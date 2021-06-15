睡前，為彼此說一個故事吧！

▲過往的人生經歷故事，提供我們某一種想像空間，在故事裡面，我們可以重新去經歷對方過往的日子，也可以感受到對方是如何長成今天這個樣子。（圖／海苔熊）

「我記得在小學的時候，那時班上很流行郵購，就是一本彩色的型錄，用雪銅紙印刷，上面賣很多卡片、文具、雜貨等等，通常班上會有一個主要負責的『團購主』，大家在自己的座號旁邊寫下自己想要買的物品編號，然後把幾十塊交給他，隔一陣子就會收到廠商寄來的東西。我記得那個時候，我很喜歡買聖誕節的卡片，各式各樣的卡片，有立體的、有燙金的、有雪花片片的圖案再加上金粉撒在上面的，還有一些像是在國外拍的照片，可能是充滿雪地的場景，或者是點著橘黃色溫暖的燈，在鄉間的小屋，每次翻著那些郵購型錄，就一邊幻想著自己到那些遙遠的國家去旅行，我常常看著看著，就會渾然忘我，也忘記把型錄傳給下一個同學⋯⋯。我記得那時候的我，人緣好像不是很好，那時候大家都跟功課好、或者是長相出眾的人當朋友，由於我外貌普通，在班上又成績墊底，每年聖誕節，為了能夠收到很多的卡片，所以也寫了很多的卡片送給大家，只是有的時候我準備了NT$40的卡片，收到的回信卻是5塊錢或者是8塊錢的，只寫了四個字『聖誕快樂』禮貌性回應的卡片。有時候覺得很沮喪，為什麼我那麼努力付出，可是卻換到這樣的結果？但現在長大了想了一想，如果不是我在意的人寫卡片給我，我光是要回覆他卡片，都會覺得壓力很大了，那些人還願意回覆我，已經算不錯了。我好像經常會在努力付出跟討好之後，假裝自己不在乎對方的回報，可是心裡卻是很想要被關心和注意，這樣的習慣一直到現在似乎都沒有太多的改變⋯⋯。」Mandy 在睡前講了這樣的一個故事，有趣的是躺在他旁邊的Jack聽了之後，開始回想起自己小時候把零用錢存起來，然後到巷口雜貨店買10元模型玩具的故事。兩個人就分享了自己童年的經驗，在睡前擁抱著入眠。

用故事陪伴彼此

過往的人生經歷故事，提供我們某一種想像空間，在故事裡面，我們可以重新去經歷對方過往的日子，也可以感受到對方是如何長成今天這個樣子，於是躺在你身邊的這個伴侶，就可以變得更立體、更鮮明。畢竟我們認識眼前這個人，可能是在長大以後的某一個時刻，對於過去他童年的種種，了解或許不是那麼多，但倘若願意把那些回憶拿出來談一談，你可能會發現一些你從未理解的他。只不過，要如何談這件事情呢？這裡有幾個典型的討論問題，可以作為聊天時的參考：

小學的時候你都在做什麼？

小時候你住的地方，長什麼樣子啊？

幼稚園的時候，你每天最期待什麼時候呢？

什麼是你小時候最喜歡吃的食物？

小時候有沒有哪一次被處罰，你到現在都印象深刻？

國中以前，有沒有哪個老師對你影響很大？

在上小學之前，有沒有什麼事情是你現在還記得的？

前幾天我看了一本書《大人的床邊故事》[1]，這本書裡面的故事相當平淡無奇，但正因為這樣，它透過一些生活瑣事的細緻描寫，協助我們入眠。我把這本書推薦給Mandy跟Jack，原本以為他們會拿著這本書，讀故事給彼此來作為睡前的儀式，沒想到後來他們發現這個有趣的玩法：講故事給彼此聽。從那天開始，他們晚上睡覺之前只要有空，就會講一個自己過去發生的事情，在講的時候，雙方都會盡量仔細的描繪那時候的場景跟感覺，讓彼此都能夠深入其境，好像回到了當時的日子，和對方一起活過一個自己不曾共同經歷過的時刻。

開始進行這個活動之後，Mandy跟我說她發現這段關係有幾個有趣的小改變：

理解對方何以形成今天的性格

發現對方有一些陳年的習慣，但也有一些是以前做過，現在幾乎不會做的事情

看見對方小時候一些可愛的地方

心疼對方曾經經歷過的那些事情

重新整理自己的故事，對自己有更多的了解

想起一些自己以為都遺忘的事情，然後發現原來這些事情到現在對自己還是很重要

有機會可以討論，對於同樣一個童年事件，兩個人會如何因應（包含小時候的自己和現在的自己）

儘管只是一個睡前小練習，但在這個練習當中，彼此都滿足了「3A」：被注意（attention)、情感連結（affection）以及被認同（approval）[2]。例如當Jack知道Mandy小的時候其實過得並不是很好，他會撫摸Mandy的臉頰，觀照她的情緒，跟她說「你那時候真的是辛苦了、你真的是一個在人際關係當中很努力的人」。透過這樣的互動， Mandy內在的一些感受被看見了，並且和Jack連結，還得到了回應，增加了兩個人的親密感。

用故事引出故事

如果從敘事治療的觀點來看，故事和故事之間是環環相扣的。比方說一個治療群體當中，如果有一個人先說出來他的故事，通常另外人也會想到跟自己有關的事情，並且回應出一個「部分有關」，但有一些不同的生命故事。這就是為什麼當Mandy講完故事之後，Jack也會想起他小時候的事情。因此，你不太需要擔心不知道要講什麼，當你嘗試和對方一起聊聊第一個故事，你們就會源源不絕的回憶湧現出來。

在操作這個方法的時候，你可以用手機的錄音程式，徵求對方同意之後，將對方的故事錄起來，這樣在某些日子對方無法陪伴你的時候，你就可以把故事拿出來重新聽一遍，就好像有一個人在睡前說故事給你聽一樣；除此之外，你可以設定一個時間，例如故事的內容可能是10分鐘，要盡量在10分鐘當中，說說自己想到的事情。在聽故事的過程裡，聆聽的人可能會有好多時候想要打斷，說自己的事情，不過，由於是對方說故事的時間，盡量還是以對方為焦點，聆聽者可以問一些問題讓故事更為完整、或者是增進理解，但要記得鎂光燈仍然在對方身上。等到對方講完故事， 10分鐘之後，再把鎂光燈打到你身上，角色轉換。

這樣的一種說故事練習，就是一種互相尊重的練習，尊重對方有說話的空間、尊重話題在某一個人身上的狀態，在這當中，練習聆聽跟等待。

今晚，說個故事陪伴彼此入眠吧。

或許在聽見彼此的故事之後，你們可以在夢裡相遇。

延伸閱讀

[1]Kathryn Nicolai（2021）大人的床邊故事：千萬次下載，助你安定情緒、輕鬆入眠的正念冥想（Nothing Much Happens: Cozy and Calming Stories to Soothe Your Mind and Help You Sleep）（陳冠吟譯）。台灣，台北：遠流文化。

[2]Edith Eva Eger（2020）The Gift: 12 Lessons to Save Your Life.NY:Simon and Schuster.

海苔熊