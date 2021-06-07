別以為自己好心，別人就應該滿懷感激

在一個人口稀少的古老小鎮，來了一位關係醫生，他專門修復人們對自我的恐懼、治療人與人說不開的衝突，他治癒的能力逐漸被當地居民肯定，大家說被關係醫生治療之後，飯都吃得下了，晚上都睡得著了，比較願意出門工作了，關係醫生的名聲同時被打開。

有天一位花店老闆急忙來找他，說要找她相隔27個小鎮外的女兒，古老時代，電話可不是普及家用品，他若要找到女兒，需要打給女兒相隔兩間房的鄰居，偏偏那位鄰居只會講西怒西怒語，花店老闆聽說，在古老小鎮能講西怒西怒語的只有關係醫生，於是花店老闆就找上關係醫生。

關係醫生滿臉無奈，他告訴花店老闆：「你可以找溝通先生處理，他能說的語言多達278種，其中包含西怒西怒語。」花店老闆急了，因為溝通先生收費可不便宜，一次出工就得花上30元，30元是花店老闆15天的伙食費！

花店老闆千拜託萬拜託，關係醫生頓時心軟，他認為花店老闆賺的錢不多，只是為了打一通電話需要花這麼多錢，實在不忍心看他如此折騰，雖然他會西怒西怒語，可是醫生並沒有溝通執照，不能收取這筆費用，於是他打算趁大家都在睡午覺時候，偷偷用小鎮噴水池旁的公用電話打給花店老闆的女兒，他順利替花店老闆與女兒通話，豈料他們再怎麼小心，還是被其他居民看見了。

關係醫生的善意被眾人傳開，在那之後居民有任何語言上的問題，都不願意找溝通先生，全找容易心軟的關係醫生處理，後來溝通先生知道這個情況，認為自己被古老小鎮從選擇中移除，在古老小鎮更是賺不到錢，當地居民也不再需要他，溝通先生收拾自己家當、自願搬離這座小鎮。

爾後當地的居民，更名正言順地找關係醫生處理關係問題和語言的問題，居民們相傳「只要付關係問題的費用，因為關係醫生沒有溝通執照。」收錢就違法、居民可以告關係醫生。

人性說到底，究竟是貪婪的。

關係醫生感到自己的專業不被尊重，自己的同理心被人玩弄，他打算搭渡輪到任何一個他語言相通的地方，重新展開他的行醫之路。

關係醫生在打包行李的傍晚，鮮果老闆匆匆跑來敲他的門，開門後說他接到消息，住在別鎮的好友心情鬱悶，但他聯繫不上那位好友，想請關係醫生協助打電話給別鎮，透過鄰居找尋好友下落，可他實在不懂其他的語言。

關係醫生聽完後深深嘆口氣：「對不起我無法幫你，我是醫生不是溝通先生。」他將門關上，把窗簾拉下繼續整理自己的行李，隔天早晨關係先生踏上渡輪之際，遭眾多居民以雞蛋攻擊，顆顆雞蛋砸得他全身蛋液，才曉得原來鮮果老闆的好友跳海失蹤，鮮果老闆認為這全是關係醫生不願伸出援手惹的禍。

居民們怒指關係醫生是低劣的惡質庸醫，毫無慈愛之心、竟見死不救，簡直不配當一名醫生，害一條孤立無援的性命至今音訊全無。

那是關係醫生首度嘗到重大挫敗，他的挫敗感並非來自那位失蹤的陌生人，是居民自私無理且貪婪無底的人性，但他不怪居民，不怪陌生人，他只怪自己太沒原則，才讓溝通先生黯淡離開，如今自己也落寞退場。

#別以為自己好心別人就會滿懷感激

關係先生故事，源自我聽完友人工作怨言後，所發想出來的故事。

我很想告訴他「不要以為掏心掏肺別人就會接受，遇到價值觀不如你所想的美好者，只會將你挖心挖肺拿去餵狗」就算職場裡的好人，常常看起來像無害兔寶寶，但有時內心裡仍然各個如猛獸，殺了人還覺得理所當然，剛剛好而已。

可想像職場裡是個雜技馬戲團，大家各佔一座舞台，他跳他的火圈，你耍你的花槍，伎倆齊出、各憑本事，你耍完花槍沒事幹，自己多耍幾招不同花招取悅觀眾，別看他面對火圈駐足不前，就想替他跳任何一圈火圈，就算賣命跳過去，他也只認為你搶了他的活，觀眾也不是花錢來看你伸援手的。

生存職場中，友善幫忙絕非壞事，只是老闆花錢聘用你，是買你的專業、你的技術，幫忙之前，優先考量的是「對方是不是迫切需要你幫忙？這個忙到底該不該幫？」老闆給薪資終究不是看員工伸援手，是看員工做出結果，別讓你的援手最後變身黑手。

城旭遠

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