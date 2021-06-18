感情就是「一個蘿蔔一個坑」！誰也管不著

▲當看到一對伴侶的時候難免會去想他們當初到底是怎麼湊在一起的？種種的好奇疑問都會在腦袋裡冒出來。（圖／Shutterstock）

當看到一對伴侶的時候，難免會去想他們當初到底是怎麼湊在一起的？兩人的身份地位懸殊嗎？兩人的經濟狀況如何呢？兩人的性格是互補還是相似呢？種種的好奇疑問都會在腦袋裡冒出來。

我曾聽過有人私下評論某對情侶的關係：「還不是都因為她貪圖他的錢，這樣她就不需要工作了。」但我也馬上反駁：「那他也是貪圖她的美又或是某個可以幫助到他的部分啊！」說貪圖都有點過頭，但是的確是需要彼此身上沒有的部分才會找上對方進而交往或結婚啊！

感情不就是這麼一回事嗎？

你明白你需要的是一個伴，剛好這個伴侶的外在條件你能接受，才會想要跟他更進一步，正所謂一個蘿蔔一個坑、一個願打一個願挨，你覺得那男人不知道女人貪圖他的財富嗎？你知道那女人不知道男人貪圖她的美色嗎？其實兩人都知道，但是各有所需，所以也就合理的在一起了。

假如當你在談戀愛的時候太過執著「對方是不是貪圖我什麼」的狀態，你可能會談一段很辛苦的戀愛，因為事事都要去想到關於利益層面的問題，最簡單的問題也會被你弄得很複雜，兩人關係也會漸漸變質。

尤其是若經常想著：「如果沒有達到你的要求，是不是因為我沒有什麼可以讓你貪圖，所以你根本不想配合我？」這樣的想法不管是誰跟你談戀愛真的都會覺得很累。

老是算計伴侶能為你做多少？伴侶不願意配合我是不是我不夠好？伴侶是不是打從心底看不起你？這些種種的自我懷疑，對你來說，你可能都會想成「自己沒有被利用的價值」那樣而感到自卑。

若戀愛中經常讓你感到自卑的話，無論發生什麼事，你永遠都會變成受委屈最可憐的那一方，就算事實上自己一點也不委屈，但你內心早已自動化告訴自己就是最委屈的受害者。

這種內心深處的自卑感並不會隨著交往越久後消失，因為你會越來越沒有安全感，就算你的伴侶要幫你也只能幫到一個階段，幫不了你一輩子，你只能靠自己去提升內在，再默默一點一滴的消滅自卑感，過度的自卑感讓你跟伴侶的這段關係最後都會難堪。

兩人在一起的確就是各取所需，我需要你，你也需要我，看是在實質上的幫助還是心靈上的撫慰，端看自己內心的需求，彼此都明白也都能接受，這樣的感情才能持久。

當這個人開始想要找一個伴後，遇到了很喜歡的對象，於是兩人交往後試著同居一起生活，所有家具都變成一起使用，使這個居住環境有了溫暖，然而如果沒有了身邊這個人，這些家具都還是孤零零的自己使用。

雖說也不是為了要一起使用家具才找個人相愛相伴，只是兩個相愛的人在同一個屋簷下相處，偶爾也會在某個瞬間，覺得能夠跟自己喜歡的人共同生活這種感覺有種微妙的幸福浪漫。

尤其是現在疫情還沒找到解套方法的局勢下，在部份的人內心裡會懂得什麼叫做「珍惜眼下」，即使你知道你的伴侶不夠完美，也願意忽略彼此不完美的部分，而明白需要彼此陪伴及支持，現今全球每個人都混亂的時刻，你才能更感受得到「需要陪伴」這件事。

努力經營自己的感情生活，珍惜有人陪伴的時光，那些關於別人的愛情你用不著管，先替自己的感情除煩惱吧！