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病毒並不可怕，可怕的是謠言、不理性！學著不要把憤怒遷怒別人

▲病毒並不可怕，可怕的是謠言、恐懼以及無知。（圖／Shutterstock）▲病毒並不可怕，可怕的是謠言、恐懼以及無知。（圖／Shutterstock）
文 : 雪兒

有一次跟朋友出門，兩個人開心的出遊，原本以為是兩人很美好的回憶，殊不知變成了一場不願想起的夢靨。只因為對住宿環境有了意見，朋友歇斯底里的翻了兩人之前所有的舊帳，甚至氣勢囂張的彷彿都是她人的錯。回來之後我內心很受傷，問自己到底做錯什麼？要道歉也不是，也不知道自己錯什麼，過了幾年後才明白，或許我只是被「遷怒」的對象。

這次疫情，許多人都忙著指責誰的不是，要不是華航破口就不會這樣！要不是獅子會就不會這樣！要不是萬華不群聚就不會這樣！對！都是別人的錯！為了犯錯所以就「監督」別人立即要下台。然後你問「監督者」有沒有好的建議，監督者聳聳肩，彷彿誰做事都沒差，只要犯錯馬上就要下台就對。犯錯的確需要更正，修正，改過！但一味的否定、驅離，這不是監督，是遷怒。

▲人與人之間的連結，原本就是生活的一環，不該被汙名化，也不該被拿出來嘲弄。（圖／Shutterstock）
▲人與人之間的連結，原本就是生活的一環，不該被汙名化，也不該被拿出來嘲弄。（圖／Shutterstock）

一開始我對確診數字「校正回歸」也非常感冒，心想為何不一次公布數量呢？後來看到專家解釋，以及外國的案例，也才明白這並非蓋牌，而是將事實數據再重新調整。朋友說：「不管確診多少例，你還不是要乖乖戴口罩？有必要這麼在意嗎？」數字代表的是嚴重性，但不是一種過不去。

因為這次台北萬華區擴散數量嚴重，一開始我也會拿萬華、茶室、葡萄等字眼自嘲，後來才意識到這樣很不對，沒有人願意被確診，更不想傳染給至親的家人，或許是防疫的觀念還沒有普及，或是鬆懈，才讓這次風暴擴大。人與人之間的連結，原本就是生活的一環，不該被汙名化，也不該被拿出來嘲弄。

之前有人說過，病毒並不可怕，可怕的是謠言、恐懼以及無知，願這場風暴能早日平息，而遇見不理性的遷怒者，願他的靈魂安息。

 

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Tags : 不理性人與人之間的連結校正回歸獅子會病毒破口茶室華航萬華群聚謠言遷怒防疫

雪兒
喜歡旅行 喜歡寫字 喜歡做夢 喜歡自己的女人。當這個世界越荒謬，你就要越堅定初衷。初衷是什麼？那個驅使你改變的念頭。