▲過度需要別人的認同，是一件辛苦的事，而最辛苦的部分是：人往往不知道自己有這種需要。（圖／Shutterstock）

愛其實遠比你想得「膚淺」／過度需要別人的認同，是一件辛苦的事

你的防疫手段，是什麼？

噢，我不是要討論病毒如何防堵之類的事，而是在這種非常時期，我發現伴侶之間起爭執的點實在是太多了，一個人很緊張、而另一個人很散仙的組合當然很有得吵，但即便兩個人都高度緊繃，難道就會一起互助合作嗎？還是更像兩個意見不合的武將，敵人還沒打過來，內鬥就先鬥垮了？

比如說我有個朋友，一直對行動支付興致缺缺，倒不是擔心線上交易的危機，而是討厭這種看不見實體的支付方式，認為錢會在不知不覺中花光光。但最近疫情嚴重，電視上還出現了外送員為了防疫而曬鈔票、洗硬幣的新聞，她想了想覺得鈔票經過那麼多人的手，的確是很髒，於是她思來想去，決定新開一個帳戶專門供行動支付使用，既能保持乾淨、又方便記帳。

可是她的男友大翻白眼，覺得她早不弄晚不弄，偏偏要在這種時候跑去銀行人擠人，於是「去銀行只是危險一次，摸鈔票會危險很多次」跟「酒精噴好噴滿，碰過錢就消毒」的征戰熱烈開打，一發不可收拾。

我忍不住問她：「妳就自己去辦一辦不就好了，反正是辦妳自己的名字，幹嘛硬要他同意？」

我朋友說：「那樣他回來會一直碎碎念啊！」

我覺得好笑：「那又怎樣？妳就不要理他不就好了？」

「我就是討厭他什麼事都要跟我唱反調啦！」最後她這麼說。

的確，有個什麼事都要唱反調的伴侶實在是很討厭，但若反過來想想，若你知道對方就不是那種會應和你的性格，為何還老愛事事問對方意見呢？

過度需要別人的認同，是一件辛苦的事，而最辛苦的部分是：人往往不知道自己有這種需要。

說實話，面對和你看法不同的人，有一種最簡單又實際的方法，就是「陽奉陰違」就可以了，既不必和對方起衝突，又能照自己的意思做，可是有趣的是，你偏偏要和對方吵、要和對方辯，辯不贏也會有意無意的故意要在對方面前「做自己給他看」，就是要對方心服口服的承認，你才是對的。

你以為這是自己的個性「直」，就是做不來陽奉陰違這麼虛假的事，甚至覺得自己是因為不懂做偽而吃虧，顧影自憐地認為所有痛苦都來自於自己是個過度認真的好人。

但若仔細檢討一下，你真的「直」嗎？你真的從不「做假」嗎？還是你只不過是個貪心的人，不只要贏，還要裡外都贏，面子裡子都不肯輸，不僅想照自己的方式過活，還想要別人擊節讚嘆你真是英明神勇。

我一直到人近中年才認清一件事，那就是：別人對你有過度的期待，是他的問題，但若你對辜負別人的期待感受到過度的痛苦，則是你自己的問題。

我們為什麼想滿足他人的期待？因為可以從對方滿意的眼神中感受到被愛，又從對方滿足的神情中感受到自己有愛人的能力。

可是「愛」沒有我們想像的那麼高深莫測，或者說，「愛」遠比我們以為的膚淺，其實兩個人只要能和平相處、笑笑鬧鬧的過日子，感情自然就日積月累地增加了。

那些徹夜剖心長談、或是掏扯彼此的傷口再互相舔舐的情節，只適合存在電視劇或小說裡。

尤其隨著年紀漸長，你終於會慢慢發現，那些什麼「認同」、「了解」……之類的感受，你都可以自己給自己，也應該要自己給自己，而另一半的最大功能，其實是讓你去餐廳吃飯時，可以點雙人套餐──因為當你們不再為了尋求彼此認同而大吵特吵後，你會發現，兩個人對於日常瑣事越來越隨和，再也不會在這種時候為了吃什麼而固執己見了。

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