蔡侑霖專欄／35歲前，誠實面對自己；承認吧！你可能只是喜歡曖昧，而不是真正喜歡他

這陣子許多讀者私信與我分享，看完我的首本新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》，熱戀中的彼此，為何在想進一步的時候，總老是卡關在旅行時刻忘不掉前任，甚至確認雙方關係時，始終無法跨過一個人轉為兩個人的身分？是自己自私，還是獨立習慣了？

當感情逐漸穩定，戀人們總想和另一半去旅行。不僅是讓兩人的關係昇華，更能透過長時間的相處測試對方，看看他更貼近生活的面貌。戀人是好是壞，感情要前進或後退，都是旅行後值得深思熟慮的。第一次出發旅行，總是令人期待又怕受傷害，畢竟是否與自己合拍，旅行就是關係的「照妖鏡」。

我曾經有一任多年前交往的對象Re，相處美好且自在。吃過許多浪漫的晚餐、也交了許多人生的見解、吃過朋友的宴請，也曾在美好熱戀之際談論結婚的憧憬，但在那一天到來之前，我們先決定一起出國旅行，殊不知那也是最後的回憶。

出發前夕，我們兩人分工準備換匯、機票及酒店、當地餐廳的預訂等。看似甜蜜的過程中，我發現對方極度沒有耐心、消極的另一面，如「不必換匯，用信用卡就好了」、「不要住民宿，我喜歡有冷氣的酒店」、「你英文較好，你負責全部溝通」等。出發前的一連串的對話，我試著耐著性子要對方一起分擔出遊的事項。這可不是刻意擾人的工作，而是情侶互動的行前功課。

戀人的旅行，成了真愛大冒險

對方著手規劃時，我也試著從旁協助。當對方發現到安排行程太燒腦，不得不面面俱到時，也得討論我們對於當地文化的理解、如何支配旅行的時間，及支付小費的共識等。對方最終才明白，計劃行程看似簡單，卻需要留心種種細節，甚至是看顧旅伴的心情，他學到一課。旅行是「現出原形」的愛情考察，是一拍兩散、還是關係升溫，都考驗彼此的用心程度，合得來、合不來，也都是假裝不來的事。

兩人在一起交往，彼此溝通勢必重要，而對於事物的價值觀也考驗兩人互動。一趟簡單的出國旅途，旅程中隱藏許多預想不到的問題，也會看到對方面具下的真實樣貌。許多情侶在旅行後戀情喊卡，原因都是無法面對理想中的完美和眼前人的落差，朝夕相處後肯定也看得出一輩子無法磨合的問題。

承認吧！你只是喜歡戀愛，而不是喜歡他

面面相覷的相處，你也渴望從中更確認關係是什麼，是情人？是普通朋友？還是你也發覺自己或許不適合談感情，而單純只享受有人陪伴，有人可以使喚、任你差使的關係？許多情侶出國，長時間交流情感之餘，都會感受身旁另一個人的最真樣貌，你會在內心深處偷偷打起分數，甚至評估對方是否為對的人、合適在一起且更進一步的理由是什麼，這些，只有自己最清楚明瞭，原來，終於找到那一個懂自己、願意包容且諒解缺點的人，這實在是再好不過的圓滿旅程節奏。

相反地，也有少部分的人選擇只愛兩人相處時的表面輪廓，不太願意再深入瞭解對方更私下的面具，一切都停在「你喜歡我，我也可能喜歡你，其它的，我們就這樣，不要再多說！」聽下來，對於少女心的戀人來講，這可能很寫實、很直接粗暴，在速食愛情之下的感情，何嘗不是彼此都知道交往前夕的遊戲規則，有人選擇只愛自己、只愛點到為止的曖昧，說穿了，你得好好為自己注入「不暈船」的強心針，這趟旅行的認知及關係，就是單純遊玩、好來好去、不必認真去享受當下的美好。

調整旅行的期望及步調：

1、討論彼此期望：行前雙方先說明自己的期待，確知對方要什麼

2、合作規劃旅程：雙方都應該參與規劃整個旅程，並坦誠表達自己對旅程的期望及想法

3、投入當下：確實地參與！不要總是讓對方幫自己拍個人照而不一起合照，甚至不管對方感受等

4、整彙回憶：旅行回來適度感謝對方是好隊友／壞隊友，就考慮一下自己要不要再和對方旅行

一趟旅途的過程，會讓你更誠實知道你對事物看法的見解，馬上就知曉關係裡的角色、未來是否還會長久穩定，這些，都是有跡可循。愛情得靠「小火慢熬」燉煮，才可品嘗出慢工出細活、令人驚豔的大菜佳餚。

相同的錯，第一次是犯傻，第二次是不善待自己

停止抱怨無以改變的事實，不再過度掛念無緣的對象。其實，你已有自己的生活了，往後他的一切都與你無關，對方就只是陌生人。刪除曾經的過去，或許不只是扔了合照，或放下曾有的情話和約定，最重要的是好好檢視且反省自己。

完結一段戀情後，你搞砸了什麼、做錯了什麼，是否還帶著壞事的脾氣消耗著感情。反覆自我對答的檢視，是要承認自己的過錯，不要於下次愛情來臨時再成為累犯，不再複製上一段戀情。成就愛情，需要兩方的意願，而分手的結局，雙方也都有責任。你總有徹底深省的空間，若想要修成正果，就別讓你過往的問題成為下一段感情的病灶。

不讓遺憾繼續綑綁人生，積極地找回生活

若現在仍活在過往，不僅是不放過自己，也無法善待當下的他人，更別說要敞開雙臂接納下一個對象。感性與理性不能失衡。回憶只是過往的存檔，當下的生活才是自己的。

35歲前，誠實面對自己；如有未解的遺憾，肯定不是為了你的困惑而存在，而是雙方達成的共識，這都已是定局。親愛的，好好重新出發，不需心急，去找尋可以以默契相處的良伴，兩人最好能嚮往同一種生活，未來及旅行也往同一個方向去；不要去辜負誰，也別浪費自己與沒有未來的關係上。有一天，你會發現這世界不是只有「曾經」陪伴你，更多是欣然接受自己的新樣貌，看看現在的你，多麼美麗又自在，你也成長，更知曉合適與最好，兩者區別在哪裡。

蔡侑霖首本重磅新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

【看更多請到博客來】