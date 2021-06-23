6個NG戀愛方式公開！「自以為的體貼」喪失自我　導致戀情總是無疾而終

每次談戀愛都自覺一定全身投入、真心誠意，而且絕不亂來。但經歷過幾次無疾而終的戀情後，你開始出現自我懷疑，為何你的愛情之路總是如此坎坷又慘烈，而別人的愛情看似如此水到渠成，總是順風順水？以下，6個戀愛方式，可能默默幫你寫下「悲劇愛情劇本」！

總把對方的行為想得最壞、最渣

可能是起源於過往被人傷過、背叛、劈腿過；或是你天性就恰好較悲觀或容易想太多。每次談起戀愛，遇到不順心的小事，或看見對方小劣習，如與異性太過親暱、回應忽冷忽熱、不夠體貼或細心、不把你放心上⋯⋯等相處感受時，你總會特別敏感於這類相處的細節互動，並下意識地把對方的行徑往最壞、最糟、最渣的方向想去。

這類想法，很可能最終就會讓你流於，不斷在尋找在「找證據」驗證他就是如你所想像那樣的人，而一直讓不安全感狹持你的情緒，而這類負面心態，最終往往會是把你們的感情推向悲劇結局，所以不可不慎。

覺得沒有人會真的真心喜歡自己

對自己沒有自信，總覺得在這世界上沒有人會喜歡真實的你。這類自我貶低的心態，讓你總愛問著「你究竟喜歡我哪一點？」、「你是真心喜歡我嗎？」對於對方的喜歡，總是懷抱高度質疑。最終，哪怕對方是真心愛上了你，也很可能會被你的「不安全感」給磨掉或擊垮，而讓你的戀情總是無疾而終。

深陷舊情失敗的泥淖，害怕再受傷

當你遇到不錯的新對象，甚至約了見面約會，但整場約會你都在抱怨前任有多糟，或過往戀情有多悲苦慘烈，完全一付就是還深陷在過往舊情，還沒走出來。這時，哪怕對方對你再有興趣，也會因為你的負能量爆棚，怕自己成為你一時寂寞的感情替代品，或是失戀療傷的浮木，而默默削弱對你的好感，甚至跟你約會回家後，就此默默將你封鎖加刪除。

你得先把自己的情傷給養好，千萬別為了療傷，就胡亂找個人來愛想藉此忘卻舊情，不要想用新對象來暖自己的寂寞。建議還是等你的內心修復得差不多，你的心已準備好空間，可以空出來住進新的人、新的感情，再去嘗試談戀愛，如此才能讓你真正有機會尋找到對的愛情。

找對象總是識人不清，陷入惡性循環

有些戀情，從一開始就注定是悲劇，原因無它，正是因「不會看人」這件事。時常陷入戀情無疾而終的人，有時並非你不好或是對方不好，純粹就是「人不對」，就已說完整個故事。但偏偏你就是「愛到卡慘死」路線，總是學不會、痛不怕，哪怕每段戀情之初，朋友總是好言相勸，父母一眼就看穿你們走不長遠。但你就偏愛矇著眼談戀愛，所以就此不斷陷入同樣的惡性循環，不斷戀愛，再不斷分手，任憑你再如何想去努力維繫，它終究不會有開花結果的一天。因為人不對，最終也不會成為對的人。

遇到磨合容易陷入負面思維，選擇放棄

每當遇到雙方有想法歧見或與理想不符時，比起努力與對方溝通磨合，你總會自在內心想著「乾脆放棄好了！」

有些人，純粹是因討厭爭執場面或是厭倦溝通，所以每當遇到這類情景，都選擇直接消失或是斷然離去；另又有些人，是因為過往的戀情傷痛影響，當對方意外觸及感情地雷時，敏感神經一秒被挑起，而讓他們有了「不如求去」的負面念頭。上述放棄愛情的現象，大多都並非無法解決或是磨合，有時純粹正是心魔作祟，唯有有意識地認知到自己有「迴避溝通、不想磨合」的惡習，才能有機會在當雙方出現分歧時，能一起面對與克服攜手走下去。

一旦戀愛就委屈求全又喪失自我

在愛情裡，每當有人釋出善意或是給出機會，你總會奮不顧身、委屈求全地巴著對方，以對方喜好為你的喜好，去哪玩、做什麼決定，萬事都以對方的意見作為最高指導原則。但很可能，他當初喜歡上的你，是那個果斷又有個性的人，但卻因為你這份「自以為的體貼」，反而讓你最迷人的地方，隨著戀愛逐漸喪失不見了。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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