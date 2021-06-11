彭孟嫻／疫情期間，夫妻言語的衝突，該如何釋懷言語表層情緒，探索言語深層隱藏？

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的婚姻觀點：

一件事情的發生，看到的部分只是「表層情緒」，事件所潛在的才是真正的「隱藏情緒」。夫妻相處有想法的距離，是因為男人的「思維邏輯」與女人的「心思意念」有時候不太相同。夫妻之間「檯面上」所說的話語，有時候具有「檯面下」深層隱藏的原因。適度的與配偶在空間與心理拉出距離，可以讓兩個人在生活中有喘息的空間，也可以讓配偶減少情緒被對方影響，進而減少生活中的摩擦。

讀者詢問：

平日都是我自己去採買家用品與食材，這樣的模式在結婚後一直如此，兩人很早之前就講好，我先生也不會因為我採買家用而感到不高興。但是現在台灣疫情因素，我老公居家上班，所以採買的部分，我就請我老公出去採買。我提醒他現在外出買菜，要多買一點，萬一家人疑似感染新型冠狀肺炎，需要居家隔離的話，至少能夠不用擔心食物與家用品的缺乏。

但是，沒想到在疫情三級警戒期間，輪到他去買菜，他竟然只買幾天的份量，我實在氣到不行，尤其政府也建議一次採買多一點，這樣就不用經常外出到超市與市場。而且他回家也不肯立刻換洗衣服，我很怕家中兩個孩子碰到他，因爲他出去買菜回家，兩個孩子就衝向他，想看看他買些什麼。當輪到我去買菜的時候，一回家，我換下衣服，立刻去洗澡，他就在外面大聲喊：「怎麼買那麼多東西！」我實在不明白，疫情期間，為什麼這樣小的事情，我的老公都要干涉。我真的感覺我老公找我麻煩。

我們兩個人現在都是居家辦公，我自己也是很多工作要做。我不明白他怎麼不把時間花在兩個孩子的功課，現在兩個孩子都在小學階段，也是在家用網路上課，他也不管。我真的感覺生活很煩躁，不是因為疫情，是因為我老公。老師，我要怎樣才能不被我老公的言語與情緒影響？

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與《姊妹淘》的回覆：

疫情期間的工作型態變動，會造成夫妻之間，對於工作模式與生活經濟的壓力。妳感覺妳先生對妳的相處模式，造成妳的情緒壓力。對於「疫情期間採買」，可能觸發妳先生心中的焦慮。因為「檯面上」，妳先生認為妳採買太多，「檯面下」妳先生的言語可能隱藏著相當多妳看不到的情緒，這樣的情緒包含擔心經濟收入。

目前妳先生的「表層情緒」是阻止妳購物過多，但是過往是由妳採買物品，妳先生並沒有如此的情緒反應。因此，現在他對於同樣的行為（採買）有不同情緒的表達，也就意味著他心中有「隱藏情緒」，這當中或許有經濟擔憂，也許是擔心自己是否會被裁員。當然，還有另一種可能，就是他在高壓中的修養不好。男人的思維邏輯與女人的心思意念，有時候不太相同。

在疫情期間，生活困難只是過渡時期，夫妻之間無論願意或者不願意，都需要互相容忍一點。要知道疫情這件事情，隨著疫苗施打普及，一切就會好轉。雖然這樣的過渡時期，讓夫妻生活有壓力，妳期望妳先生在疫情期間情緒穩定，也許有困難，但是，妳至少要做到為妳自己與妳兩個孩子把關，這過渡時期的家中氣氛。

我相信妳為了家庭已經盡心盡力，而且妳先生的表達能力似乎也需要改進，但是部分男人遇到心中鬱悶，是很難向自己的妻子傾訴。妳或許會納悶，因為妳會認為妳自己應該是妳先生最親近的人，怎麼他不把心中最深層的感受與妳分享。其實，每一個男人的個性不同，就是有些男人會擔心把自己的深層情感向太太表達，就等於自己沒有能力承擔家庭。

雖然，也有很多男人願意凡事都與自己的太太商量。但是，妳的先生似乎不是。當妳的先生用「制止妳」的方式與妳溝通，就代表他自己內在的情緒沒有疏通。這個時候，讓他有自己的空間與表達方式，不要把妳先生所說的一切放在妳的心裡。

我相信這個時候，妳或許會感到心累。因為妳會感覺，妳先生應該站在妳的角度想事情。但是，不要忘記，如果每一對夫妻的當事人都能夠為對方著想，那麼這個世界上就沒有所謂的「怨偶」了。

所以，妳如果真的想要知道，如何不被妳老公的情緒影響，最重要的就是把對方的言語，都左耳進右耳出。也就是不要把妳先生所說的話，都太過當一回事。尤其，以男人的個性，是無法做到把自己心中真正的擔憂表達出來，那麼妳就需要把自己與對方的空間與心理拉開，讓妳自己的感受不要隨著對方的言行起舞。

要如何不被配偶影響情緒，在此能有幾個小訣竅：

1.要對配偶說出檯面下的隱藏情緒：

很多夫妻認為自己很了解配偶，其實不見得。因為配偶不一定會把他心中，從小到大的經歷全部與妳分享。也就是有些配偶會隱藏部分的自己。這樣的隱藏，就會在夫妻面對特定事件時，引發配偶深層情緒的感受。

舉例：一個家境富有的男人，在面對經濟風暴時，根本不擔心，因為家中的資產完全可以讓他一輩子不愁吃穿住行。但是，如果一個男人在工作上凡事都靠自己，在面對經濟風暴時，基於男人的尊嚴，也很難對妻子表明自己的擔憂，所以就可能如同妳先生會在妳購物時，不斷地提醒妳不要買太多。

在婚姻中了解配偶，就能知道不要把對方的話都當真。試著在每次妳有情緒反應時，冷靜分析一下妳先生話裡的「隱藏情緒」。

2.要分析自己，為什麼會對配偶的言行感到生氣或困擾

其實在婚姻中，妳對於事情的反應，也是淺藏著妳自己的「內在需求與缺口」。因為同樣一句話，用在婚姻A的當事人，或許會生氣，但是用在婚姻B的當事人，或許根本毫無反應。

就是因為每一個人都有自己不同的經歷，因此同樣的事情，對於不同人就會有不同的感受。因此，每對夫妻對於配偶所說的話，都有不同的反應。這就是因為，每個人心中的需求與缺口不同。所以當妳因為妳先生所講出的話感到生氣，妳也許可以反過來問問自己：「為什麼妳會感到生氣？」這個時候，妳會驚訝地發現，自己心中深層的感受，才是妳感到不舒服的源頭，而妳先生那些讓妳不舒服的話，也許就是點燃妳怒火的小火星，其實妳自己也許有自帶生氣地自燃物。這樣的比喻，就是要讓妳知道，或許妳心中有乘載著一些壓力，是關於妳先生干涉妳購物的原因。至於妳心中對於妳先生的反應為什麼會讓妳如此在意，這樣的答案，也只有妳自己一個人會知道。

3.真正的務實，是給予對方沉澱情緒的空間：

任何的事情都是一體兩面。一件事情的表象，當中也有另一面的真實隱藏真相。

當妳的配偶無法做到情緒控管，或者對方的言行舉止傷到妳，妳可以試著揣摩對方，成長所造成的個性與價值觀。在愛情中，真正的「務實」是接受對方的一切，給予對方時間與空間來沉澱對方的情緒，也給妳自己有更多的時間與空間，來抽離妳先生說出的話語。每一個人都需要有自己的空間與時間，尤其日常生活總是有許多議題，例如經濟問題、婆媳問題和兒童教養問題等，都是無法避免的。但是有關物品採買，還是家務分配或者烹飪等，妳是絕對有能力掌控個人的情緒，最重要的就是要讓妳的情緒，處在一種「不為所動」的境界。

在婚姻中，如果男人無法表達真實的自己，那麼身為女人的妳，只要不要時時刻刻地把心思意念放在配偶身上，只要做到關心妳的配偶，就不會把對方的隻字片語，都用放大鏡檢視。因為疫情造成男人開始擔心工作與收入來源，女人千萬不要只有看到男人表層的表達，要更深入探討他們為什麼會對這樣的小事如此在意。因為每一件事情的背後，都有妳沒有想到的部分，這樣的探索，沒有任何人可以協助妳，只有妳自己可以摸索與探討妳配偶的思維，也只有妳可以知道，為什麼妳會如此輕易被配偶的言語所影響，這也許是疫情居家工作期間，可以自我探索內心世界的好機會。

疫情期間，《姊妹淘》讀者，可以閱讀我去年2020年3月與4月在《姊妹淘》寫過的文章：《婚姻中的寵辱不驚，要以淡定呈現》，以及《疫情裁員風波，引發夫妻情緒失調，三種方法協助妳戰勝情緒負重》； 還有《只有穩住妳自己，才能穩住這個家》等文章都是與疫情期間的夫妻情緒有關，能夠協助妳在疫情期間，不被配偶的言語與情緒影響，讓妳的情緒平靜，快樂做自己。讀者可以在Google搜尋我的名字「彭孟嫻」，就可以看到我在《姊妹淘》專欄的文章列表，文章當中的建議只是我個人的看法，讀者可以選擇適合的部分做參考～遙祝《姊妹淘》的讀者，疫情期間平安、平順！

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

臉書專頁：彭孟嫻Jessica Peng

新浪部落格：默語鏡花

IG：jessicapeng888

YouTube影音頻道：彭孟嫻 Jessica Peng

Podcast 頻道：陪你飛越地平線

網站： jessicapeng.org