疫情嚴峻，考驗夫妻感情！

自從疫情升級為三級，考驗起人性，也挑戰著女人多方面的角色。有孩子的，便是照三餐按表操課，好不容易早餐料理完了，在孩子此起彼落「媽媽，接下來要做什麼？」、「媽媽，我好無聊」的聲音中，又得開始找事情分散他們的注意力。

家中有學生的，由於目前仍停課不停學，則得督促他們定時完成線上課程，這邊我聽見好多媽咪的哀嚎，若家裡只有一個小孩，讓他在房間裡對著電腦上課倒還能應付，若是兩子或三子，真的會上演搶筆電搶3C商品…等搶資源的戲碼，若又是同時，等於要開三個房間當作教室免得互相影響，更不用說以拍照、錄影形式上傳作業到固定的頁面，情況之複雜，讓很多職業婦女大喊：「我寧願回去上班！」

孩子要顧，老公也要照料，說照料是好聽，嚴格說來是管教，管什麼？有些一家之主的公司行號無法施行WFH，為了生計只能硬著頭皮出去上班，如此一來很可能形成防疫破口，深怕他從外頭把病毒帶回來，家裡上有老，下有小，都是老弱殘兵，於是許多人妻將防疫規格拉到最高，老公辛苦了工作一天，腳還沒踏進家門半步，迎接他的，不是帶著笑臉、熱情迎接的妻兒，而是一張恐懼擔憂的面孔和一連串制式的消毒模式，帶著渾身酒精味，想說終於可以放鬆一下了吧，誰知妻兒說要保持社交距離，整晚對他離得老遠，這種互動，不是家人，如同囚奴。

我的男性友人，在上週得知單位的同事確診，被主管告知的當下，他形容自己的心情立刻盪到谷底，腦中一片混亂，跑馬燈立刻回想他跟對方最後一次接觸的情形，接著，當他要拿起手機告知老婆時：「我感到很害怕很猶豫，我不知道她會不會責罵我？怪我怎麼這麼不小心？」一時之間，很多情緒、懊惱都令他手足無措，而且為了保護妻兒家人，回家應該不是最好選項，避風港沒了，他還得面對自己也染疫的可能性，要是有症狀出現，誰會是照顧者？一時之間，恐懼、無助、孤單、罪惡感全部湧出，平時看似堅強的男人也變得異常脆弱…

身為老婆，在這種人人自危的時刻，我能理解多半是以孩子的安全為優先考量，妳想著反正老公已經是大人了，大人總是比幼童更懂得自我照顧和自我保護，當危機事件發生，該做的犧牲自然得犧牲，不應該在那邊兒女情長。但各位人妻必須切記「老公也是人」，當上述情況發生時，別讓老公覺得他是妳拋下的那一個，就算是為了顧全大局也最好避免。我寧願妳把老弱殘兵往安全的地方送，也別把最親愛的老公打包放生丟出去，「如何不讓老公覺得被拋棄，然後在外頭自生自滅」，這點執行上很考驗老婆智慧。

無論是老公接觸了肺炎確診者，還是老公確認得到了肺炎，無症狀或輕症，目前政府的建議都是乖乖待在家休養，除非轉為重症，才會送往醫院。身為他的老婆，一定要力持鎮定，冷靜以對，讓他知道妳和他是生命共同體，妳會陪伴照顧他直到危機解除或康復那一天，因為只有妳，才是他最強力的定心丸。這波疫情，考驗著人性，也撕裂了人心，雖說「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，但妳如果真愛他，這個老公真值得妳的不離不棄，那就讓他見識何謂患難見真情吧！

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