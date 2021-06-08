趁我們還能好好說再見的時候，好好道別

或許你也有過這樣的經歷，很喜歡一個人，但是你知道是不會有結果的。受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，這座島總算等到了雨降甘霖，先前遭旱情折磨的人們，如同得到救贖般狂歡了一陣，可沒想到，原以為的恩惠後來卻也成了苦難，各地區都淹起了水。

給得太多也未必是件好事，像是父母的過度溺愛，像是社會給你的過多期待，像是下屬給的花言諂媚，像是同儕間給的無謂比較，像是她給你的過多希望。你們很合拍，什麼話題都聊得來，喜歡黃金獵犬、喜歡閱讀、喜歡看紀錄片、喜歡同種類型的音樂，天氣一轉換就會過敏、不敢吃蛋糕上的奶油、拒絕在任何人面前流淚。一起度過了段太美的日子，幾乎就讓人忘記最後還是得回到現實世界，山裡的繚繞煙霧，螢火蟲如點點星光，紅楠輕輕搖擺著，「我喜歡海，但更喜歡山喔！」她雙手托著被凍紅的臉頰這麼說著。

「是嗎？可是不覺得海的聲音很棒嗎？」你急於想要說服他，於是稍稍提高了音量。「海的聲音很棒沒錯，可是海面下有太多未知了，仔細想想就有點害怕。像我這樣膽小的人，就喜歡看得到、抓得到的東西呀。」她望著遠方的眼睛笑彎成了一座橋，橋上彷彿還站著一個閃亮的人，一個與你無關的人。誰說別離一定得要哭哭啼啼呢？我理解失去是永遠都無法習慣的，但是就因為人生中有許多的失去，所以我們不得不勇敢一些，不得不在苦痛中找尋，找尋任何讓自己快樂的理由。

趁我們還沒開始埋怨對方的時候，趁我們還沒厭倦彼此的時候，趁我們還沒被情緒淹沒理智的時候，趁我們還能好好說再見的時候，說再見。愛情的組成是純粹與複雜的交纏，沒有誰絕對是錯的，也沒有誰永遠是對的。能夠出現並陪伴在彼此身邊，都是一種幸運，幸運你們豐富了彼此的人生，幸運回憶因而有了許多層次，幸運感到世界竟這麼善待自己，幸運你逐漸學會愛人也被愛著。所以這一次說好了，我們不要哭。「像我這樣膽小的人，就喜歡看得到、抓得到的東西呀。」她望著遠方的眼睛笑彎成了一座橋，你知道橋的那端，是那個與你無關的人。

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