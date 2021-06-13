▲談過幾段戀情，35歲以前，同一個人，和不同對象戀愛，愛情完結篇，為何總是以同種方式落幕？（圖／蔡侑霖提供）

蔡侑霖專欄／最好的終局，是分開生活也更好！35歲前，不讓自己循環「死胡同的愛情」

談過幾段戀情，35歲以前，同一個人，和不同對象戀愛，愛情完結篇，為何總是以同種方式落幕？愛情的模樣有千百種，但沒有開花結果的戀情大多是同一款。

極致的愛情，就是全然的犧牲、無私的奉獻？

這是朋友David簡單粗暴又極度寫實的真實故事。有一天，男孩遇到心儀對象，這次終於有望穩交，好好規劃他所期盼的未來。

內心不太踏實的他去算塔羅牌，老師嘆氣說道：「二十八歲以前，你愛對方比較多！」他心想老師神準，自己總是任勞任怨，再委屈也只求對方開心，但老師的言外之意是指他的二十八歲後就會大不同、遇到真愛吧？他又趕緊補上一句：「所以二十八歲以後呢？就會遇到真愛了吧！」塔羅牌老師嘆一口氣又說：「二十八歲，你愛到要去看心理醫生了。」

他看望二十八歲後的年華，只剩絕望。反觀他過往的戀愛史，他總是將對方視為完美對象，刻意且密集地安排約會行程，二週見面數十次，讓對方絲毫無喘息空間。更誇張的是，當他安排好旅行，也從未讓對方知道他訂了機票及住宿，一個人興高采烈地想給對方驚喜，卻只讓對方不堪這般壓力，只得讓這段新戀情告終。無以擺脫的單身成了他的詛咒，心理醫生或感情專家也難以改善他的愛情體質。

愛人的節奏，「遞加」開始，細水長流

關於心儀對象，自己當然得要看得順眼，但不要先急著給對方滿分。相處過程中，若個性不如初識，發現生活細節不合拍，對話有溝卻不通的窘境，期望又再次落空。擔心又愛錯，希望不再將就愛情，那顆懸著的心，是不知何時炸開的未爆彈。

最理想的關係是「親密有度」，不僅有空間當自己，也有時間留給成長。

遇到有機會發展的對象，不妨先從六十分為起點，再慢慢地為對方加分。在日常頻繁地相處與溝通，甚至出現摩擦之時，也能從對方的危機處理態度、成熟與否的個性，進一步看出是否真正合適。這些，都是內心評分及觀察檢視的依據。同時，避免「因喜歡而沖昏頭」，不理智的愛情，就是毀壞自己生活步調的開端。

一個人、兩個人，只要能開心過日子，都是最大的本事

兩人從互相「欣賞」到「喜歡」，在讓步與協調之中，逐漸由喜歡到願意付出，最終昇華為「愛」，這是二個個體願意從「獨自一人」切換至「二人世界」的莫大考驗。有的人，抱著寂寞、孤獨過一個人的生活；有的人，卻是因為渴望肉體而爬上另一個人的床，卻潦草地定義為「愛」。

當然，也有人是因為不再想過一個人的日子，開始認真找尋契合的伴侶，盼望對的人走進憧憬殿堂。最好的一種，是兩個獨立而甘於單身的人，不假設幸福得要兩人來成就，卻在相遇之後發現能一塊生活，而且兩個人還更快樂。沒有哪一種情境才能贏得幸福，只要能開心過日子，是最大的本事。

分手就是你好、我好，我們分開各自生活就更好

戀情的試用期，一旦確知不如想像中美好，若不繼續交往，就該趕緊踩剎車，結束兩個人的關係。藕斷絲連的情感，大抵是因為「不捨得」、「不甘心」。明知對方沒這麼喜歡自己，自己也沒有心思投入，兩個不上心的對象，怎能期待感情慢慢變好？

若不想祝福也不要太勉強自己。最好的終局，是你好、我也好，我們分開各自生活，還可以更好。和自己相處，是重要的課題，和不適合的人分開，卻也是一生學習的考驗。如王爾德所說，「愛自己就是開始一場延續一生的羅曼史」。

不要拖，不要浪費彼此的時候，有一方不想再繼續的戀情，請儘早解約。分手和離職一樣，永遠沒有最好的時機、最完美的說詞。釐清不要的那些，可以有助於尋得你要的一切。留有一點呼吸的縫隙，留出一絲空間給對方，也是給自己一些退路。愛情開始前，你不得太急躁。你的急躁，有時會壞了二人前進的動力。

自卑，陷入愛情面臨死胡同

許多人找不到自身的價值及認同感，若認知到自己的問題，就投入時間改善，不消費自己，不抱怨他人。自我標準失衡時，你也會失去缺乏自我認同與自信，自卑感讓人在投入感情相處時，會無止盡地投入金錢及時間。過度的付出只是錯置自己的自尊，終究事與願違。錢能擺平的問題，可都不是問題。

心裡受傷的源頭，都是因為你准許別人可以這麼對待你，與其尋求平復的解藥，不如先面對自己。

有些看似樂觀、光鮮亮麗的人，其實未正視自己的自卑，遇到難解的關係問題，通常只是強烈地自責，不知如何處理，甚至與對方溝通。最終，選擇不面對自身情緒，閃躲吵架的原因、現實面的癥結，就只為了不被另一半討厭，將自尊拱手讓人，皆大歡喜的表象下，心裡卻住了一個委屈不安的孩子。

當兩人感情出現問題時，其實也只是證明兩人未曾溝通，也無法等到愛的昇華那一天。

值得的真愛，不該讓你太委屈才能求全

一輩子很長，遇到值得你相知相惜的另一半，就努力付出、用心相愛。有時，就怕你的心意不被當一回事。你奮不顧身，你這輩子就認定是他，卻只是把愛給錯了人，終究得要歸零。不要過度且無止盡地付出愛、乞討關注，每個人都有不可妥協的自尊，不要為了一份愛情失去自己的人格。

若只是為了「求全」這個終點站，往往一路上只能走得顛簸崎嶇，丟失自尊及自我。單方面的付出，只是讓自己陷入「更委屈、更傷害」的境界。

感情裡，真心實意地付出，但絕對不卑躬屈膝，對的人、對的愛情不需要你如此犧牲及委屈。你已經是不須他人成就愛情才能完整的大人，愛與不愛之間，不自欺欺人，看清自己和他人的真實面貌。不那麼對的愛情，才會讓你作賤自己，才會讓你一個人猜疑。讓自己像個大人正視問題，才有機會談一場大人式的戀愛。

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