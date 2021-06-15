認清雙方價值觀！鄧惠文揭「觀念衝突」來源　「2重點」保持親密感比見面更重要

三級警戒從發佈至今已經滿一個月了，許多人在居家防疫中也發現越來越多與家人、伴侶之間相處的問題，不管是住在一起、分開住或是遠距離，因為疫情的衝擊，彼此關係多少都會受到影響，因此鄧惠文醫師在11日的節目便「居家線上直播」，與大家分享防疫期間最常發生的兩個問題。

首先，在防疫期間跟另一半的觀念衝突到底怎麼調適？有網友就提出老公不願意配合自己的防疫SOP，認為太小題大作，因此兩人開始不愉快，導致後來發生的所有事情都互看不順眼，家中氣氛隨之降到冰點。這個問題引起廣大網友們的共鳴，紛紛吶喊「長輩都講不聽」、「提醒家人要消毒還被說是糾察隊⋯⋯」，你是不是也覺得每天要提心吊膽地實行防疫措施，家人又好難溝通，真的讓你心好累？

鄧醫師表示，在這個時期，我們可能會因為過度強調「安全」這個問題，而去忽略了家人最原本的感受，也許老公上班一整天回家很累，他可能期望聽到一句安慰他的話，但一進門迎接他的卻是老婆的神經兮兮，爭執就開始了。那你說他們有錯嗎？其實沒有，各自站在各自的立場大家都很辛苦，但也許我們就是少了站在對方的立場去思考，所以溝通才會變得困難，因此我們可以去思考，每個人在家中都扮演什麼角色？懷抱著體諒的心情再去溝通，或許會有不同的答案，網友聽聞也紛紛留言「老公跟小孩一起去上防疫課程」、「請老公回家後直接請他先洗澡再吃飯」、「外衣放陽台、其他小物消毒」等，讓大家互相參考不同的解決方式。

接著也是許多人在防疫期間的困擾，到底該如何保持伴侶之間的熱情？有粉絲提出，跟另一半在一起三年，因為疫情關係無法見面，結果男友竟說「有問題再聯絡就好」，讓她瞬間爆氣，花了很多時間跟男友軟硬兼施，但對方還是不願去理解自己的心聲，是不是都是因為「沒見面」的關係？

鄧醫師認為，有時候不見面反而能夠考驗彼此的感情，當雙方踏入婚姻或是擁有長期關係之後，雖然每天都會見面，但兩個人可能只是互相錯身過去、各自忙各自的，這時候「心靈連結」非常重要，無論你現在因為疫情必須天天待在一起，還是被迫遠距離，其實趁這個時候，找到能夠連結彼此「心」的方式，對關係來說也是一種進步，不少網友也表示認同：「患難見真情，撐得過就是你的」、「趕快分吧！以後生病應該不會理你」紛紛寫下心聲。

有網友表示：自己有咳嗽的症狀，沒想到男友竟然說自己是獨子，沒辦法承擔這種風險要分手。鄧醫師藉由格林童話故事，讓大家思考自己對感情、對另一半的期待是什麼？「假設你今天真的怎麼樣，你會希望另一半怎麼做」？是無怨無悔陪在你身邊，跟你一起走這條危險的路？還是離你離得遠遠的、怕你怕得要死？這是平常我們無法去探討的議題，透過這次疫情我們可以去思考，對方的價值觀你可以接受嗎？有網友在直播中寫下「沒有對或錯的愛情人生價值觀，但都要為自己的選擇負責」，大家也可以去想想自己的價值觀到底是什麼？

節目最後談及「大家分享遠距離要如何保持親密感」？鄧醫師認為要用「有效率」的方式來維持，假設你今天只有兩分鐘可以視訊，要怎麼有效利用這兩分鐘呢？最重要的兩點就是觀察對方的狀態、先說出自己的情緒，讓對方知道其實你有在注意他，也讓對方知道今天你怎麼了，這樣反而比一直掛著視訊或講電話，更能讓彼此的心更親近！