到底該不該跟另一半同居，情侶交往有需要「試婚」嗎？

▲與另一半同居，是情侶交往中的一個里程碑，更顯示你們的感情又進了一步。然而，看似甜蜜的兩人世界，真的有那麼美好嗎？（圖／Shutterstock）

與另一半同居，是情侶交往中的一個里程碑，不只代表你們可以朝夕相處，更顯示你們的感情又進了一步。然而，看似甜蜜的兩人世界，真的有那麼美好嗎？

要不要同居？相信每個人都有各自的看法。有的人認為這樣每天都能膩在一起，還能從夜晚大戰到清晨，再也不用找地方休息兩小時，可以盡情享受專屬彼此的兩人天地。也有的人認為，早也見面晚也見面，都還沒結婚就沒有了各自的空間，不只不自在，更會讓結婚少了一點驚喜感。假如一方想同居，而另一方不想，那就有你們溝通的了。

撇開彼此想法上的差異，家人的意見及一些客觀上的條件：像是兩人都住家裡沒有外宿、兩人合租的空間夠不夠大、交通通勤會不會變得不方便……等，都會是影響你們同居與否的原因。

再者，同住一個屋簷下就等於是剝去身上的偽裝，在另一半面前展現自己最赤裸的一面。不一樣的生活步調、生活習慣，在同居之後都會被放大檢視，讓你覺得住起來綁手綁腳的，好像連在家裡都不能放鬆做自己。

決定住在一起，也就意味著要把主詞從「我」切換成「我們」，要考慮的不再會只有你自己，而是要把雙方的想法都一起考慮進去。在這樣的過程中，雙方的摩擦與不合就會不停地浮現出來，考驗著彼此對這份感情的認真程度，這也是為什麼同居會被稱作試婚的主要原因。

其實，同居對於情侶來說很難用一句「好」或「不好」來概括，一切都還是要回歸到兩人的相處，到底能不能夠互相包容、調整。畢竟同居不像愛情，沒有一拍即合、一見鍾情這種事情；打從出生就生活在一起的家人、手足都會產生摩擦了，公主王子的幸福快樂自然也只存在於童話裡面。

如果你們有打算同居，那麼就需要做好「為彼此改變」的準備。不是為了自己，也不是單單為了對方，而是為了可以與對方一起走下去而改變。即便你們沒有同居的打算也不用特別擔心，畢竟磨合這件事，不論是在感情的哪個階段都需要面對；放寬心與另一半好好溝通，一起找出解決的方法，問題一定可以迎刃而解。 原文授權轉載自ＭＦ變型男 Facebook：這樣變型男