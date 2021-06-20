往你喜歡去的方向！不屬於你的「未來」，請及早放棄

那天《雪兒直播間》聊逃避話題，講述為什麼人會想逃避工作、親情跟感情，絕大部分是在人際關係出了問題。面對複雜難解的人際習題，找不出很好對應的模式，選擇了退一萬步的成全，沒想到最終委屈自己，造成現實生活中處處窒礙難行。

馬來西亞粉絲YongJian聽完直播間後，寫了一封很長的信給我。他說在新加坡工作已經將近六年，做事情都條理分明，並且把不是份內的工作也都做了。但不時都會收到老闆的批評跟恐嚇。老是在員工身邊耳提面命說：「請一個新人的薪水做的事情都比你們多。」讓他感到寒心。

YongJian說：「我不聰明，但至少我都會把份內事情做好。即使如此還是讓老闆不滿意，做了這麼多年，熱情早如放涼已久的茶，無以為繼。到底要讓自己耗在原地，還是找份其他不同性質的工作呢？說真的，想踏出舒適圈去找尋另外一個可能，但腳一伸卻又害怕全部落空。可以給我解答嗎？」

我只想告訴你：「不屬於你的未來，請及早放棄」。

1、到底要不要轉換職場跑道？

如果連離職都不能自己控制，那麼你還能控制什麼呢？如果連自己都不知道未來能做什麼，那麼下班之後你又在做什麼呢？如果你都放棄急救，那天神也無訪幫你。

首先，你必須知道人生很長，愛情不會有一輩子，職場也是。換個人愛，可能一樣遇到渣男，但至少你人生碰到兩個渣男，不是束縛在一個人身上，還可以比較。公司也一樣，不同的職場路只會豐富你的人生，並不會往後都一蹶不振，也是可能遇到真命老闆。

2. 面對職場的言語霸凌，該怎麼辦？

許多發薪水的上位者，會認為聘請員工來上班外，還希望得到更多驚喜收穫，例如無止盡加班、做更多份外之事，就像買一碗陽春麵，還要跟老闆多討一顆滷蛋當禮物。沒有能力者，往往會把不合理的要求當訓練；沒有自信者，往往會把主管的話當使命必達；沒有主見者，往往默不吭聲失去聲音。

職場人際關係，需要一點心機。向好的主管學習更多職務內容，向壞的主管也是學習，不管在哪裡，舉世都是小人，你要擁有趨吉避凶的能力，與其祈禱老天給你一條康莊大道，不如培養手上披荊殺敵的能力。

3.迷惘的未來該怎麼找尋方向？

針對職場生涯沒有方向者，通常我會建議「嘗試」往你喜歡去的方向。千萬不要抱持「第二轉職」、「賺錢」、「立即脫離眼前苦海」的心態，因為抱持希望太大，將接受的失望也會很大。

多方的嘗試興趣，例如熱愛健身者，可以多吸取健身相關資訊；熱愛廚藝者，可以試著把廚藝分享給更多人；熱愛旅行者，可以試著把資訊與照片分享給同好，逐步往前行，世界的廣闊是你走過才明白的。

俗語說「條條大路通羅馬」，我會說「生命盡頭都是死亡」。在疫情肆虐的當下，保住小命後，你什麼都可以做，只怕你連活著都不知道為什麼。

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