病毒並不可怕，可怕的是謠言、不理性！學著不要把憤怒遷怒別人

有一次跟朋友出門，兩個人開心的出遊，原本以為是兩人很美好的回憶，殊不知變成了一場不願想起的夢靨。只因為對住宿環境有了意見，朋友歇斯底里的翻了兩人之前所有的舊帳，甚至氣勢囂張的彷彿都是她人的錯。回來之後我內心很受傷，問自己到底做錯什麼？要道歉也不是，也不知道自己錯什麼，過了幾年後才明白，或許我只是被「遷怒」的對象。

這次疫情，許多人都忙著指責誰的不是，要不是華航破口就不會這樣！要不是獅子會就不會這樣！要不是萬華不群聚就不會這樣！對！都是別人的錯！為了犯錯所以就「監督」別人立即要下台。然後你問「監督者」有沒有好的建議，監督者聳聳肩，彷彿誰做事都沒差，只要犯錯馬上就要下台就對。犯錯的確需要更正，修正，改過！但一味的否定、驅離，這不是監督，是遷怒。

一開始我對確診數字「校正回歸」也非常感冒，心想為何不一次公布數量呢？後來看到專家解釋，以及外國的案例，也才明白這並非蓋牌，而是將事實數據再重新調整。朋友說：「不管確診多少例，你還不是要乖乖戴口罩？有必要這麼在意嗎？」數字代表的是嚴重性，但不是一種過不去。

因為這次台北萬華區擴散數量嚴重，一開始我也會拿萬華、茶室、葡萄等字眼自嘲，後來才意識到這樣很不對，沒有人願意被確診，更不想傳染給至親的家人，或許是防疫的觀念還沒有普及，或是鬆懈，才讓這次風暴擴大。人與人之間的連結，原本就是生活的一環，不該被汙名化，也不該被拿出來嘲弄。

之前有人說過，病毒並不可怕，可怕的是謠言、恐懼以及無知，願這場風暴能早日平息，而遇見不理性的遷怒者，願他的靈魂安息。

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