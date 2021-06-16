雖然愛情沒有標準答案，但我可能還是屬於比較老派的那種。遇到一個人，會經過長時間的互動相處，如果沒有長時間，至少也是一段期間高頻率的溝通，必須見面幾次實際觀察對方，從朋友昇華為情人之前往往有很長的一段路要走。老派愛情有老派的好處，享受曖昧的浪漫與忐忑會久一點，終於牽起手的那一刻會特別感動。但現代愛情已經變化了很多，速食愛情是更普遍的常態，感覺對了就在一起，沒多久就發現三觀不合，不得已奉子成婚或閃婚後才發現問題很多，最後可能是互相傷害好聚不能好散，單親的孩子又多了幾個。

雖然人的確是會變的，交往前和交往後、婚前和婚後，性格及態度多少都有落差。看到某些怨偶的故事，相愛時候越恩愛、分手時候越難堪，攻擊彼此說了很多醜話、狠話，對方行徑糟糕到旁觀者都困惑：「如果伴侶真的這麼差勁，為何當初兩人要在一起？」

與其說在一起後對方彷彿變了一個人，不如說相識相處的時間太短暫，並沒有真正認識彼此，等到過了熱戀期或蜜月期，大家就漸漸顯露出自己原來的樣子，卻不一定是對方能夠接受的原貌。就是所謂因誤會而結合，因了解而分開吧！

如果習慣談速食愛情，那受傷的機率比較大。情感上的挫折多了，你可能更容易有不安全感，甚至覺得是不是自己不夠好，而減損了自信。但事實上，並不是你不夠好，而是你沒有多花一點時間了解你的對象就投入了愛情。更別說有些人太快進展到身體上的親密接觸，後來是因為懷孕了才不得不跟對方在一起，甚至意外地走入婚姻。

花多久時間了解一個人？並沒有一定的標準，但我認為至少要透過一些共同參與的活動，例如用餐約會、旅遊等實際相處互動的方式去了解對方習慣、性格、體貼度、消費以及價值觀。如果希望是能攜手走得長遠的對象，則也要多了解他的工作事業、家庭背景等。並不是每個人都有雪亮的眼睛、犀利的耳朵，但至少時間是最好的測試，在進入承諾穩定的關係之前，給彼此多一點時間。

愛情來得太快，分手時候往往難堪。當愛情來敲門時請不要心急，是你的就是你的，不是你的強求也沒有用。還是要用心觀察與感受，才不會總是在興奮迎接愛情沒多久之後，就發現是誤會一場喔！

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姬-情癒撩慾系作家

FB傳訊：和艾姬說說話

姬情報報＆聊天諮詢服務Line@ : @agilove

追蹤艾姬的愛情語錄： instagram.com/aggie0129

和艾姬開房間(Clubhouse): https://www.joinclubhouse.com/@agilove

艾姬嚴選: https://shop.agilove.tw