「愛為何總填不滿又掏不空」蔡健雅的療癒歌單：能和自己獨處，才能愛得自在長久

在你的療傷期中，是否也曾有一首蔡健雅的情歌陪伴著你呢？

蔡健雅是獲得最多次「金曲獎最佳國語女歌手獎」的紀錄保持人之一，共得獎 3 次，看似意氣風發，但蔡健雅曾公開表示，自己在 2011 年拿下第 3 座金曲獎的當下，其實深陷於憂鬱情緒，對音樂生態感到筋疲力竭。

根據《天下雜誌》報導，過去的蔡健雅經常批判自己，所做的很多努力都是為了得到別人的認可，而在那段低潮期中，她學會了對自己說「I am enough」（我夠了），不再盡力填補生活中不完美的裂痕，而是試著坦然地接納，學會真心喜愛著自己、世界和生活。

這段過程，和我們在愛情中的成長歷程有異曲同工之妙，我們總期待著有個愛自己的人出現，能徹底改變自己的生活，可以讓自己感到有價值，填補內心的遺憾和空洞。然而當自己內心匱乏時，我們在愛情中不是過度用力，就是過度無力，到頭來才發現，當自己能和自己獨處，能欣賞自己時，我們才能愛得自在與長久。

在這段歷程中，一定有一首「蔡健雅式情歌」，陪著你與自我對話，並從中得到領悟，讓我們進化成更好的人。

《雙棲動物》——獨自面對自己的痛苦歷程

很想哭 哭完無助

我無法和我一個人相處 你不願搬回從前居住

就算哭也一樣沒幫助

我被困在一個人的峽谷 多想要卻要不到你安撫

眼前是什麼路 已看不清楚

魚兒無法在陸地生活，鳥兒無法離開天空，我們也曾經，無法脫離一個人的陪伴。於是我們無法對已逝去的愛放手，或者總在找著「替代品」，讓愛情的甜蜜掩蓋自己該獨自己面對的內在議題，越是逃避越是被傷害。

被迫獨處的歷程，痛苦到宛如溺水一般，就像《雙棲動物》這首歌所描述的，但我們會從中學會游泳，游向更逛闊的世界去。

《拋物線》——致愛情中的過客們

愛沿著 拋物線

離幸福 總降落得差一點

流著血 心跳卻不曾被心痛削滅

真真切切 青春的 拋物線

把未來 始於相遇的地點

至高後才了解

世上月圓月缺 只是錯覺

談戀愛就像投籃，誰不希望一投就進，找到那個完美的另一半？但我們往往投出的是擦邊球，即使投出去的力道、弧線都很完美，但球的落點總令人大失所望，難道一段美好的相遇，也避不開傷感的分離？也許談戀愛就像投籃，唯有不斷地練習，再加上天時地利人和，我們才能找到最後的歸屬。

《無底洞》——能填滿內心空洞的，從來不是愛情

穿梭一段 又另一段

感情中 愛為何總填不滿又掏不空

很快就風起雲湧 人類的心是個無底洞

嘗試親吻 嘗試擁抱 或溝通

沒有好感再嘗試也沒有用

大多數人都相同 喜歡的只是愛情的臉孔

愛情就像罐子裡五顏六色的糖果，在品嚐的當下色香味俱全，很是開心，但這種開心效期卻不久，隨之而來的是空虛，於是我們只能一顆接著一顆吃下去，卻越吃越不滿足。

《空白格》—— 愛意敵不過恐懼、不安和猜忌

我想你是愛我的 我猜你也捨不得

但是怎麼說 總覺得

我們之間留了太多空白格 也許你不是我的

愛你卻又該割捨 分開或許是選擇

但它也可能是我們的緣份

很多的分離，不是因為「不愛了」，而是不知道如何再與對方繼續走下去。彼此間的不信任、缺乏溝通和不安全感，總讓一段關係充滿壓力，或者過分疏離，原來在彼此喜歡之後，愛情中還有很多的課題需要一一克服。

《 Letting Go 》—— 不願再委曲求全

I’m letting go

你對一切都軟弱與怠惰

讓人懷疑你是否愛過我

真的愛過我

為你再也找不到藉口

在愛情中成長的第一課，就是我們不該為了不值得的人，浪費自己的時間和心力。如果自己對對方來說並不是最耀眼、獨特、珍貴的存在，不如放開雙手，讓一個願意緊握它的人有機會緊握。

《 達爾文 》—— 在愛情中的競爭、傷害都是成長的養分

有過競爭有過犧牲

被愛篩選過程

學會認真學會忠誠

適者才能生存

懂得永恆得要我們

進化成更好的人

與其枯等一個對的人，不如把自己變成對的人，如果我們能從每段失敗的愛情中學習，那會是很好的成長養分，讓我們進化成更好的人。當我們變成這樣的人，真愛往往就在不遠處，或者無需愛情來證明，自己就能過得非常滿意。

《陌生人》—— 在感情中的原諒和釋懷，也是放過自己

我不難過了 甚至真心希望你能幸福

當我瞭解 你只活在記憶裡頭

我不恨你了 甚至原諒你的殘忍理由

當我瞭解不愛了 連回憶都是負荷

在分開的當下，我們往往會怨恨對方，怨恨他為什麼要傷害自己，讓自己失望、難過、憤怒。直到某一天，你意識到了雖然對方傷害了自己，但這段感情的失敗，自己也存在著許多盲點，雙方可能都有責任，對過去的錯誤多一份理解。

釋懷之後，腦海中那個陰魂不散的人，終於能真正成為一個陌生人了。

《我要給世界最悠長得濕吻》—— 喜歡不完美的自己，接納不完美的生活

但願我們都看到最真實的自己，最不完美、完美的自己。 好好的愛與善待，給鏡子裡的自己最悠長的濕吻！ —— 蔡健雅

除了愛情，生活中種種的挫折和苦痛，也許都在導向一個方向：欣賞自己，熱愛生活，即使自己有很多惱人的小缺點，即使生活中有太多事情不符合自己的預期。

就算無雲的天空有多深

比不上渴望深

我要給世界最悠長的濕吻

就算無常的大地有裂痕

自己可完整

文／Tien

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