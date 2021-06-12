▲那些說出「不愛你了」的前任們，很可能都是你生命中的貴人。（圖／Shutterstock）

學會不被喜歡，其實是另一種勇敢！其實你應該，謝謝生命中那些「不愛你了」的前任

每次戀情失利或失戀分手，總讓你悔不當初，恨不得人生從沒跟他相遇過？其實，那些說出「不愛你了」的前任們，很可能都是你生命中的貴人，他們的現身，都是為了教會你一些人生道理，當你學會了，終將從你生活離場，唯有懷抱感恩之心，你便能從分手的負面情緒中，慢慢走出來。

1、他們讓你理解生命從不會永遠順風順水，人心是會變的。

每回投身愛情，總是抱持著一輩子長遠走下去的期待，但走著走著，卻總是在某些路口走散了，感情關係會變，熱戀的感覺會變、人心更是瞬息萬變，有時只是因為在人群中多看了他一眼，而愛上他；最後，也同時因為一個眼神而不愛了他。愛上你的那一刻，從沒有道理可循；不愛你的瞬間，也同樣無需理由，那些離你而去的前任們，讓你更懂得把握愛情，珍惜熱戀的每個當下。（延伸閱讀：感情一下就淡掉？5個小撇步「找回熱戀」保持新鮮感！）

2、事與願違是常態，這讓你更懂得珍惜真正欣賞你的人。

每段戀情的開始都是美好的，而每段走不下去的感情，都存在著不可輕放的問題與無法跨過的心結，懷抱滿城的期待走入愛情，最終，卻只能徒留遺憾與惋惜地走出關係。事與願違，時常在分手的當下，讓你有種被人從根本否定的自貶感受，落入不足與被遺棄的負面情緒泥淖，但說穿了，是你愛錯了人，根本無關好壞。

等分手時間一長，再回過頭看，你便會發現，當初的自我批判其實就只是「不適合」三字，跟你是好是壞完全無關，只是兩個不適合的人不小心走到了一塊，最終，只能再各自走回原本的人生道路。這些美麗卻錯誤的邂逅，他讓你在下回，當對的人現蹤之時，能更懂得珍惜眼前這個人，也感激他能真正去欣賞最原本的你。（延伸閱讀：「對的人」難找？5個關於愛人的本質：沒有最好的愛情，只有剛好對的人）

3、有時是你看不清自己要什麼，他們只是幫你先做了決定。

有些前任會選擇離開，其實只是比你早意識到你們感情中的問題，或許你也感受到那份「不對」但是你選擇視而不見，或是哪怕你明瞭不適合，但仍選擇矇著眼繼續愛下去，或許是還怕孤單、不想一個人，或是單純覺得還有機會磨合，想再努力挽回關係。

有時候，選擇離開的那一方，不一定真的完全就沒有愛了，更多時候，他們只是相對果斷一點，所以選擇斷然求去，不再蹉跎彼此的青春與時間，單方面幫你們關係做了決斷，選擇放彼此自由，讓你有機會去遇見下一個真愛，而長遠看來，這對雙方來說，未嘗不也是一樁好事。(延伸閱讀：談戀愛總是被辜負？全心投入前，你應該捫心自問5道「戀愛提問」！)

4、能夠學會不被喜歡，其實是另一種勇敢，讓你更認識自己。

在關係的最後，當愛人說出不愛了求去，此時的你，若能夠放棄討好、迴避挽回，不去鄉愿、不再妥協，這樣的你，也是一種對自己人生負責的態度，更是一種勇敢的體現。有些離別，讓你成長變得更成熟睿智，同時也讓你更了解自己要什麼、不要什麼，而前任們藉由離去教會我們的人生道理，只要能從分手去轉念體悟，那也就不枉談過那一段戀情，人生沒有白走的路、蹉跎的戀情，一切都是學習。（延伸閱讀：不要只敢去愛「匹配得上」的人，而是要去找「匹配得了你去愛」的人！）

5、錯的人，再努力也不會變對的，趁早離場才能遇見對的人。

沒有那些「不愛你了」前任們的退場與成全，也不會有後來再遇見真正幸福的機會。所以，當一個不愛你的人離你而去，無需懷抱怨懟，或自覺被蹉跎了青春，而是要懷抱感恩，至少兩人曾經愛過，只是後來愛走散了，就此各奔西東，追求各自的幸福，看見曾深愛的人找到真愛，也算是另一種幸福。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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