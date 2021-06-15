▲在怨嘆自己總是「愛不對人」前，很可能這一切的起因，都是源自於你的擇偶心態曲解了愛情。（圖／Shutterstock）

為什麼總是「愛不對人」？你愛上的，有時只是「你想像的愛情」！

投身感情關係數回，但是每次總是喜劇開場、悲劇收場？總哀怨明明付出真心誠意，但卻遇人不淑找不到對的人？其實，在怨嘆自己總是「愛不對人」前，很可能這一切的起因，都是源自於你的擇偶心態曲解了愛情。

#1.你愛上的，只是單純想脫單的執念，對方有喜歡你就可！

有時候人談戀愛，不是因為有多喜歡對方、多欣賞眼前這個人；有時，純粹就只是他在對的時間、對的地點出現，而在那個當下，你受夠了孤單、厭倦了寂寞，所以就心想著「聊勝於無」便與他交往。

因寂寞而湊在一塊的戀情，欠缺了「非你不可」的心念，從一開始就失衡的愛情，終究也可能一點摩擦或因熟悉而生厭，而就此搓破這戀愛幻影，而總讓你交往不久便分手。

#2.你愛上的，是命中注定的感受，但那不一定真的準確！

聊天意外發現兩人竟喜歡著同一本書、同一部影集或電影，或是異口同聲地說出同一句迷戀的詩詞，抑或是，雙方恰好都著迷於某項運動賽事。這些「相似」，總讓人會情不自禁將它跟命中注定連結在一塊，覺得眼前的這個人，就殷盼已久的「對的人」？

這種情況尤其容易發生在交友軟體，當你有過幾次滑鐵盧後，便會理解到，這些「巧合」現實很可能都只是你的自作多情，哪怕有著許多相似的興趣嗜好，那也不代表著，雙方就適合走入關係之中。

#3.你愛上的，只是被崇拜跟被喜歡，不一定非得是他！

人都喜歡被認同、被喜歡，當生活磨難加劇、壓力暴增，難免會將這些「被認可」的期待，轉移到感情關係上。當你遇見一位你說什麼他都表示認同，看似很懂你且包容你各種小缺點，甚至到有點崇拜你的地步，這樣的人悄然現身你身旁，難免會讓你沈溺在輕飄飄「被喜歡、被欣賞」的粉紅泡泡中。

但這是愛嗎？男人都期待能被景仰、被讚賞，但在實際進入關係前，有時你要去釐清，在愛情裡，你要的是粉絲還是愛人這件事。因為前者不一定非她不可，誰都可以替換；而後者則是，有了他，則一切足矣。在感情裡，總哀怨人來人往，沒能真正找到合適的人無法穩定，很可能你正是陷入這戀愛盲點之中。

#4.你愛上的，是你自己，你總愛找一個跟你相似的人！

說來可能有些許自戀，但它卻也的確存在這麼一個可能。有時，我們在愛情裡找尋的人，是盼望一位跟我們相似的人，而這種感覺特別「合得來」的奇妙感受，正是出於一種「在對方身上能看見自己」的假象。

但問題就在於，這類自顧自地「自我」投射想像，最終很可能會被一些微不足道的「價值觀差異」與「生活習慣落差」，而讓幻想破滅，詫異地說出「我以為你懂我」、「我以為你跟我是同類人」，很可惜那個人不是你，最終讓感情無法繼續走下去。

#5.你愛上的，是你浪漫想像中的理想對象，而不是真實的他！

無論你相信與否，愛情電影與浪漫偶像劇中的美好情節，可能潛移默化地在你我感情觀裡，注下了一些影響。

對戀愛的過度美化想像，很可能讓你在面對曖昧對象、交往伴侶時，總懷抱過多的期待與幻想。當真的走入關係中，隨著時間拉長，熱戀時的激情腦內啡消散，內心逐漸歸於理性與平靜，便會開始對於眼前這個人，充滿質疑與挑剔。

因為很可能打從一開始愛上的就不是眼前的這個人，更多時候，我們是愛上想像中的他，一個符合所有期待與幻想的假設人設，但對方無法符合期待時，這種戀愛的感受便會崩蹋消磨，最終讓你覺得有種愛錯或是愛不對人的錯覺。但其實，很可能這一切，都只是出於你對愛情懷抱太多美好幻想與過多期待而已。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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