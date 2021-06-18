作家H：出軌後回到妳身邊的男人，其實已經不是把妳當作戀愛伴侶了！

H老師您好。我在感情中遇到問題，我和男友在一起5年半了，他是我的初戀，而我已經不知道是他的第N任了！

他大我13歲，有過一次婚姻紀錄，且最後是透過法律途徑才離婚的（我想這也是他不想再婚的理由），他總說兩個人可以一起走到最後才是重點，結不結婚不重要，如果結婚又離婚那有什麼意義！

我想因為成長環境的因素也是影響他的一部分，他爸媽在他小時候就離婚了，姊姊快50歲了也沒結婚，妹妹也疑似離婚了，總之他是蠻沒有家庭觀念的人。而我，從小就在歡樂且普通的家庭長大，爸爸媽媽姊姊弟弟，姊姊在30歲那年結婚生子，身邊的叔叔阿姨舅舅姑姑，大家都是很美滿的婚姻生活，整個家族沒出現過離婚這種字眼。

不過這些都不是重點！

重點是我們在一起的第四年，他曾經出軌過，當時的情況是他搬出我們的租屋處說要分手，後來我偷看他手機才知道他已經秘密交往了一位人妻長達半年，可能因為對方有家庭也沒有要求他和我分乾淨，而我也因為初戀又在一起這麼久也分不開，就一直以3人行的狀態生活著！

他平日一～五跟我在一起也住在我這，假日他就去桃園和人妻約會。這種情況就持續8個多月了！

在這8個月期間內，人妻離婚了！

我想也是因為她離婚後，我男友依舊持續3人行，加上他們屬於遠距離戀愛，所以人妻就在桃園交了新男友，並且和我男友提出分手。我男友3月初被人妻分手後開始很痛苦、很難過，暴瘦10幾公斤，最後還去看了心理醫生⋯我知道他很愛很愛那位人妻，只是不知道會這麼嚴重，他甚至多次在我面前崩潰大哭，也在臉書或ptt發表很多想念她或是悲歌連發，這讓身為女友的我情何以堪？

這3個多月中我也不好過，整天看著他失魂落魄的樣子，不論是電視或音樂節目播到情歌，就會感覺他陷入一種思念她的模樣，而我也變得很沒安全感，因為被背叛過，只要他在滑手機或是沒在我的視線範圍內，我就會開始想說他在幹嘛，是不是又在認識新的女生⋯

然後我也一直重複問他，是不是因為人妻不要他了，他才回來我身邊，但他給我的回答是，如果他要選擇人妻他早就請調去桃園了，不會這段時間一直在我身邊，但是我總覺得是因為我們有太多財務混合及同居和工作之類的原因他才留在台中，並非全部因為我⋯⋯

總之，現在的我一直在胡思亂想摸不著頭緒，很沒安全感，也很難再相信他，但是想到要和他分手又是一陣難過和眼淚，也不知道自己是習慣他還是不甘心這些年的付出，又或者我真的很愛他離不開他？

H這樣說

來文很長，我講幾個關鍵點就好。

妳說妳問他是不是因為人妻不要他了，所以他才回來，他說不是，不然早就調請桃園了！然而妳描述的文字中提到，第四年出軌，他搬出你們的租屋處說要「分手」⋯⋯這不就是矛盾的地方？當時他其實就是想分手的，只是礙於對方還沒離婚，無法真正在一起而已，也就是說，我並不認為，他說的話是真的。會因為和對方分手而感到如此悲哀，是因為愛情。會留在妳的身邊，那是因為感情，看妳選擇何者了！

當然，說到底，他會在妳面前因為失去愛情而顯露悲傷，那是因為他把妳當作家人了，或許妳對他而言，感情更深厚，然而，他愛的顯然是另外一個人⋯⋯

最後告訴妳，以流年來看，在妳今年生日之前，妳會結束這段感情，如果更關鍵一點，可能是在他生日之前，就會結束了！

付費訂閱方格子專題看更多精彩小說與優先感情回文

https://vocus.cc/ScentofaWoman/introduce

生命靈數諮詢感情與數字占卜

https://reurl.cc/b6d8kd

H的部落格

https://iamwriterh.com/

訂閱H的youtube頻道

https://www.youtube.com/channel/UCmwqyDPJ6T2Jdu22LDrzhJA…

追蹤H的IG

https://www.instagram.com/h0711writer/

「真。愛的平行宇宙」全面發行。

博客來：https://reurl.cc/4g9xbK