幸福是自己的事，從來就不是向誰交代！

最近名人婚變、情變事件頻傳，身為公眾人物實在很辛苦，放閃有時會被酸，低調時則會被腦補說是不是感情觸礁了？我在個人臉書上寫：「人家夫妻沒按讚、沒互動或貼文沒有合照，就說人家婚變的網友有事嗎？怎麼會有人吃飽閒著去關注別人夫妻有沒有互動、合照、發和對方有關的貼文啊？你們有看過我家主人按我的讚嗎？當然沒有啊！我又沒有加他好友～哈哈哈哈哈！加他好友後哪可能一天到晚在這裡讓你們歪樓嘴砲啊？」意外引發一些已婚人妻朋友留言說她們也沒有加老公為好友呢！難道這就是維繫長期婚姻關係的秘訣？

幸福是自己的事，從來就不是為了向誰交代。無論是素人或是名人，我認為都有權利保有自己的空間。喜歡放閃營造幸福感或和大家分享喜悅是你的選擇，只想平實過日子保留神秘的私生活也沒有關係。公眾人物需要考量外界觀感，是因為他們的工作有部分是以個人品牌形象來吸引擁護者、粉絲和客戶。甚至情人或夫妻會合體出席活動、一起代言商品。當情變或婚變的時候，難免會讓大眾覺得過去的幸福是否都是騙術般的假象？

如果不是和工作息息相關的形象問題，我真的覺得過好自己的生活就好，沒必要因為在意別人的評價而在社群媒體上扮演幸福的假面夫妻，也不需要經常在公開網路上抱怨家務事討拍或討公道。有時候夫妻吵架難免會說一些傷人的話，但當你將這些話公佈在社群媒體上，就造成了永遠的傷害。

雖然好像是巧合，但幾位結婚多年的幸福人妻都沒有加老公為好友，甚至在社群媒體上也很少看到老公的身影，或許就是因為拉開了一點距離，大家在婚後也可以自在保有自己的交友圈和隨心所欲的言論。艾姬有兩性專欄也有情慾文學專欄，平常和朋友互動也是百無禁忌尺度很寬，如果伴侶會介意的話，可能成天和我吵架吧？「眼不見為淨」是個好方法，也是我們在婚姻裡保有自我空間又表現信任的方式。

寫這篇文章絕對不是鼓勵大家趕快封鎖你的伴侶啊！我只是分享自己意外的發現給大家參考。每個人對於愛情婚姻都有不一樣的想法與經營方式，找到最適合你們自己的才最重要喔！

到這裡找艾姬……

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