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戀愛指南淘心話

彭孟嫻／疫情期間，夫妻言語的衝突，該如何釋懷言語表層情緒，探索言語深層隱藏？

▲夫妻之間「檯面上」所說的話語，有時候具有「檯面下」深層隱藏的原因。（圖／Shutterstock）▲夫妻之間「檯面上」所說的話語，有時候具有「檯面下」深層隱藏的原因。（圖／Shutterstock）
文 : 彭孟嫻 Jessica Peng

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的婚姻觀點：

 一件事情的發生，看到的部分只是「表層情緒」，事件所潛在的才是真正的「隱藏情緒」。夫妻相處有想法的距離，是因為男人的「思維邏輯」與女人的「心思意念」有時候不太相同。夫妻之間「檯面上」所說的話語，有時候具有「檯面下」深層隱藏的原因。適度的與配偶在空間與心理拉出距離，可以讓兩個人在生活中有喘息的空間，也可以讓配偶減少情緒被對方影響，進而減少生活中的摩擦。

讀者詢問：

平日都是我自己去採買家用品與食材，這樣的模式在結婚後一直如此，兩人很早之前就講好，我先生也不會因為我採買家用而感到不高興。但是現在台灣疫情因素，我老公居家上班，所以採買的部分，我就請我老公出去採買。我提醒他現在外出買菜，要多買一點，萬一家人疑似感染新型冠狀肺炎，需要居家隔離的話，至少能夠不用擔心食物與家用品的缺乏。

但是，沒想到在疫情三級警戒期間，輪到他去買菜，他竟然只買幾天的份量，我實在氣到不行，尤其政府也建議一次採買多一點，這樣就不用經常外出到超市與市場。而且他回家也不肯立刻換洗衣服，我很怕家中兩個孩子碰到他，因爲他出去買菜回家，兩個孩子就衝向他，想看看他買些什麼。當輪到我去買菜的時候，一回家，我換下衣服，立刻去洗澡，他就在外面大聲喊：「怎麼買那麼多東西！」我實在不明白，疫情期間，為什麼這樣小的事情，我的老公都要干涉。我真的感覺我老公找我麻煩。

我們兩個人現在都是居家辦公，我自己也是很多工作要做。我不明白他怎麼不把時間花在兩個孩子的功課，現在兩個孩子都在小學階段，也是在家用網路上課，他也不管。我真的感覺生活很煩躁，不是因為疫情，是因為我老公。老師，我要怎樣才能不被我老公的言語與情緒影響？

 

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與《姊妹淘》的回覆：

疫情期間的工作型態變動，會造成夫妻之間，對於工作模式與生活經濟的壓力。妳感覺妳先生對妳的相處模式，造成妳的情緒壓力。對於「疫情期間採買」，可能觸發妳先生心中的焦慮。因為「檯面上」，妳先生認為妳採買太多，「檯面下」妳先生的言語可能隱藏著相當多妳看不到的情緒，這樣的情緒包含擔心經濟收入。

目前妳先生的「表層情緒」是阻止妳購物過多，但是過往是由妳採買物品，妳先生並沒有如此的情緒反應。因此，現在他對於同樣的行為（採買）有不同情緒的表達，也就意味著他心中有「隱藏情緒」，這當中或許有經濟擔憂，也許是擔心自己是否會被裁員。當然，還有另一種可能，就是他在高壓中的修養不好。男人的思維邏輯與女人的心思意念，有時候不太相同。

在疫情期間，生活困難只是過渡時期，夫妻之間無論願意或者不願意，都需要互相容忍一點。要知道疫情這件事情，隨著疫苗施打普及，一切就會好轉。雖然這樣的過渡時期，讓夫妻生活有壓力，妳期望妳先生在疫情期間情緒穩定，也許有困難，但是，妳至少要做到為妳自己與妳兩個孩子把關，這過渡時期的家中氣氛。

我相信妳為了家庭已經盡心盡力，而且妳先生的表達能力似乎也需要改進，但是部分男人遇到心中鬱悶，是很難向自己的妻子傾訴。妳或許會納悶，因為妳會認為妳自己應該是妳先生最親近的人，怎麼他不把心中最深層的感受與妳分享。其實，每一個男人的個性不同，就是有些男人會擔心把自己的深層情感向太太表達，就等於自己沒有能力承擔家庭。

雖然，也有很多男人願意凡事都與自己的太太商量。但是，妳的先生似乎不是。當妳的先生用「制止妳」的方式與妳溝通就代表他自己內在的情緒沒有疏通。這個時候，讓他有自己的空間與表達方式，不要把妳先生所說的一切放在妳的心裡。

我相信這個時候，妳或許會感到心累。因為妳會感覺，妳先生應該站在妳的角度想事情。但是，不要忘記，如果每一對夫妻的當事人都能夠為對方著想，那麼這個世界上就沒有所謂的「怨偶」了。

所以，妳如果真的想要知道，如何不被妳老公的情緒影響，最重要的就是把對方的言語，都左耳進右耳出。也就是不要把妳先生所說的話，都太過當一回事。尤其，以男人的個性，是無法做到把自己心中真正的擔憂表達出來，那麼妳就需要把自己與對方的空間與心理拉開讓妳自己的感受不要隨著對方的言行起舞。

要如何不被配偶影響情緒，在此能有幾個小訣竅：

1.要對配偶說出檯面下的隱藏情緒：

很多夫妻認為自己很了解配偶，其實不見得。因為配偶不一定會把他心中，從小到大的經歷全部與妳分享。也就是有些配偶會隱藏部分的自己。這樣的隱藏，就會在夫妻面對特定事件時，引發配偶深層情緒的感受。

舉例：一個家境富有的男人，在面對經濟風暴時，根本不擔心，因為家中的資產完全可以讓他一輩子不愁吃穿住行。但是，如果一個男人在工作上凡事都靠自己，在面對經濟風暴時，基於男人的尊嚴，也很難對妻子表明自己的擔憂，所以就可能如同妳先生會在妳購物時，不斷地提醒妳不要買太多。

在婚姻中了解配偶，就能知道不要把對方的話都當真。試著在每次妳有情緒反應時，冷靜分析一下妳先生話裡的「隱藏情緒」。

2.要分析自己，為什麼會對配偶的言行感到生氣或困擾

其實在婚姻中，妳對於事情的反應，也是淺藏著妳自己的「內在需求與缺口」。因為同樣一句話，用在婚姻A的當事人，或許會生氣，但是用在婚姻B的當事人，或許根本毫無反應。

就是因為每一個人都有自己不同的經歷，因此同樣的事情，對於不同人就會有不同的感受。因此，每對夫妻對於配偶所說的話，都有不同的反應。這就是因為，每個人心中的需求與缺口不同。所以當妳因為妳先生所講出的話感到生氣，妳也許可以反過來問問自己：「為什麼妳會感到生氣？」這個時候，妳會驚訝地發現，自己心中深層的感受，才是妳感到不舒服的源頭，而妳先生那些讓妳不舒服的話，也許就是點燃妳怒火的小火星，其實妳自己也許有自帶生氣地自燃物。這樣的比喻，就是要讓妳知道，或許妳心中有乘載著一些壓力，是關於妳先生干涉妳購物的原因。至於妳心中對於妳先生的反應為什麼會讓妳如此在意，這樣的答案，也只有妳自己一個人會知道。

3.真正的務實，是給予對方沉澱情緒的空間：

任何的事情都是一體兩面。一件事情的表象，當中也有另一面的真實隱藏真相。

當妳的配偶無法做到情緒控管，或者對方的言行舉止傷到妳，妳可以試著揣摩對方，成長所造成的個性與價值觀。在愛情中，真正的「務實」是接受對方的一切，給予對方時間與空間來沉澱對方的情緒，也給妳自己有更多的時間與空間，來抽離妳先生說出的話語。每一個人都需要有自己的空間與時間，尤其日常生活總是有許多議題，例如經濟問題、婆媳問題和兒童教養問題等，都是無法避免的。但是有關物品採買，還是家務分配或者烹飪等，妳是絕對有能力掌控個人的情緒，最重要的就是要讓妳的情緒，處在一種「不為所動」的境界。

▲最重要的就是要讓妳的情緒，處在一種「不為所動」的境界。（圖／Shutterstock）

在婚姻中，如果男人無法表達真實的自己，那麼身為女人的妳，只要不要時時刻刻地把心思意念放在配偶身上，只要做到關心妳的配偶，就不會把對方的隻字片語，都用放大鏡檢視。因為疫情造成男人開始擔心工作與收入來源，女人千萬不要只有看到男人表層的表達，要更深入探討他們為什麼會對這樣的小事如此在意。因為每一件事情的背後，都有妳沒有想到的部分，這樣的探索，沒有任何人可以協助妳，只有妳自己可以摸索與探討妳配偶的思維，也只有妳可以知道，為什麼妳會如此輕易被配偶的言語所影響，這也許是疫情居家工作期間，可以自我探索內心世界的好機會。

疫情期間，《姊妹淘》讀者，可以閱讀我去年2020年3月與4月在《姊妹淘》寫過的文章：《婚姻中的寵辱不驚，要以淡定呈現》，以及《疫情裁員風波，引發夫妻情緒失調，三種方法協助妳戰勝情緒負重》； 還有《只有穩住妳自己，才能穩住這個家》等文章都是與疫情期間的夫妻情緒有關，能夠協助妳在疫情期間，不被配偶的言語與情緒影響，讓妳的情緒平靜，快樂做自己。讀者可以在Google搜尋我的名字「彭孟嫻」，就可以看到我在《姊妹淘》專欄的文章列表，文章當中的建議只是我個人的看法，讀者可以選擇適合的部分做參考～遙祝《姊妹淘》的讀者，疫情期間平安、平順！

 

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

 

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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Tags : 夫妻居家辦公彭孟嫻Jessica Peng情緒採買疫情

彭孟嫻 Jessica Peng
彭孟嫻 Jessica Peng，目前從事法律調停工作(家事法&商業法)，同時也是加拿大調停仲裁協會會員。高中時從台灣離鄉背井抵達加拿大就讀高中，大學畢業於加拿大皇后大學經濟學系 （Queen’s University: Economics Degree），之後任職德商公司、加拿大皇家銀行。 婚後，生完三個小孩，轉換跑道就讀法律，畢業於森尼卡學院：法律顧問 (Seneca College: Paralegal)，約克大學法律調停（York University: Mediation）。因為熱愛寫作，熱忱地以文字創作的方式，與讀者分享人生點滴。 受訪廣播：98新聞台：呂秋遠時間，飛碟廣播電台，教育廣播電台。 著有：『戀愛脫單魅力學』（時報出版）、『不怕離婚，再說I Do ! 』 臉書專頁：彭孟嫻Jessica Peng、新浪部落格：默語鏡花、IG: jessicapeng.author、YouTube影音頻道：彭孟嫻 Jessica Peng