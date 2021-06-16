女人都想要被理解！別把對方的好當作理所當然

▲每個女人都想要有被理解的時刻，婚姻經營要明白對方的好，而不是視為理所當然！（圖／翻攝自KBS官網）

最近我迷上《告白夫婦》，或許因為劇情描述的是每對夫妻的真實寫照，尤其開頭的第一幕女主角因為孩子會找她，造成她上廁所不能關門上，而要打開門抱著孩子上廁所，但男主角起床看見了還念了女主角一下，卻不知道是因為孩子的關係。身為女人在很多時候我們的犧牲是沒有人曉得的，箇中滋味，只有自己能明瞭，感覺很心酸和難過！

劇中描述一對後悔結婚的夫婦，因為誤會而選擇離婚，在離婚的瞬間發生了回到過去的神奇事情，也正因為回到過去更能整理彼此的心情，找回曾經的感情進而改變人生的故事。

結婚很久，一切都容易習以為常，對於曾經熱戀過的兩人來說，婚後的生活都不如昔日的甜蜜，這是正常的！

更多時候，我們常常犯的錯便是把對方的好認為理所當然，劇中發生的誤會就是每對夫妻都可能發生的情況，老公在外打拚賺錢，低聲下氣為了業績、為了生活，即使加班到很晚都忍著，也不想把壞心情帶回家裡，於是什麼都沒有說，然而，另一邊的老婆為了照顧孩子，一個人從早到晚把屎把尿，孩子生病了，只能自己帶孩子去看醫生，因為老公忙著應酬，在電視機前的我們看了，其實這兩邊沒有對錯！然而身在其中的兩個人卻會彼此怨懟！

曾看過一篇文章裡面提到：「你20歲想的，到了30歲、40歲後往往不是你想的那樣，你永遠不會知道生活會把你帶到哪裡去。」一開始熱戀的我們，你濃我濃，從來沒有想過多了一個小孩或是建立家庭會改變什麼，直到當年的我們長大了！一切變得沒有這麼容易，我們必須要面對責任和學習過著不一樣的生活，你永遠不會曉得生活接下來會怎樣變化？因為單單要應付眼前生活就讓你夠疲憊的了！

劇中的情境就是如此，兩個人在一起久了習慣另一半的付出，很多事情都視而不見，當作理所當然，久了只要爆發口角就會開始數落對方的不好，把離婚掛在嘴上，兩個人開始意氣用事！

愛本來就不是嘴上說說，而是需要行動付出，當《告白夫婦》的男女主角回到過去，重新過各自的生活時，男主角才發現原來台上的女主角這麼有魅力，當女人卸下了所有的包袱和重擔，可以活出自我時，其實都是很迷人的，我們只是為了家庭、為了孩子暫時放下所有自己想要的和夢想的事，因為我們是媽媽！

每個人最容易忽視和忽略的，通常都是身邊最親密的人，你可以發現另一半對外人都很客氣，但對家人比較容易不耐煩，也正因為是家人每天相處就容易忽略。

就像婚姻故事中，女主角的一句經典台詞：「我甚至不知道我的品味是什麼，因為我從未被詢問過我想要什麼。」她將老公看得比自己還重，對老公而言事業又比女主角來得重要，也因為如此造成兩人逐漸看不清自己要的是什麼。

別忘了，經營婚姻傾聽很重要，很多男人都會說我有啊！我有聽她說話，但是真正的傾聽是要將對方說的話聽進去，而不是對方說而你選擇放空，每個女人都想要有被理解的時刻，婚姻經營要明白對方的好，而不是視為理所當然！

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