女人放話說「我要離婚」，對男人會造成什麼影響？

上週新聞媒體爆出大S和汪小菲正在談離婚，嚇壞一堆吃瓜群眾。從記者報導側面中得知，似乎和汪小菲在微博發文指責台灣疫苗有關，也許負面情緒滿溢，甚至用上辱罵、難聽的字眼，記錄也顯示因為台海兩岸的政治立場不同和局勢緊張，總讓汪小菲多次老大不爽的利用微博開罵，罵完後再道歉或刪文，這都令身為台灣人的大S立場尷尬，我猜她不是個會隱忍的女人，推測在私底下應該有進行溝通，只是好說歹說對方仍舊屢勸不聽、多次踩線，最後氣到翻桌，才祭出「離婚」二字放大絕。

先撇開這對大汪戀是否真的要離婚，我想藉這則新聞來討論當女人大喊「我要離婚」，對男人會造成什麼影響？

首先，比起男人，不得不承認咱們女人確實「比較愛演」，所謂「愛演」，不是矯情或惺惺作態，而是在雙方爭吵、短兵相接時，逼迫男人妥協的一種鎮壓武器。男人是理性的生物，女人是感情的動物。因為兩性思維的不同，當女人和男人在起爭執時，很容易發生各說各話、有理說不清的情況，男人講理，所以據理力爭，然後分析、比喻、統整，講得頭頭是道，雖然女人口才不一定輸給男人，但不免被各種排山倒海的情緒淹沒，導致思路混亂，言語困頓，眼見自己吵不過男人，他又不拉低姿態服軟，女人渾身上下的戲胞便開始發作，開始大演特演起來。

根據我從周遭閨蜜蒐集來的劇本，有的是上演離家出走的戲碼，開始收拾行李，至於為何不乾脆奪門而出？因為打包能拖延一些時間讓男人挽留。有的是裝作不舒服，一副氣急攻心的模樣，頭暈、胸悶或昏倒，藉由示弱轉移注意力，要男人別再喋喋不休辯下去，而是趕緊照顧自己。有的，則是放話揚言嚷嚷「我要分手」或「我要離婚」，此舉除了使出大絕招，脅迫男人低頭就範，多少也在刷自己強烈的存在感。

基本上，會喊出上述金句的女人，大多不是認真要離開的，why？若她實在吃了秤砣、鐵了心，直接在離婚證書上簽字，或是找律師出面斡旋談財產劃分，其實更直接了當乾脆。那麼跟老公或親友大放厥詞是幹嘛？自然是試探男人的真心、給男人表現挽回的誠意、暗示男人別想吵贏趕快道歉，或對男人忍無可忍的下最後通牒，警告他不要再犯，再犯那就真的掰掰。至於刷存在感是哪招？就是變相地跟老公撒嬌：「再不讓我，我可要走人嘍～」

當女人放話說「我要離婚」，對男人會有什麼影響？我只能敬告各位，第一次放大絕，他多少會嚇到吃手手，對妳的地雷也會有所警惕，保證下不為例，就算他有理，也會低頭服軟，好說歹說挽回妳。第二次如法炮製，威赫作用大大減半，他學會連哄帶騙，有口無心，敷衍虛應了事。到了第三次、第四次…，在他眼中，妳成了放羊的孩子，上演什麼離婚出走或離婚戲碼，他大概老神在在，反正老婆只是鬧一鬧，在家翹腳等妳乖乖回來。當婚姻病入膏肓時，妳演戲男人早已不領情，直接取消觀眾，讓愛演的大唱獨角戲，更狠的，就是看戲的男人也學會演戲了，冷冷對女人說：「出去了就不要再回來」，這下，該妳嚇到吃手手…

結論是「我要分手」或「我要離婚」不是兒戲，沒到重大事故、緊要關頭，最好別當放大絕的武器，妳會喊男人也會嚷嚷，別弄巧成拙，妳一句無心的台詞，結果男人順順接口說：「好啊！」沒了台階下不說，連舞台都要樓塌，到時求爺爺、告奶奶的，就變成女人自己了。

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