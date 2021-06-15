宅在家卻「零親密」，你也有這樣的心情嗎？

文／性福導師 許雅雯

疫情的關係，改變了我們習以為常的日常。在這波疫情之下，不知道大家有發現什麼是疫情後不需要的呢？有人回答「化妝品、衣服、高跟鞋、首飾……」，外出相關的用品似乎變得不重要，因為很少出門；也有人回答「小孩、老婆、老公、同事……」這類有些惡趣的回饋。現在在家的時間多了，和家人相處的時間增加了，理想中是和樂融融地相處的畫面，感情升溫，自然而然性生活的頻率也會上升。然而，真正的實況是：

1、看到伴侶莫名心煩，開啟碎念模式

過往相處的時間較為短暫，現在時間多了，假使日常的溝通本來就不順暢，家事的分配又一面倒，再加上因為疫情衍生出來的各種壓力，那麼爭吵只會有增無減。原先壓抑的不滿情緒，慢慢浮出檯面，心裡總有聲音問說：「為什麼都是我在做？現在都在家了，難道不能幫忙一下嗎？」，久了這股情緒藏不住，蔓延開來，發現看什麼都不順眼，心裡覺得煩躁，開口就唸，導致愈看愈不順眼，用各種的方式宣洩出來，感情比以前更差。

2、逃避相處時間，忙著用電腦處理工作、顧小孩、做家事等等轉移注意力

除了直接發洩情緒以外，也有人選擇用逃避的方式來達到減少相處和摩擦的目的。例如：遠端處理工作事物；把注意力放在小孩身上，打理線上課程需要用的設備，陪伴小孩的學習；專注在家事的打掃上面等等。只要有心，絕對是能找出理由來轉移注意力。雖然短時間能夠降低和伴侶相處的時間與摩擦，但總覺得心好累喔。

3、靜不下來，開始網購、打遊戲、追劇、一直吃……

這段期間，有意識到網購頻率爆增嗎？（生活消費除外）；進食的時間變多，體重飆升；狂追劇；狂玩遊戲等等的行為嗎？因為和人接觸的頻率變少了，和自己相處的時間比以往多，如果平時習慣把專注力放在外在事物上，現在則是有機會碰觸到自己內在的聲音，可能是覺得莫名的焦慮、煩躁、無聊、寂寞……但又不知道該怎麼緩解心情時，很容易就會轉移到其它的事物上，像是剛提到的上網買東西、玩遊戲、看劇、吃……，想停下來，可是又不知道幹嘛，於是惡性循環就開始了。

原以為來勢洶洶的疫情，會讓親密關係加分，沒料到卻成了感情的試金石，如果你發現有上述的情形產生，而且越演越烈的話，建議先停下來，問問自己的情緒是來自於什麼？是因為擔心沒有做好防疫嗎？伴侶是豬隊友？悶在家太無聊了？等等，會讓你有料想不到的答案喔。緊接著，再針對你的答案，找出不同的應對方式，例如：用正向取代謾罵的方式來尋求幫忙，「你幫忙洗個碗，我需要照顧小朋友」來取代「你沒看到我在忙嗎，只會坐在那裡用電腦」。仍然無法的話，則是建議找專業的管道尋求幫助，或許是個契機，能夠好好安頓自己，才能進一步讓親密關係往好的方向發展喔！

本文授權自 相性幸福