睡前，為彼此說一個故事吧！

「我記得在小學的時候,那時班上很流行郵購,就是一本彩色的型錄,用雪銅紙印刷,上面賣很多卡片、文具、雜貨等等,通常班上會有一個主要負責的『團購主』,大家在自己的座號旁邊寫下自己想要買的物品編號,然後把幾十塊交給他,隔一陣子就會收到廠商寄來的東西。我記得那個時候,我很喜歡買聖誕節的卡片,各式各樣的卡片,有立體的、有燙金的、有雪花片片的圖案再加上金粉撒在上面的,還有一些像是在國外拍的照片,可能是充滿雪地的場景,或者是點著橘黃色溫暖的燈,在鄉間的小屋,每次翻著那些郵購型錄,就一邊幻想著自己到那些遙遠的國家去旅行,我常常看著看著,就會渾然忘我,也忘記把型錄傳給下一個同學⋯⋯。我記得那時候的我,人緣好像不是很好,那時候大家都跟功課好、或者是長相出眾的人當朋友,由於我外貌普通,在班上又成績墊底,每年聖誕節,為了能夠收到很多的卡片,所以也寫了很多的卡片送給大家,只是有的時候我準備了NT$40的卡片,收到的回信卻是5塊錢或者是8塊錢的,只寫了四個字『聖誕快樂』禮貌性回應的卡片。有時候覺得很沮喪,為什麼我那麼努力付出,可是卻換到這樣的結果?但現在長大了想了一想,如果不是我在意的人寫卡片給我,我光是要回覆他卡片,都會覺得壓力很大了,那些人還願意回覆我,已經算不錯了。我好像經常會在努力付出跟討好之後,假裝自己不在乎對方的回報,可是心裡卻是很想要被關心和注意,這樣的習慣一直到現在似乎都沒有太多的改變⋯⋯。」Mandy 在睡前講了這樣的一個故事,有趣的是躺在他旁邊的Jack聽了之後,開始回想起自己小時候把零用錢存起來,然後到巷口雜貨店買10元模型玩具的故事。兩個人就分享了自己童年的經驗,在睡前擁抱著入眠。

用故事陪伴彼此

過往的人生經歷故事,提供我們某一種想像空間,在故事裡面,我們可以重新去經歷對方過往的日子,也可以感受到對方是如何長成今天這個樣子,於是躺在你身邊的這個伴侶,就可以變得更立體、更鮮明。畢竟我們認識眼前這個人,可能是在長大以後的某一個時刻,對於過去他童年的種種,了解或許不是那麼多,但倘若願意把那些回憶拿出來談一談,你可能會發現一些你從未理解的他。只不過,要如何談這件事情呢?這裡有幾個典型的討論問題,可以作為聊天時的參考:

小學的時候你都在做什麼?

小時候你住的地方,長什麼樣子啊?

幼稚園的時候,你每天最期待什麼時候呢?

什麼是你小時候最喜歡吃的食物?

小時候有沒有哪一次被處罰,你到現在都印象深刻?

國中以前,有沒有哪個老師對你影響很大?

在上小學之前,有沒有什麼事情是你現在還記得的?

前幾天我看了一本書《大人的床邊故事》[1],這本書裡面的故事相當平淡無奇,但正因為這樣,它透過一些生活瑣事的細緻描寫,協助我們入眠。我把這本書推薦給Mandy跟Jack,原本以為他們會拿著這本書,讀故事給彼此來作為睡前的儀式,沒想到後來他們發現這個有趣的玩法:講故事給彼此聽。從那天開始,他們晚上睡覺之前只要有空,就會講一個自己過去發生的事情,在講的時候,雙方都會盡量仔細的描繪那時候的場景跟感覺,讓彼此都能夠深入其境,好像回到了當時的日子,和對方一起活過一個自己不曾共同經歷過的時刻。

開始進行這個活動之後,Mandy跟我說她發現這段關係有幾個有趣的小改變:

理解對方何以形成今天的性格

發現對方有一些陳年的習慣,但也有一些是以前做過,現在幾乎不會做的事情

看見對方小時候一些可愛的地方

心疼對方曾經經歷過的那些事情

重新整理自己的故事,對自己有更多的了解

想起一些自己以為都遺忘的事情,然後發現原來這些事情到現在對自己還是很重要

有機會可以討論,對於同樣一個童年事件,兩個人會如何因應(包含小時候的自己和現在的自己)

儘管只是一個睡前小練習,但在這個練習當中,彼此都滿足了「3A」:被注意(attention)、情感連結(affection)以及被認同(approval)[2]。例如當Jack知道Mandy小的時候其實過得並不是很好,他會撫摸Mandy的臉頰,觀照她的情緒,跟她說「你那時候真的是辛苦了、你真的是一個在人際關係當中很努力的人」。透過這樣的互動, Mandy內在的一些感受被看見了,並且和Jack連結,還得到了回應,增加了兩個人的親密感。

用故事引出故事

如果從敘事治療的觀點來看,故事和故事之間是環環相扣的。比方說一個治療群體當中,如果有一個人先說出來他的故事,通常另外人也會想到跟自己有關的事情,並且回應出一個「部分有關」,但有一些不同的生命故事。這就是為什麼當Mandy講完故事之後,Jack也會想起他小時候的事情。因此,你不太需要擔心不知道要講什麼,當你嘗試和對方一起聊聊第一個故事,你們就會源源不絕的回憶湧現出來。

在操作這個方法的時候,你可以用手機的錄音程式,徵求對方同意之後,將對方的故事錄起來,這樣在某些日子對方無法陪伴你的時候,你就可以把故事拿出來重新聽一遍,就好像有一個人在睡前說故事給你聽一樣;除此之外,你可以設定一個時間,例如故事的內容可能是10分鐘,要盡量在10分鐘當中,說說自己想到的事情。在聽故事的過程裡,聆聽的人可能會有好多時候想要打斷,說自己的事情,不過,由於是對方說故事的時間,盡量還是以對方為焦點,聆聽者可以問一些問題讓故事更為完整、或者是增進理解,但要記得鎂光燈仍然在對方身上。等到對方講完故事, 10分鐘之後,再把鎂光燈打到你身上,角色轉換。

這樣的一種說故事練習,就是一種互相尊重的練習,尊重對方有說話的空間、尊重話題在某一個人身上的狀態,在這當中,練習聆聽跟等待。

今晚,說個故事陪伴彼此入眠吧。

或許在聽見彼此的故事之後,你們可以在夢裡相遇。

延伸閱讀

海苔熊