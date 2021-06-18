溝通老是變怪罪？鄧惠文點破「正確問題點」：釐清雙方之間的「安全感」

大家在這漫長的居家防疫日子中，是不是除了擔憂疫情之外，更碰上了許多未預料到的問題呢？原以為在家防疫聽起來好像不困難，沒想到跟伴侶之間突然開始觀念不合，各種大小事都能吵，兩個人互不相讓，甚至有網友表示自己已經吵到在家要畫線區隔彼此地盤！

你是不是也有同感，沒想到區區一個疫情居然讓夫妻之間的關係降到最冰點？《鄧一個人咖啡》今（18日）播岀的節目中，鄧惠文醫師便剖析防疫期間會遇到的問題來源，並給出該從何改善的建議。

每個人或是每個家庭都有屬於自己的一套防疫SOP，每天都耳提面命地提醒另一半要注意這個、小心那個，沒想到對方卻不當一回事，反而認為自己太嘮叨、小題大作，但家中還有小孩子，萬一真發生什麼事情該怎麼辦？這是許多媽媽們正在面臨的問題，跟老公在防疫作業上沒有共識，溝通到最後變成互相怪罪，難道溝通是真的沒有用嗎？還是其實是我們把問題點放錯位置？

鄧醫師提出一個現實層面的問題讓我們思考，「你想要婚姻生活嗎？」就像我們今天在職場工作一定會遇到同事，但你不可能要求每個人都按照你的規矩走，在我們生活中也一定會存在變數，就像同住在一個屋簷下，必定會共享一些風險，同樣的你沒辦法強制要求你的伴侶，非要照你的SOP去生活，當你釐清這件事後，再去跟另一半溝通建議的時候，就不這麼容易跟他起衝突。

再往深一點的角度去看，防疫這件事其實跟每個人的「安全感」有關，一個安全感較薄弱的人，在這方面就會比較嚴謹、神經質一些；一個安全感較安穩的人，看待這件事情就相對地比較樂觀，因此在溝通時，比起一味地爭吵誰付出的多，我們是不是能從探討彼此的安全感問題下手？了解對方的這一層面後，是不是可以試著去鼓勵對方對這個家、這段關係而付出？因為不管今天你是屬於比較嚴謹還是比較樂觀的一方，扮演的角色都不同，但都是不可或缺的。

有些情侶因疫情關係被迫開啟遠距離模式，沒想到在相處上也出現了重大改變，雙方變得沒話題可以說，感情好像變淡了，對方也不願溝通。首先，這樣子的距離看似是一場危機，但鄧醫師認為，這反而是考驗雙方感情的好時機，即便今天是住在一起的情侶，還是會有「沒話說」的情況出現，這時候反而會怪罪說，是因為每天都在一起才會這樣，其實不管今天兩人是一起住還是分開住，最重要的還是雙方的心能不能連結在一起。所謂的溝通，並不是你告訴他「你不對」，而是站在「中立」的角度，去了解他的觀念是什麼？

在疫情比較嚴重時期，難免會出現「如果自己真的有個萬一該怎麼辦？」，這時候你會希望你的另一半是在你身邊不離不棄，還是對你逃之夭夭？其實這就關乎到「價值觀」的問題，去考驗你期望的是一個怎麼樣的伴侶、怎麼樣的愛情？你可以試著去跟你的另一半討論這個問題，你可能會得到你沒有想過的答案，許多夫妻也因為疫情的關係，在這段時間才發現彼此三觀不合，然後吵得要死要活，其實這是一個很好的機會去探討你跟伴侶之間的價值觀，當然你也可以思考，萬一另一半跟你期望的不同，那你可以接受嗎？

最後，在這段期間疫情衝擊了我們很多的親密感，無論是跟家人、朋友、伴侶甚至是鄰居，你可能會無形中感受到，大家不斷在區分你我之間的關係，但這是必然的，就像前面提到的，心靈的連結是非常重要的，不管這段時間大家距離的有多遠，只要我們相信彼此之間都還是存在著溫情，那麼就算疫情嚴峻，我們的心也不會被打敗！