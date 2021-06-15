▲有許多人明明對愛情很認真，甚至以結婚為目的，但戀情總是很難持久，我遇過許多人每次談戀愛都以結婚為目的希望能開花結果，但總是以失敗告終，到底出了什麼問題？（圖／Shutterstock）

除了把戀愛當遊戲的玩咖以外，我想應該沒有人是為了分手而談戀愛吧？有許多人明明對愛情很認真，甚至以結婚為目的，但戀情總是很難持久，我遇過許多人每次談戀愛都以結婚為目的希望能開花結果，但總是以失敗告終，到底出了什麼問題？觀察起來，似乎他們的戀情都出發生以下幾種狀況：

一、對愛情的需求認知不夠：

大多數人對愛情該有的樣貌其實有一套標準，這標準可能來自原生家庭父母相處的模樣、或是成長環境，甚至戲劇小說的影響。如果你對自己的內在需求沒有意識，反而都執著在一些表面條件，那就很難找到適合的人。

例如A當初期待的女友條件是除了外型之外，還要有點交際手腕，畢竟他的朋友多、人脈廣，要是女友小家子氣帶不出去可就丟人了，他如願交了一個會打扮又會說話的女友，但同居卻出現一堆問題。

A成長於傳統家庭，在A心中家務本來就是女人的責任，雖然他不是不知道時代改變，但腦中從未認真把做家事跟自己連在一起，而女友屬於新時代女性，當然不可能像傳統老媽子一樣任勞任怨。每次A在做家事的時候，心中總覺得有點窩囊，女友又會碎念他做得不夠乾淨，這些在A的心目中就會變成委屈的情緒：做家事不但沒有得到好男人的名聲，還要被嫌棄，某次吵架A脫口說出：「家事本來就是女生該做的！我以為妳會，誰曉得妳一竅不通！」而他跟女友的關係也就此完蛋，而A就要思考究竟哪種特質對他比較重要，是長袖善舞、還是操持內務？

B說自己要得很簡單，她不求男友大富大貴，只要收入夠買一間小房子，有輛代步車就行，更重視的是對方專情體貼以及多陪她。就算見不到面，也應該早午晚問候一下，睡前電話聊個天，假日約會出門走走。乍看要求的確不高，但除非家裡有能力支援，否則白手起家的年輕人要從零買棟千萬的房屋以及房車談何容易。

B的男友為了達成買房買車的目標努力加班求表現，出差也從不推拒，逐漸成為老闆器重的員工，但相對的代價就是沒心思陪女友，約會也總想睡覺，B覺得很失望，便和男友起了爭執：「我當初捨棄更有錢的追求者，就是以為你可以陪我啊？如果你做不到兼顧工作跟戀愛，那我還不如直接選有錢人！」結果男友對她更失望，決定分手走人。

當認為對方應該要做到哪些事，對方卻不符期望的時候，感情就會出現裂痕。問題是這些期望對方事先知道嗎？他同意了嗎？如果不夠瞭解自己對親密關係真正的需求，換再多對象也徒然。

二、自信不足，導致永遠挑到有問題的對象：

有些人的戀愛就是永遠在鬼打牆，然後你會發現不管她多善良聰明漂亮，在人群中她永遠都有辦法挑到錯的人。我有位姊妹父親早逝，叛逆的哥哥很早離家出走，你會以為她會找一個能照顧自己的男人來彌補失去的父愛，結果她從離婚的前夫到後面又換了幾任男友，長相身高職業都不同，但唯一的共同處就是這些男人都會花她的錢，從染賭癮前夫、不工作的小白臉前男友到因為迷上電玩曠職被辭退的現男友。

其實這位姊妹長得非常漂亮氣質又好，追她的好男人很多，偏偏她總有辦法從裡面挑出最不能帶給她幸福的那位，而且無論如何苦勸也不回頭，讓人無法理解她選男人的標準。

在多年的扼腕嘆息以及無數次的深談崩潰後，我終於瞭解為何她總是選擇那樣的對象，因為在內心深處，她覺得只有那樣的男人才不會離開她，而那些穩重沒有不良嗜好的正常男人，遲早都會像父親與哥哥一樣拋棄她，為了不要再嚐到被拋棄的痛苦，她寧可選擇那些有缺陷、一般女人不會接受的男性來包容。

如果你是個自信不足的人，總是在滯銷商品旁徘徊，又怎可能期待有好的結果？壞掉的鋼琴無法彈出優美的樂曲，與其把時間用在亂談戀愛，不如先培養自信以及分辨異性的眼光，反而比較有可能得到幸福。

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