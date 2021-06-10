▲人與人之間的相處本來就不容易，因為每個人都有自己的個性，其中尤以兩性關係最為複雜，惟有「良性溝通」才能解套。（圖／Shutterstock）

看似正常的習慣其實有毒！6件情侶應避免的事：不該認為只有兩人在一起才完整？

人與人之間的相處本來就不容易，因為每個人都有自己的個性，其中尤以兩性關係最為複雜，男生常常不懂女生在想什麼，女生也總覺得為什麼男生不懂，面對這種情況，惟有「良性溝通」才能解套，然而有些人交往時往往抱持錯誤觀念，導致彼此感情在不知不覺中惡化，若不想落入無法挽回的地步，以下6個「看似正常實則有毒」的習慣必定要改掉！

1、期望伴侶解決你的情緒困擾

雖說兩個人在一起本該互相扶持，但不代表你可以一味將自己的情緒加諸於對方身上，因為誰都沒有義務當你的受氣包，即便你在低潮期，伴侶也可能有要事纏身，無法陪伴的時刻， 你可以訴苦、可以宣洩，就是不該期望對方替你解決任何問題，對自己的情緒負責，才是成熟戀愛的相處之道。

✓可以怎麼做？

以禮貌性的尋求伴侶的協助，即使對方束手無策，也不能大動肝火，清楚地表達你希望在這種情況下有他的陪伴，就算問題無法解決，也會感覺比較好過。重點是要以「溝通」取代「期望」，別再自以為對方應該怎樣怎樣了！

2、凡事都以公平與平等為優先

你可能會想：這社會不就是追求公平與平等嗎？話雖如此，但要是太執著於「公平」這件事，反而容易使關係出現裂痕，兩人間的相處應以舒服為重，若你發現自己花很多時間在「計算」彼此的付出（例如：「這頓晚餐誰出的」、「主動吻對方的次數」），最好立即停止，因為感情不是足球比賽，不應該有記分板，太過計較往往沒有好下場。

✓可以怎麼做？

了解維護一段關係不一定要靠「公平」，某些日常的瑣事不必算得太清楚，像誰洗了碗、誰溜了狗，只要有心，這些都不是多難的事，多付出一點不會怎麼樣。思考對你們來說最有意義的生活模式，而非以平等為主，面對意見分歧時，理性溝通並且不要翻舊帳。

3、認為只有兩人在一起才完整

大家應該多少都聽過「你使我完整」這句話，在此提出一個新觀點，那就是你其實不需要靠誰來完成自己，每個人都是獨特且獨立的個體，絕對沒有非誰不可的道理。會有「完整了彼此」這種心態的人，反而容易出現過度依賴、缺乏安全感或控制狂等有毒的個性。

✓可以怎麼做？

將另一半視為充實你生活的人，有他的陪伴固然很好，但也不用無時無刻黏在一起，你應該專注於自我獨處的時間，找出讓自己快樂的因子，並與親密的人分享這份喜悅。

4、以為激烈的衝突伴隨著激情

你可能看了太多美劇或電影，誤以為激烈的衝突就會伴隨著激情，這種「大吵一架就打炮」的劇碼，現實中可能不是那麼美好的一件事，因為做愛不能解決問題，即使身體獲得滿足，內心依然空虛，當同樣的情況再發生，免不了又是一陣大吵，如此惡性循環下去，雙方只會漸漸感到倦怠而已。

✓可以怎麼做？

重新審視你們處理問題的方式，當爭吵發生時，觀察對方的「情緒」而非「言語」，因為人在憤怒時，說出來的話往往不經思考，很可能不具任何意義。停止用激情取代溝通，發展穩定的親密關係，而不是吵了架才有炮打。

5、不斷暗示對方自己想要什麼

每到重要節日，情人間少不了的就是互送禮物表達心意，這點當然沒問題，但你不該瘋狂暗示對方自己要什麼，逛街時看到一個皮夾，就說：「真的好想要~」，或刻意在電腦上留下網拍商品的頁面，雖然看起來輕鬆無害，事實上卻是在推動對方為自己找到某些東西，一、兩次還可以歸類為貼心，太多次只會讓別人覺得你索求無度，而且不信任對方的判斷力。

✓可以怎麼做？

拋棄「你愛我就會懂我」的陳舊觀念，公開坦承自己的感受、慾望及需求，不要帶著虛假的期盼引導你的伴侶為自己付出，透過正常的交流，讓對方清楚明白你想要的是什麼，或是相信他的判斷力，即便最後你不喜歡，還是要心存感激，不能表現的不屑一顧。

6、相信童話故事中的靈魂伴侶

《暮光之城》、《花神咖啡館》這類電影或許會讓你對「靈魂伴侶」抱有憧憬，但實際上，想找到一個與你完全契合的人，這種機率微乎其微。並非故意潑冷水，只是你花了一輩子的時間在衡量他人，找出完全符合理想條件的對象，無形中卻錯過許多緣分，即使與某人交往，也老想著他哪裡差一點、哪裡不太對，無法全然接受，這樣的心態其實非常有毒。

✓可以怎麼做？

不要以太嚴苛的標準去檢視他人，天底下沒有任何人是「完美」的，與其相信命運，倒不如重視承諾，若能遇到一個你所愛的人，不妨試著包容他的小缺點，比起轟轟烈烈的愛情，長久穩定不是更幸福嗎？

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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