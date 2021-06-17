《鄧一個人咖啡》鄧惠文剖析「有效溝通」的法則！立場不同更需要「被肯定」

在這一個月的居家防疫中，許多媽媽都遇到「另一半不願意配合防疫要求」的問題，自己連在家都不敢輕忽疫情的嚴重性，但老公一回家就馬上破壞秩序，怎麼溝通怎麼吵，最後相看兩厭。而有些人則是因為疫情被迫遠距離，沒想到竟意外發現跟另一半在「觀念」上出現了很大的分歧，想要溝通對方卻不願意聽，身體還沒被病毒攻擊，兩人之間的感情就已經被挑撥了⋯⋯

防疫這件事用一個比較深層的角度去看，其實跟「安全感」、「價值觀」都有關，每個人的防疫程度都不同，同時也是反映他在這個家中「扮演」什麼角色，也許你扮演的是維護大家生活品質的把關者，也許另一半是維持家庭氣氛的那方，兩者立場不同，在溝通時是不是兩人都多一點「溫情」，因為大家都是努力付出的人，也許都希望能夠被「肯定」。

《鄧一個人咖啡》本週五（18日）的節目，將為大家剖析在不同價值觀之下，要如何跟另一半「有效溝通」？別讓疫情輕易破壞我們好不容易建立起的感情！

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