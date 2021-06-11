爭執的源頭來自「安全感不足」？鄧惠文點破「壓力時刻」維繫感情的秘訣

在家防疫的期間，大家有沒有覺得看到以前沒看到的三觀差異，何謂三觀差異呢？過去生活中比較沒有遇到這種危害生命安全的事件，在發生這種事情時他們的想法是什麼？或者人生最重要的到底是什麼？這些可能是以前跟家人沒有過的衝突，但在這段時間都浮上來了。《鄧一個人咖啡》今（11日）的直播中，鄧惠文醫師就跟大家一起分享，在防疫的情況之下，與另一半產生觀念衝突有什麼應對的好方法？

首先，鄧醫師向大家分享她看過的一句話，「夫妻要視為同體還是兩個個人，大家自由心證」，在防疫期間，到底是把另一半視為跟你一體，他身上存在的風險你概括承受，還是跟他之間要有一點阻隔？在這種緊張時期，大家都是非常累、壓力非常大，真的盡量減少跟另一半吵架的機會，因為現在在家的時間很多，生活重心會從平常生活的外面到家裡來。

如果在溝通時，能夠加上一點「表達」，例如善用「麻煩」、「辛苦」等詞彙，再加上「態度」，多照顧到對方的心情，那麼雙方就不會在一件事情僵持這麼久，可能有些人會認為，這些在一般生活中根本很難執行，其實只要去試過一兩次後，你會發現很多事情就會變得容易許多，慢慢的你說話的方式就會變成那樣，你也可以問自己「你跟另一半在觀念上這麼難溝通，會不會是因為彼此都很渴望被肯定呢？」

其實這些問題最根本的源頭就是「安全感」，鄧醫師提及，你可以試著問自己「你的安全感夠嗎？」安全感是受於你的成長過程、家庭背景的影響，可能平常你不會感覺到這部分的問題，但當現在受到危險，安全感被挑起時，你就會開始出現緊張、小心、神經質出現，甚至是心裡會崩潰，這是我們現在必須要去正視的問題，假使今天是你的另一半有這個問題，那麼我們換一個角度去想，不要再有指責性的言語出現，多一點情感的支持給對方。

鄧醫師在之前的直播中跟大家聊過內傾與外傾這兩個人格，在防疫期間，其實更能看到這兩者之間的差異。內傾的人在這種壓力之下，會嚴格控管自己接受外在的訊息，不喜歡不斷受到外在的干擾；外傾的人則是會需要與外在有連結，而會不斷去接收訊息，這時候外傾的人可能會覺得很難跟內傾的人溝通，他們會不斷想去敲開內傾心裡的那道門，但那道門只會越敲越厚，如果你的另一半是這樣的人，讓你覺得好難溝通到底要怎麼辦？

鄧醫師在這邊提供一個能夠稍微攻破內傾人的心的秘訣，就是「等待」，不要強迫他們去接收訊息，讓他們明白你知道他們現在需要自己的空間，你願意等他說出自己的想法，然後再一起討論該如何防疫？該怎麼去處理這些問題？而內傾的那一方也要注意，你可以試著回應對方，例如「我知道我會想一想」，讓對方知道你收到了。但不管是內傾還是外傾，兩者的存在就是保持我們生活的平穩，注意雙方的貢獻，也就是回到我們最初討論的「讚美」、「支持」以及「相信你的另一半其實真的沒有這麼糟糕」。

因為疫情的關係，許多情侶都無法約會碰面，你們是不是有因為這樣而懷疑兩個人的感情呢？鄧醫師認為，其實兩個人不見面反而是一個考驗感情的好機會，心靈的連結是非常重要，給自己一個機會好好觀察對感情的期待。她舉例格林童話的故事反問大家，假設今天你因為疫情出了什麼萬一，你期待你的另一半怎麼做？是無怨無悔還是離你而去？這是很深層的，代表的是你的人生觀，姑且先不要去妄下評論，但一定要好好看清楚你的另一半的價值觀是什麼？

其實兩個人不見面反而是一個考驗感情的好機會，心靈的連結是非常重要，給自己一個機會好好觀察對感情的期待。最後，到底該如何維持遠距當中的熱情呢？鄧醫師建議用有效率的方式來連結彼此：

第一「準確地講出對方的感覺、反應對方的狀態 」，讓彼此心的距離更親近；第二「介紹自己狀態，讓對方能夠對頻對到你」，雙方忙碌一整天，好不容易等到一通電話，也許你今天遇到了什麼問題，但對方不知道，會覺得你態度很差、好像無所謂，開始誤解你，最後導致你也不想跟他說了，然後不歡而散，因此先把自己的情緒告訴對方，讓對方了解你的狀況，減少摩擦的產生。

疫情會衝擊很多人的親密感，很多時候你可能會覺得別人在跟你區分你我，這種人我之間的區分是必然的，但要如何在這種情況之下，仍然相信可以在人與人之間注入一點溫暖，這是要靠大家一起努力的，即便疫情衝擊了我們的生活，但切記還是要好好照顧自己與身邊的人的心靈，不要讓疫情擊垮你我的心！