▲找一群跟你一起成長的人走一段，彼此有不同的嚮往，能成就彼此不帶情緒，這才是大人成熟的友情。（圖／Shutterstock）

年紀教會我選擇「生活的偏見」！不需要花時間去應付誰，才是大人成熟的友情

職業或許是人表現自我一個很重要的標籤，實際上也可以不是

住在澎湖的青年旅館平湖窩宿舍房，裡面住了一位膚色黝黑的大姐。我都剛滿40歲，眼睛望過去她年紀大概有上50，她問我來玩幾天，我說五天四夜，剛好朋友週日要飛回去，隔天還要上班，我就多留一晚。

大姐很熱情，問了我工作是什麼？我笑笑說暫時休息，反問她在幹嘛，她說來這裡放空半個月，其他日子就到處換宿生活，剛去完澎湖的南方四島，說真的很美，下次我可以去。職業或許是人表現自我一個很重要的標籤，實際上也可以不是，而你來這裡做什麼，才是最重要的。

旅行最棒的是傳遞溫度，而不是知識

我的上舖也住一個熟齡女生，行李箱是26吋，年約40多歲，包包是LV，感覺是一個小資熟女，不過因為太晚就沒時間打招呼聊天。內心想「為何她來住青年旅館呢？」但又覺得唐突。

我很喜歡在旅程中觀察陌生人，不是偷窺的那種，我常心想「他們是一個人來旅行的嗎？」大姐似乎也是以為我是，我想她應該想揪我去哪兒走走。走之前，櫃檯認出我是「雪兒」，說以為我是發之前澎湖的照片，我笑說「是昨天的照片」。給她看了這幾天我們幾個四十左右的年輕人，熱血去的那些回憶。

旅行，最美好，就是此刻。您分享的不只是照片，更是溫度的嚮往。

能不帶偏見跟一群人相處，那是歲月的禮物

跟一群人去澎湖旅行的這幾天真的很愉快，一月我們去路跑，其中說要來澎湖找小夫，小夫任職雄獅導遊，對澎湖熟門熟路，這幾天在他的建議下看了花火節煙火，去了吉貝島住一晚，登島目斗嶼、虎井嶼，夜晚我們買燒烤跟啤酒一起「練肖話」，彼此談起90年代最紅的卡帶，莫過於張雨生，想起那時候用鉛筆轉卡帶，A面B面的生活。

能不帶任何偏見，一路說三道四，合則聚，離則散，偶然一期一會，是我最嚮往與人相處的時光。年紀，教會我選擇生活的偏見，找一群跟你一起成長的人走一段，彼此有不同的嚮往，能成就彼此不帶情緒，這才是大人成熟的友情。

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