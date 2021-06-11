與其強調像男人一樣的彪悍，不如像個女人一樣的戰鬥吧！

最近防疫在家，我熱衷於追一位狗友的限動，他們是多貓多狗家庭，最近還添了一位人類幼嬰。

看幼嬰和貓狗互動實在是世界上最療癒的事情之一，更別提他家的狗還是一隻「超大型」獒犬，每天幼嬰在吃副食品時，獒犬就在旁邊嗷嗷待哺。有次影片裡，幼嬰抓不好副食品，很快掉滿地都被狗哥哥撿走，幼嬰急得大哭大叫，影片註解裡說，因為爸爸切的副食品太大塊了，對於尚無法靈活控制手部肌肉的幼嬰而言，很難抓得穩。

當時我的第一個感受是：果然是男人啊！

在兩性關係中，女人經常覺得男人粗心大意，所以遇到一個會記得妳生日、記得妳不吃香菜之類生活小事的男人，就會覺得對方真是細心體貼的不得了，可有趣的是，我發現婚前表現的再體貼的男人，婚後很快就會暴露出本相，我的意思不是說他們「裝」，而是當兩個人在共同照顧一件事（不管是幼兒、寵物、或者家庭）時，就是會看見男人似乎天生對各種小細節缺乏觀察力，不是因為不用心，而是天性如此。

可是男人也有他們的強項，就像我朋友在一開始做幼嬰和獒犬接觸的減敏時，總是擔心緊張到無法推進下一步，反而是她先生大膽堅定地推進步驟，才有了現在的幸福景況。

很妙的是，年輕時我們常常在爭「男人可以的，女人也可以」，或者是反過來要求男人在家庭裡，要做到女人能做到的事，覺得這樣才叫平等，可是仔細想想，我們不是又嚷嚷著每個人都獨一無二嗎？那怎麼可能用同樣的標準要求兩個人。

我還記得曾經在網路上看過一篇諷刺「女權主義」的文章，說這些女權主義者什麼都要爭，男人能裸上半身走在路上，她們也爭著要這項權利。當時我才二十出頭，經常也把「為什麼女人就不行？」掛在嘴邊嚷嚷，可那篇文章的結論卻讓我說不出反駁的話，那位作者說，照這種爭法，爭到最後就是男人從此可以免錢看女人的上空秀，難道這就是平等？

而隨著年紀漸大，我才慢慢覺得，當女人爭著「要跟男人一樣」的時候，其實就是一種自我否定，因為這種爭法，等於是把男性當成模範和標準，就像去整形時開口說要整得跟徐若瑄一樣，那根柢裡，不就是認為自己不如徐若瑄，才想要跟她一樣。

真正的兩性平等，不是什麼都一樣，而是我們可以擁有不同的特質，擁有不同的方式做事的空間和權力。

就像前幾天來台灣的達克沃絲，有一段很有趣的經歷，身為女性的軍隊領導人，她曾經很關注她的隊員在寒冷的冬天時必須要有熱飲可以喝，卻因此被譏笑為「媽媽排長」，她說當時年輕的她受到了影響，以為自己要像男人一樣強悍才可以做好領導的工作，於是改變了作法。可當她改變作法後，她的隊員表現卻因此而變差了，於是她才領悟到，她該做的，不是模仿男人，而是去證明自己可以像個女人一樣的戰鬥。

我很喜歡「像個女人一樣的戰鬥」這句話。就像武俠小說裡，會揮舞著大刀還是流星錘的，肯定都是男性，畢竟那麼重的東西，女人就是揮不動，可是女人可以靠著身量小巧在輕功上下苦功，或者靠細心和觀察力成功用暗器或毒藥取勝。

真希望有天女性的成功者受訪時，不會再強調自己跟男人一樣強悍、像男人一樣沉穩，而是會說「因為我有女人的細心才能照顧到所有細節」或是「因為我很能體貼所有員工的情緒，所以能讓辦公室和樂融融，大家就有向心力」。因為這些女人的特質，非常棒也非常有用。

讓我們像個女人，不，像自己一樣的戰鬥吧！

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