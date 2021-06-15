城旭遠：疫情看影集《美麗心計》／渴望被需要，極度迫切下剝奪的自我主導權

▲艾美獎大贏家的迷你影集《美麗心計Big Little Lies》，或多或少都有每個人的影子，幕幕看得令人情緒高漲。（圖／翻攝自FB@Big Little Lies官方粉絲團）

有些影集之所以值得觀眾鎖定，是因為故事內容全是有血有肉的現實，演繹的不是角色，是螢幕前的我們，哪怕是未婚者、擁有一段感情、失去一段感情的人，在其中都能有所投射，在生活中修煉的我們，必然能感同身受。

疫情嚴峻，三級警戒滿足月，追新劇速度遠超過上檔進度，與其苦等進度不如看舊劇，艾美獎大贏家的迷你影集《美麗心計Big Little Lies》，雖不是最新影集，同樣能在這段期間，滿足視影劇如癡的心理，我發現這部影集，或多或少都有每個人的影子，也許是原生家庭，也許是感情狀態，那些蘊含著生活角色、性別影響力誕生的戰爭，幕幕看得令人情緒高漲。

・渴望被需要，迫切感下剝奪自我主導權

瑟列絲和丈夫派瑞是鎮上人人稱羨的神仙眷侶，男方是個企業家，時常各國往返，帥氣挺拔且事業有成；女方本業是律師，婚後心甘情願辭去律師工作，在家中相夫教子，美豔動人、頭腦清晰，即便年過四十仍舊柔媚。兩人育有雙胞胎男孩，有錢有勢背景，在鎮上被視為風雲人物，只是這段看似美好婚姻狀態，不過是兩人營造出來的非正常狀態畸戀關係。

派瑞慣性給予「獎勵」疼惜瑟列絲，豪華名車、珠寶首飾、性感禮服，他的獎勵逗得瑟列絲心花怒放，獎勵背後是瑟列絲一次一次接受派瑞挾帶暴力的窒息式性愛，拳打腳踢是常態，一陣怒打後再霸王硬上弓，辦完事看瑟列絲驚恐，派瑞又釋出軟弱面請求原諒，以婚姻諮詢釋出善意維持關係。

瑟列絲性格使然並非弱者，暴力來襲她當然還手，可惜還手後只能換來再一頓毒打與恐嚇循環，他們婚姻長年建立在火爆激情下，說穿了是在一段合理關係下吞忍強暴事實，瑟列絲甚至害怕有天會被派瑞失手殺死，卻因為想維持好母親、自我催眠是模範夫妻、上流家庭而選擇退讓，導致她離不開他身邊。

在全影集一、二季後半段，劇情中透露，瑟列絲婚前之所以對派瑞動心，部分原因來自她從小沒母親，與父親關係疏遠，和派瑞交往後，她只屬他一人，能夠從前因後果察覺，瑟列絲愛上的不全然是一段親密關係，迷上的是「自己被需要」的迫切感受，演變成兩人相愛相殺的荒誕關係。

安穩到刺激，家暴的姑息養奸，換來身上大小瘀青，那是我們常看見的社會案例，明知道施暴者是自己深愛的人，因為關係親密，談離開談何容易？於是一再包容，將自己容忍底線不斷退讓，包容最後演變成縱容，成為一發不可收拾的火。

我們需要正視人與人之間的無形階層，適度被需要有利關係維持，當被需要形成重度且迫切的渴望，會讓自我價值全失，好比長年在戰場廝殺的戰士，需要勝利感的認可，如同好學生習慣成績單來肯定自己，各種戰場上退役下來，沒了戰場讓他們駕馭，他們轉移陣地投入關係中，企圖找到自我價值及勝利感，一旦養成暴力、增強駕馭感，這段關係勢必有人受傷。

無論踏入任何關係，都不能忘記自我主導權的重要性，因為這是作為人的基礎，如果這部分喪失，在關係中會逐漸無力，最後恐怕導致身心問題，淪為他人膝下奴隸。

・無法飽和的滿足感，一時玩火換來折磨

劇中的美德琳惹人一肚子火，卻是典型媽媽角色，她自以為是、她八卦、她愛管閒事、她囉唆、她得理不饒人，除此之外更注入自我遺憾在女兒身上，要說她人生的缺憾，最大莫過於她常把「沒念大學妳會後悔」掛嘴邊，以切身之痛灌輸女兒觀念，搞得女兒退避三舍，誇張是還替女兒自訂念大學為人生最大目標，只因她本身沒念大學，連看部卡通，其中人物取得文憑都能潸然淚下。

身為一位善於未雨綢繆的媽媽，她能幹，她聰明，她熱愛與人交際，認為自己可以過得不平凡、人生還有很多事沒做完，個性整天絮絮叨叨連老公也離她遠遠的，可想而知兩人花火散盡，然而在家庭生活中找不到成就，她找到一份劇場工作，卻誤踏歧途在劇場中發生刺激婚外情，她認為仍握有玩的本錢，卻一時玩火，換來難纏折磨，對人生早感遺憾，到頭來遺憾未消，還雪上加霜。

劇中那些肆無忌憚的情緒勒索，正反映許多人的生活，當一個人把自己投入沒硝煙的戰爭，看似風平浪靜，其實暗地已狂風暴雨。過了瘋狂的年紀，社會要我們學會穩定，把生活推向更好境界，把那些未完成、未必能待續的理想全鎖進抽屜，原以為遺憾鎖進別人看不見的地方，就能庸庸碌碌平穩過日，豈料表面上放妥了，內心欲望還是如湧泉不停冒出。

年輕時好面子，認為簡單過也是一種生活，成熟後反過頭去追理想，認為沒完成的都該放膽追尋，把剩下不屬於他人的，全讓他人承受，不過問對方好不好受，一味奢望親密的人滿足自己未完的遺憾，忘記一件事：「無論是誰，人生目的不是為了滿足任何人的需求，只為滿足自己需要。」

我們嘴上說「人生可貴、有夢最美」忘記多少本錢懷多少理想的道理，有時候該好好思考的是，成熟不是年紀大就是成熟，年紀終究只是數字而已，成熟是接得住打擊，也放得下身子，自己如狂潮的遺憾自己收拾，不該由別人替自己接住任何一滴遺憾，對家人如此，對子女亦然。

端看任何關係，我們都該自省有無善待自己，對方懷疑你、產生敵意的時候，最該拋掉疑惑的人就是你，無論面對的問題有多棘手艱難，你要做自己堅強的後盾，才有立場讓對方在一段關係中尊重你，也不會迷失自己。

以愛點歌：王心凌《在青春迷失的咖啡館》

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