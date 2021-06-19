「兩個人在一起還是很孤獨，更為寂寞」北川景子《離婚活動》的成熟愛情哲學

▲跟獨自一人的孤獨比起來，兩個人在一起還是很孤獨，更為寂寞。（圖／《離婚活動》劇照）

由北川景子、永山瑛太主演的《離婚活動》，講述一對夫妻由於不了解對方就衝動結婚，在婚後不到一個月時興起想離婚的念頭，卻在準備離婚的過程中反而更了解彼此、愛上彼此的故事。

VidaOrange編輯整理了幾個《離婚活動》裡面的熟齡愛情觀點，讓我們用劇中的經典金句，重溫每一段感情中的得與失，也許你會重新定義自己對於婚姻和愛情的想法。

1.「跟獨自一人的孤獨比起來，兩個人在一起還是很孤獨，更為寂寞。」

20幾歲的時候，可能會認為自己一個人生活非常孤單，但當越來越成熟會逐漸理解，雖然一個人過生活有時會感到寂寞，但如果自己身邊的人變成無法好好的溝通，沒有用心一起分享生活中的大小事，這種無以名說的孤獨，會令人感到加倍的寂寞。

2.「我們大概是在躲雨吧，等雨一停，我們就各自走上不同的道路。」

也許，在人生的道路上會遇到一些和我們一起在躲雨的人，雖然在同一個屋簷下一起生活，經歷人生中的酸甜苦辣，但我們終究是獨立的兩個個體，等雨一停之後就會走向不同的道路。因此，要更加珍惜待在一起的時光，即便這場雨很快就停，只要兩人心中有過快樂的回憶就足夠。

3.「人已經來到了百歲的年代，我至少還有40年可以追求自己原本不知道、卻想要的生活。」

劇中，男主角的媽媽自從嫁做人婦後就幾乎沒有自己的人生，因此她即便已經到了60歲，仍然決定要提出離婚。雖然在他人眼中，會認為都已經和另一半攜手半個人生，沒有必要在這時選擇分開，但對她來說，人生其實還很漫長，至少現在選擇改變，還有40年的時間可以去尋找自己沒有享受過的、自己不知道的生活體驗，遠比和一個讓自己感到孤單的人在一起到生命結束的那一天要來得更加有意義。

4.「你知道大家是怎麼叫我的嗎？大家叫我『薰小姐』，不是『緒原太太』，也不是『紘一媽媽』，就是『薰小姐』，這讓我好開心。」

結婚生子之後，總被用X太太、XX媽媽來稱呼，彷彿失去了自己的名字和自我。結婚，並不代表你要成為誰的附屬品，純粹是兩個人相愛想要攜手走下去的一種方式，而選擇分開，有時候也許只是希望自己不再是誰的妻子或誰的媽媽，而是以自己的身份獲得認同，真正地活出屬於自己的人生。

5. 「戀愛有好的對象當然不排斥， 不過好好享受單身，才是最幸福的。」

當身邊有合適的對象當然不排斥戀愛，但如果因為害怕孤單就隨便找個人一起過活，勉強自己處在一段不好的關係中，也許到最終仍會是孤獨一人。有別於20歲出頭時的害怕寂寞，現在的我們，更能理解單身的意義，是讓自己好好享受一個人的生活，享受獨自一人的幸福。

《離婚活動》目前可以在Friday影音上面收看，每週六與日本當地同步跟播，不妨利用連假期間觀賞一下這部日劇，也許可以從中獲得對於愛情和婚姻的另一種體悟。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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