「疫情遠距戀情」如何維繫？5招必學小撇步，在家性感「偽約會」！

因應政府三級防疫措施，無論是平日遠距上班還是假日宅在家躲疫，都讓你跟另一半的約會不斷取消或是延期。這疫情嚴峻的時期，如何在家防疫也能維繫感？以下五招「疫情遠距戀情」維繫小撇步，在此推薦給您。

#1.創造兩人在家「專屬儀式感」

約定好每天在固定時間通話聊天或視訊，一同起床做早餐，同一時間泡澡（近期缺水也可改沖澡），一起穿居家情侶裝，創造專屬於你倆的情侶儀式感，雖然各自在自己家，也能擁有情人在身邊陪伴的感受。

#2.遠距也能創造「偽約會共感」

即便各自遠距在家辦公防疫，也能相約好吃一樣的餐點、看同一部電影或劇集，一起運動⋯⋯等約會行程，即便兩人身處兩方，也能擁有宛如在同一空間約會的「共感」感受。

#3.異地藉由視訊維繫「親密感」

想念對方時，不妨兩人就此約定好開著視訊遠端陪伴對方，哪怕兩人各自在家居家辦公、追劇打遊戲耍廢、打掃居家環境，亦或是睡覺發呆，開著視訊偶爾晃一眼畫面，便能感受對方正在另一端陪伴的親密感。

#4.不忘關心讓她常懷「重視感」

防疫嚴峻長期躲在家防疫，難免會因懶散或遠距工作而忽略了另一半。在此時，更要比平常更多去關心對方的情緒與生活起居，讓對方感受到，他無時無刻正被你關照與重視著，即便因疫情而意外談起「疫情遠距離」戀愛，依舊能保有熱戀的愛火。

＃5.免不了要製造情趣「小性感」

疫情時期，無法時常見面約會，生活的情趣還是可以靠雙方自己去維繫，偶爾拍拍小肉性感的帥氣肌肉照或是俏皮撩妹語音，都能在這無聊的居家防疫日常中，找到一絲情侶間的小快樂。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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