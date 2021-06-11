作家H：結婚不是人生中最重要的戲碼，但是，也請不要當成兒戲般玩耍！

2018我離婚了，2020/12月我結婚了。

原以為是幸福的開始，結婚2個月因手賤去看了男方的手機，才發現原來看似木訥、不浪漫的他，原來對網友能有風趣、大膽的腥羶色對話。

但他對我似乎不太有性趣，因為我如果沒有主動，我們曾經快3個月沒有性愛。平常我主動他也是性趣缺缺⋯

中間也不乏因為他每天顧著玩手遊爭執，覺得他工作上不積極努力，也面對與公婆同住的壓力，讓我很想離開⋯⋯

今年過年左右，在工作上遇到了一位談得來、相處也愉快的對象，讓我不斷地想離婚，覺得新的對象才是真的與我三觀一致的人。

但已經不是第一次結婚了，我也很害怕家人的不諒解、外人的眼光，但又覺得幸福是自己的⋯⋯很矛盾。我不知道為什麼我好像不適合婚姻，好像婚後總是很多問題、狀況⋯⋯

附上三個人的生日。

H這樣說

好像，有一陣子沒有收到這類的來信了！也就是：典型的「先說明對象的問題，再點出自己因此被迫於外遇」的描述。

我在以往回覆的信件裡面，也說明了無數次。在婚姻裡面得不到幸福，當然絕對是有可能的事情，遇到一個完全無法忍受的對象，也絕對是相當不幸的遭遇。但是這個所謂的「不幸」或是「不合適」的相處，對不同的人來說，有不同的忍受底線，似乎有些人的婚姻狀態在我看來，跟一般人無異，但卻已經對她構成可以外遇的動力。有些人的婚姻狀態就算遠比這些描述來得深沉與痛苦，人家卻依舊可以在生活中找到持續的理由，這差別，究竟是什麼？真是如人飲水，冷暖自知呢。

妳附上了三個人出生年月日給我，我可以分別告訴妳每個人的問題。妳自己最大的人生課題在於，妳根本不知道自己要的是什麼，也就導致妳很快離婚，很快結婚，又很快想要離婚⋯⋯再把問題說的底層一點，妳甚至提到，妳似乎不適合婚姻，既然如此，又何苦要一而再，再而三的出入這個制度，這更令人不解了！

再者，妳先生看起來的確實有些令人在相處上不悅的地方，但是以我個人的標準來看，應該也還沒有構成，你們需要立刻跳到考慮離婚的階段。雖然他的確擁有比較任性、為所欲為的問題，但是妳所提到的他的缺點，其實在每個老公身上，似乎多少都有那麼一些，如果婚姻只是在對方身上看到某些問題點就得要選擇外援或是求去的話，那麼妳的觀念，真的就不適合結婚。

最後妳提到的愉快對象，很可惜，妳雖然認為三觀很適合，但對他來說，妳卻極有可能只是一名令他覺得好奇的一個生物而已。

結婚不是人生中最重要的戲碼，但是，也請不要當成兒戲般玩耍！

祝福妳！

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