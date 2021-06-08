「崩潰媽媽」蠟燭多頭燒！鄧惠文分享放鬆秘訣：「假裝客氣」適度放過自己

近來疫情嚴峻，全國三級警戒目前延長至28號，大家能自在外出的日子似乎遙遙無期，有些人因此獲得休息時間，開始培養其他興趣，不過也有人不適應長期居家生活，與家人的摩擦也越來越多，《鄧一個人咖啡》鄧惠文醫師4日就開直播，線上分享防疫期間「媽媽們的居家心理調適」。

無論是上班族的WFH（居家辦公）模式，或是孩子、學生們的遠距授課，都已經長達將近三週的時間，雖然看似能拉近家人之間的距離，但身為媽媽，除了要處理好工作之外，還要協助學校老師的課程，叮嚀孩子學習、處理他們的三餐，而當孩子一遇到問題就會找媽媽，讓廣大的媽媽們忍不住大喊：「饒了我吧，不要再叫媽媽了！」

這次的主題引來不少粉絲共鳴：「對！小孩一直在吵鬧說好無聊」、「吃三口就說吃飽了，然後十分鐘後要點心」、「小朋友的情緒很微妙」，鄧醫師先是分析孩子們的心理狀況，當孩子們出現了跟平常比較不一樣的行為時，是在提醒爸媽要趕緊恢復平時的穩定，因此爸媽必須要先照顧好自己的心理狀態。當爸媽在他們面前呈現出「手忙腳亂」的樣子，孩子就可能會利用一些搗蛋行為來「測試」，若父母能夠先穩定好自己的情緒，孩子才能夠感到安心。

鄧醫師強調，不是非得要爸媽變成超人，而是要花多一點心思去觀察，因為孩子已經發出警訊，可以嘗試思考如何將工作、家事簡化或是更有效率，留下一些時間來照顧心靈，像是追劇、運動或是任何休閒活動，都是能讓身心舒暢、釋放壓力的好方法。

另外，鄧醫師介紹了一個「觀察遊戲」，推薦給所有被親子關係困擾的家長們，可以問孩子：「妳覺得媽媽最近有什麼不一樣」、「我覺得你最近怎麼樣」等等，盡量以鼓勵代替指責，像直播中途鄧醫師的女兒來報告自己吃完飯，獲得媽媽讚美的同時，鄧醫師俏皮和粉絲們「咬耳朵」說一定要稱讚鼓勵，這個可愛的小插曲，便是為大家做了最好的示範。不少粉絲聽到妹妹童音表示好療癒，還忍不住開玩笑「現場真人實境秀，演出媽媽上班如何被孩子影響」，令人莞爾。

鄧醫師建議大家以心靈的交流來取代理性溝通，透過一來一往的互動，除了可以傳達訴求給孩子之外，也能得知他們眼中的自己，再從中去做調整，或許就會到不一樣的效果。 而這款觀察遊戲不僅能使用在「與孩子」，在家庭中每段關係都是需要被經營，不管是跟父母親還是另一半，其實都需要「單獨聊天」的時間。

粉絲們聽完表示很受用，也繼續訴苦：「居家辦公外加一打二每天好崩潰」、「孩子一直叫媽媽，生父到底在哪裡？」、「老公比小孩難教」，其實這是許多媽媽的心聲，即便全家人都在家，可孩子有事多半都只去找媽媽。有網友就分享，連在房間「鎖門」開會，還會被老公敲門問為什麼要鎖門？抱怨老公什麼忙都幫不上，還會一直不斷盧，搞得自己精疲力盡。

鄧醫師直言，其實每個家庭都會發生類似的問題，媽媽在家中總是會扮演比較嚴謹的角色，也許你一邊要照顧孩子甚至是老公，另一邊又要忙自己的工作，先試著不去緊盯著孩子，給他們一點自己的空間，也是給自己喘息的機會。有時候也可以「假裝客氣一下」的請老公幫忙你，但切記不管他做得好或壞，都用讚美去代替責罵，鄧醫師提到一個關鍵：「既然請別人做了什麼事情，那就概括承受」，媽媽們在處於蠟燭兩頭燒的狀況之下情緒容易高漲，但適時的放寬心，跳脫完美媽媽的框架，其實就是放過自己。

難得在家直播的鄧醫師，坦言其實自己也有點不習慣，幾次與家人互動後，思緒常會一時放空，粉絲們見狀表示認同，紛紛附和「有時忙起來還會忘記喝水、忘記上廁所」，但也願意「慢慢學習跟另一半相處」、「這些練習都打算來試看看」，並開心留言「很棒的溝通方式，聽完心情很療癒」，不少粉絲欣慰表示「在這麼緊張的氛圍下，感謝能聽到鄧醫師這麼平易近人、生活化的分享」。