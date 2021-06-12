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「愛為何總填不滿又掏不空」蔡健雅的療癒歌單：能和自己獨處，才能愛得自在長久

▲蔡健雅的療癒歌單：當自己能和自己獨處，才能愛得自在長久。（圖／蔡健雅 Tanya Chua 粉專）▲蔡健雅的療癒歌單：當自己能和自己獨處，才能愛得自在長久。（圖／蔡健雅 Tanya Chua 粉專）
文 : VidaOrange生活報橘

在你的療傷期中，是否也曾有一首蔡健雅的情歌陪伴著你呢？

蔡健雅是獲得最多次「金曲獎最佳國語女歌手獎」的紀錄保持人之一，共得獎 3 次，看似意氣風發，但蔡健雅曾公開表示，自己在 2011 年拿下第 3 座金曲獎的當下，其實深陷於憂鬱情緒，對音樂生態感到筋疲力竭。

根據《天下雜誌》報導，過去的蔡健雅經常批判自己，所做的很多努力都是為了得到別人的認可，而在那段低潮期中，她學會了對自己說「I am enough」（我夠了），不再盡力填補生活中不完美的裂痕，而是試著坦然地接納，學會真心喜愛著自己、世界和生活。

這段過程，和我們在愛情中的成長歷程有異曲同工之妙，我們總期待著有個愛自己的人出現，能徹底改變自己的生活，可以讓自己感到有價值，填補內心的遺憾和空洞。然而當自己內心匱乏時，我們在愛情中不是過度用力，就是過度無力，到頭來才發現，當自己能和自己獨處，能欣賞自己時，我們才能愛得自在與長久。

在這段歷程中，一定有一首「蔡健雅式情歌」，陪著你與自我對話，並從中得到領悟，讓我們進化成更好的人。

《雙棲動物》——獨自面對自己的痛苦歷程

很想哭　哭完無助
我無法和我一個人相處　你不願搬回從前居住
就算哭也一樣沒幫助
我被困在一個人的峽谷　多想要卻要不到你安撫
眼前是什麼路　已看不清楚

魚兒無法在陸地生活，鳥兒無法離開天空，我們也曾經，無法脫離一個人的陪伴。於是我們無法對已逝去的愛放手，或者總在找著「替代品」，讓愛情的甜蜜掩蓋自己該獨自己面對的內在議題，越是逃避越是被傷害。

被迫獨處的歷程，痛苦到宛如溺水一般，就像《雙棲動物》這首歌所描述的，但我們會從中學會游泳，游向更逛闊的世界去。

《拋物線》——致愛情中的過客們

愛沿著　拋物線
離幸福　總降落得差一點
流著血　心跳卻不曾被心痛削滅
真真切切

青春的　拋物線
把未來　始於相遇的地點
至高後才了解
世上月圓月缺　只是錯覺

談戀愛就像投籃，誰不希望一投就進，找到那個完美的另一半？但我們往往投出的是擦邊球，即使投出去的力道、弧線都很完美，但球的落點總令人大失所望，難道一段美好的相遇，也避不開傷感的分離？也許談戀愛就像投籃，唯有不斷地練習，再加上天時地利人和，我們才能找到最後的歸屬。

《無底洞》——能填滿內心空洞的，從來不是愛情

穿梭一段　又另一段
感情中　愛為何總填不滿又掏不空
很快就風起雲湧　人類的心是個無底洞
嘗試親吻　嘗試擁抱　或溝通
沒有好感再嘗試也沒有用
大多數人都相同　喜歡的只是愛情的臉孔

愛情就像罐子裡五顏六色的糖果，在品嚐的當下色香味俱全，很是開心，但這種開心效期卻不久，隨之而來的是空虛，於是我們只能一顆接著一顆吃下去，卻越吃越不滿足。

《空白格》—— 愛意敵不過恐懼、不安和猜忌

我想你是愛我的　我猜你也捨不得
但是怎麼說　總覺得
我們之間留了太多空白格　也許你不是我的
愛你卻又該割捨　分開或許是選擇
但它也可能是我們的緣份

很多的分離，不是因為「不愛了」，而是不知道如何再與對方繼續走下去。彼此間的不信任、缺乏溝通和不安全感，總讓一段關係充滿壓力，或者過分疏離，原來在彼此喜歡之後，愛情中還有很多的課題需要一一克服。

《 Letting Go 》—— 不願再委曲求全

I’m letting go
你對一切都軟弱與怠惰
讓人懷疑你是否愛過我
真的愛過我
為你再也找不到藉口

在愛情中成長的第一課，就是我們不該為了不值得的人，浪費自己的時間和心力。如果自己對對方來說並不是最耀眼、獨特、珍貴的存在，不如放開雙手，讓一個願意緊握它的人有機會緊握。

《 達爾文 》—— 在愛情中的競爭、傷害都是成長的養分

有過競爭有過犧牲
被愛篩選過程
學會認真學會忠誠
適者才能生存
懂得永恆得要我們
進化成更好的人

與其枯等一個對的人，不如把自己變成對的人，如果我們能從每段失敗的愛情中學習，那會是很好的成長養分，讓我們進化成更好的人。當我們變成這樣的人，真愛往往就在不遠處，或者無需愛情來證明，自己就能過得非常滿意。

《陌生人》—— 在感情中的原諒和釋懷，也是放過自己

我不難過了　甚至真心希望你能幸福
當我瞭解　你只活在記憶裡頭
我不恨你了　甚至原諒你的殘忍理由
當我瞭解不愛了　連回憶都是負荷

在分開的當下，我們往往會怨恨對方，怨恨他為什麼要傷害自己，讓自己失望、難過、憤怒。直到某一天，你意識到了雖然對方傷害了自己，但這段感情的失敗，自己也存在著許多盲點，雙方可能都有責任，對過去的錯誤多一份理解。

釋懷之後，腦海中那個陰魂不散的人，終於能真正成為一個陌生人了。

《我要給世界最悠長得濕吻》—— 喜歡不完美的自己，接納不完美的生活

但願我們都看到最真實的自己，最不完美、完美的自己。 好好的愛與善待，給鏡子裡的自己最悠長的濕吻！ —— 蔡健雅

除了愛情，生活中種種的挫折和苦痛，也許都在導向一個方向：欣賞自己，熱愛生活，即使自己有很多惱人的小缺點，即使生活中有太多事情不符合自己的預期。

就算無雲的天空有多深
比不上渴望深
我要給世界最悠長的濕吻
就算無常的大地有裂痕
自己可完整
文／Tien
Tags : 情歌愛為何總填不滿又掏不空獨處療傷歌單療癒歌單蔡健雅金曲獎陌生人

VidaOrange生活報橘
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