別因距離影響感情！《鄧一個人咖啡》剖析見不到面或相看兩厭，都能「維持熱情」的心法

全民居家防疫的生活即將滿一個月了，由於第三級警戒不斷延長，許多沒有住在一起情侶被迫開啟「遠距離戀愛」的模式，原來的週末約會吃下午茶都沒了，甚至連重要的紀念日也無法陪在對方身邊度過，兩個人能見面的機會寥寥無幾。也有突然長時間密切相處，形容24小時簡直像被關在一起的夫妻，過去因「距離產生美感」而忽視的生活壞習慣，如今演變成每天互看不順眼、相看兩厭！當親密關係出現了巨大的改變，感情狀況紛紛亮起了紅燈，讓人不禁苦惱直問到底該怎麼辦？鄧惠文鄧醫師提醒大家別讓疫情挑撥感情！

感情的維繫是需要兩個人共同經營，太疏遠怕無法維持熱情，太靠近又擔心兩人步調不和諧，一不小心情人變仇人，究竟該如何不被疫情挑撥感情？該如何從新的生活狀態裡找到平衡？本週五（11日）《鄧一個人咖啡》鄧醫師將「居家直播」陪伴大家，分享見不到面或每天相看兩厭，都能維持感情的心法！

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