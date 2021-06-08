女人的堅強不是天生就有的，可能因為環境或是生活所影響，很多事情要自己獨自解決、獨立的處理，久了就會變成一種狀態。習慣什麼都要堅強的面對，但很多時候不是你想要堅強就能堅強的，人不可能一直沒有負面情緒，總是獨自面對，久了也會崩潰。

我有個完美朋友正是如此，她總是笑容可掬，擁有完美的家世背景，從小家境優渥，認識的朋友也是一樣的家世背景，一直以來的順遂沒有讓她養成驕傲自大地個性，和別人相反地，她沒有被一些價值觀所影響，待人處事都很謙虛有禮，她唯一的缺點應該就是很愛裝堅強，很怕被人發現她其實很脆弱。

她總是會和大家說她很好，即使遇到困難的事情，她也總說沒有什麼事，但認識久了，才明白原來她沒有想像中過得這麼好，她的老公對她並不好，兩個人相處發生了狀況，而她老公也把家庭重擔交給她一人來撐。她一人獨自面對事業的難關，每日早晚工作，她堅強久了，問她什麼也總是笑笑地說：很棒啊！她覺得大家都做得很好、讓她覺得很放心！

她就是一個問她什麼，她總是會回答很棒，很好！總是想讓大家看到她堅強的一面，我也總以為她過得很好。直到有一次我們不知道聊到什麼，我和她說：每個人偶爾都會有脆弱的時候，脆弱就面對就好，就像很多關係不是你覺得能夠改變就可以改變的，你以為你用心的對待，但對方可能不這麼認為，你以為你用心的經營，但對方可能覺得厭煩或是不想要。

朋友是個很需要安定感的人，她戀愛時很習慣冷靜思考各種可能才會決定在一起，但只要認定對方她就屬於會犧牲奉獻型的，她發覺老公在結婚三年後，開始改變成想要擁有隱私、想要有自己的空間，她總覺得自己被冷落。而每當她想和老公溝通的時候，總是不知道如何下手，她很怕被看到她脆弱或是無助的樣子，她不明白該怎麼解決這樣的情緒問題。

當一個人習慣讓別人看見自己美好的樣子，就會害怕脆弱的樣子被人發現，這個世界本來就沒有這麼完美，人也是如此，偶爾脆弱和不安都沒關係，兩個人步入婚姻，不是要讓對方時時刻刻看見你的完美，而是你知道即使你有不完美的時候，都還有個人願意愛你，這才是兩個人願意攜手五十年的意義！朋友後來自己終於想通了，她覺得不要隱藏真實的自己，無論脆弱或是不好的也是自己的一部分，她選擇和老公好好坐下來溝通和討論。

沒有人可以一直這麼堅強獨立，在婚姻中也不可能一直是強者，我們需要偶爾喊累和旁人尋求幫助。遇到問題不要再只是假裝堅強，其實那也是一種變相的逃避，一個人一直假裝沒事、很好，並不能解決根本的問題。

前幾天，奶爸和我無意間在看《28歲未成年》，一開始沒有很喜歡穿越劇，但是，劇中有幾點很值得我思考的，那就是我們或許都忘了，十幾年前那個衝動、敢愛敢恨的自己，那個不畏一切只想著眼前的人，年輕的總是想著：我將來絕對不要成為那樣的大人，沒想到一轉眼，我們都變成了那樣的大人。

假裝自己沒事、假裝自己很好，偽裝久了逐漸看不到底下的自己，很想和這樣的自己說，偶爾展現脆弱沒關係，你可以不這麼堅強！

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