朋友，選擇留下「合適舒服」的，沒有「雲淡風輕」這回事！

▲朋友間根本沒有順其自然，因為再怎麼順都不會自然。（圖／Shutterstock）

不是故意取消，只是選擇合適舒服的人

看到新聞標題斗大的寫著《IG直播不願同框？遭梁靜茹取消追蹤 范瑋琪回敬正能量名言》，心頭第一句跳出來就是「生活中，選擇留下合適舒服的人。」，當一定年紀之後，朋友間根本沒有順其自然，因為再怎麼順都不會自然。

網路社群改變了許多人的生活空間，但是沒有人會無緣無故去取消追蹤閨蜜朋友，會取消的原因大致有三：

第一是很久沒聯絡，以後也不需要聯絡。

第二是看久不舒服，或也不知道該怎麼回應，不如不要看。

第三是發生某些過不去的事，與其保留位置，不如撤掉位置。

人的一生會有60個朋友，親近的閨蜜不會超過十個

在「我安靜，我上進」Podcast的新書訪談中，我告訴莎瑞絲，人一生會有六十個重要的人，不同階段會有不同朋友。一般來說第一圈是最重要的親友，大約三到四人，第二圈是你平常聯繫的朋友，大約五到十人，第三圈是你有利益相關的同事、客戶或興趣同好，大約十幾個人，最外圍是點頭之交，哪天想起也可以聊聊天，合適舒服且不佔位置。

身為內向的我，過去非常重視閨蜜情誼，不愛廣交天下朋友，只想把時間與真心留給認可的人，但隨著時間，閨蜜一一嫁人生子，剩下來的時間我也結交不少朋友，但某些朋友到最後你發現「傷害你最重的也是他」。因為你毫無保留把私密給了他，他卻懂踩你哪個點最痛。

過去設立朋友尷尬保留區，四十歲我選擇直接割捨

過去一旦跟朋友發生了理念不同或是有了爭執吵架時，我會把這個朋友放在尷尬保留區，心想順其自然後就會雲淡風輕，然後兩個人又會和好如初忘記當初的尷尬。不過當年紀越發成長，發現當你保留的時間越長，這段日子就過的越痛苦，就像放一根針扎在那。共同朋友問：「你們兩個怎麼了？」無論你說多說少、如何解釋，裡裡外外都很有問題，也很怕傳出去不是真實的流言蜚語。深怕別人以為你小題大作，何必呢？

四十歲後，生活中，我選擇留下合適舒服的人。

為什麼新書的書名叫做《生活中，我選擇留下合適舒服的人》，我告訴莎瑞絲說：「選擇很重要。」活過四十的我認為一生並不長，活著時間是很寶貴的，不需要保留給「會傷害你的人」，尤其是拿著你的痛點拚命踩的人。即使那個當下是無意，他也道過歉，但無法尊重朋友的人，交往起來也格外讓人心驚膽跳。

撇棄不合適的人，讓多出來的時間去認識很多興趣同好，同時也可以享受獨處的時光，真的不需要一直介意某一個人的眼光。當你選擇「取消追蹤」的按鍵，往往是為了讓自己日子好過，不讓變異的友情在眾目睽睽中生腫瘤，還被人另外刺一刀。

天下，沒有不會變的友情，就像婚姻的誓言，往往停留在相愛的時候。

朋友，沒有雲淡風輕，沒有故意取消追蹤這回事，通常決定割掉時，也是自己放過自己的選擇。

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