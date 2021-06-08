就算寂寞也不要輕易妥協！就算會哭也要有孤單的勇氣

這些日子因為疫情的關係讓大家不得不待在家裡，於是原本會被工作、通勤、各種活動與朋友聚會佔據的時間少掉了，如果還年輕可能沒有感覺，但是對於大齡又獨居的未婚女子來說，這種時刻特別難熬，凝結的時間加上空洞的生活，讓人特別脆弱，這時不管是主動也好、被動也罷，只要有個人在身邊很快就能愛上，盲目的無視究竟心動的是愛情，還是心動只是用來逃避寂寞的手段，然而錯的決定往往都是這時候做出來的。

有個朋友曾告訴我，他人生中一個不願想起來的回憶，某年他失戀非常痛苦，接二連三又遭到一些生活的打擊，於是他獨自跑去夜店玩樂，在燈光昏暗以及酒精的催化之下，他對來搭訕的男人有了好感，接著展開一段進展飛速的戀情：認識三天就上床、一週後半同居，都是正常情況的他不會做的事情。

其實那個男人無論是長相、性格都不是她的菜，而且最糟糕的是對方已婚，只是因為工作關係，跟妻小在不同城市生活；他們待在他的小套房，除去做愛以外找不到任何共同話題，更可悲的是就算只把對方當成炮友，男人的做愛技巧也並不好，並且對金錢吝嗇、人品也差，待在女方家裡卻不願支付任何開銷，又不幫忙任何家務，其實就是大型垃圾。

朋友過兩個月就想分開但說不出口，男人還一副待得很舒適的樣子，完全看不出對家庭有一絲愧疚，甚至還開口向我朋友要備份鑰匙，因為他想直接搬過來，朋友問他那如果老婆突然來查勤怎麼辦，那男人居然說放心吧我都想好了，他打算退掉現在的房子去租幾千塊的雅房放東西兼應付老婆，雅房空間小又不舒適，所以老婆來了也絕不會過夜，晚上他就可以回來。

反正在他們交往的半年期間，朋友發現自己根本請鬼回家，這男的要浪漫沒浪漫、要體貼沒體貼、要外表沒外表、要錢沒錢，開口閉口俗不可耐，連垃圾桶滿了也不肯倒，跟他上床還不如自己買電動按摩棒，而且他自己已婚還要約束朋友不能跟其他異性來往，但是朋友每次跟他吵他總會說：「我不跟妳吵」，然後去做自己的事，妙的是他老婆鮮少查勤連電話都不太打，可能對這樣的老公早已絕望。

當他用跟有婦之夫看不到未來而提出分手時，他卻說朋友早就知道這件事了，所以分手理由不能成立，總之就是請鬼容易送鬼難，也許以上聽起來很像笑話，但發生在身上根本悲劇，也很難拜託親友幫忙，因為要開口跟親友解釋自己為何會被鬼附身實在太難堪了。

還好半年後老天可憐他，男人被調到比較遠的分公司只能在當地租房子，男人還想說服他找新工作一起搬過去，他當然連忙拒絕，等他走後趕快找房子搬，手機全部封鎖掉，然後每天提心吊膽怕他在公司樓下堵人，只好天天自願加班到10點，過了好幾個月才放下胸中大石頭，整個何苦來哉。

人在寂寞、恐懼的時候都特別容易衝動做決定，但越是這種時候越不能輕易妥協，寂寞並沒有我們想像中的可怕，而且有了伴也不代表就不寂寞，與其害怕孤單，為何不學著享受孤單呢？一個人可以做的事情其實比我們想像的多很多，如果真的不知道一個人可以幹嘛，也歡迎來我的粉專聊天喔！

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