的確可以無痕轉化變朋友，那這種成熟又理性的協商，的確能讓你們以另一種身份，繼續存在彼此的生命中。

但倘若，在分手當下，你明明仍深愛的對方，會答應變成朋友完全是基於放不下對方；或是，你明明已經對於這段戀情感到精疲力竭，只是不願被認為沒有風度所以硬裝大氣，但實際上，你內心怨得要命，完全是基於想在分手後，留下一個好前任的名聲。

無論是前者還是後者，建議分手後，雙方都暫時避不見面，前者是因為，分手了還時常見面，切不斷感情的份際，這份自故自的眷戀最終傷到自己；後者則是，分手後仍繼續保持互動，很可能會讓對方認為有挽回機會，但實際上你根本沒有愛了，最後很可能又會傷到對方，兩種情況絕對都不是讓人樂見的發展。

#即使好聚好散，也需要時間重新定位各自的身份角色

「有時候總會羨慕那些分得不好的人？」因為戀情的收尾有嫌隙或交惡，那避而不見，就是分手後唯一的劇情發展，雙方都沒有什麼好疑慮或是裝大方的必要。

然而，當你們的感情是好聚好散，協議繼續以朋友姿態存在彼此生活中，哪怕雙方再理性再果斷，從愛人變朋友，感情的轉移終究需要一些時間適應與調適，在剛分手之際，在時間與空間上，建議都要明確做出一些界線與分際，才能讓你們更快重新定位彼此在對方心中的位置，不會身份混淆或是讓對方誤以為還有復合可能的期待。