▲再怎樣，做不成媳婦，你還是女兒，女兒往父母懷裡湊，再怎麼樣都能好好過。（圖／Shutterstock）

做媳婦受了委屈，別忘了回家你還是女兒

住在家裡的女兒，再老也是女兒

偶爾鄰居都會來家裡串門子，我下樓準備出門時，習慣翻開冰箱開了又關，鞋子試了好幾雙，然後跟媽媽鬥嘴兩句，叫老媽子別準備我的午餐。

鄰居媽媽笑說「你媽說你老愛往外跑！」

我回嘴「哪有，我巴不得天天在家哪裡都不去，吃我媽、住我媽、陪我媽！」

媽媽白眼我兩眼，好沒氣的提醒我多帶瓶水出門，鄰居媽媽嘆口氣說「還是女兒貼心，你女兒沒嫁出去真好，還能陪你。」

我媽說，自己生的，怎麼吵鬧也就那樣，就日子過得舒服就好。

不管我已經長得多大、多老，在家裡我就是女兒，能把房間弄得亂，能亂翻冰箱裡的東西，能輕易的跟鄰居阿姨回嘴。想想，如果我是新手媳婦怎麼敢呢？

婆婆聊起媳婦，總是戰戰兢兢有著距離

之後兩個中後年婦女又聊起了媳婦跟女兒的差別，各自的媳婦總還是有讓人煩憂的地方，我插嘴聊起最近新聞熱點「我的婆婆殺死了我」那個可憐的媳婦，媳婦忍受婆婆多年的脾氣，最後受不了自殺，笑說「還好你們沒跟媳婦一起住，也省得彼此折磨。」

兩個做婆婆的嘆氣，的確媳婦不是女兒，也當不成女兒，即使再疼愛，也是疏離，鬧彆扭也沒法大罵，媳婦是兒子的老婆，孫子的媽媽，多做少做，都是錯，唯有保適當距離的關心，才是對。

媳婦永遠都不是女兒，無關貼心，而是生活的方式原本就不同，要一起生活本來就要磨合，人住在一起吵吵鬧鬧也是正常，只是人活到越老，卻不想因為外人而委屈。

女兒跟媳婦，就是不一樣的身分

我以前去男友家裡作客，洗不洗碗都是一個坎，陪著對方家人看自己不喜歡的電視節目，也是一個坎，聊著你完全沒興趣的話題，也是一個坎，做女兒可以講完不爽回房間，做外人只能陪笑尷尬。

做女兒的，可以任性，做媳婦的，不可以任性；做女兒的，可以亂來，做媳婦的，不能超規逾矩。做婆婆的人，也都做過媳婦，每個媳婦也是別人家的女兒，媳婦當不成女兒，雖然沒有血緣，卻也是家人的一部分。

過了40，別人羨慕我家有個嫁不出去的女兒

曾經我媽盼望著我趕緊嫁出去，當人的媳婦，學習融入另外一個家庭，遵守對方家庭的禮節，但這年頭禮節早已經過時，以前家裡若有個大齡嫁不出去的一定閒言閒語到死，沒想到如今卻被人羨慕家裡有個嫁不出去的女兒。

我想，女兒與媳婦，女人的兩種身分，不應該有貴賤的區別，要明白，價值不是定義在另外一個人身上。女人，不管是媳婦或女兒，把自己過好，才能讓旁人過好，若旁人不讓你好過，那也不該讓自己過不去才是。

再怎樣，做不成媳婦，你還是女兒，女兒往父母懷裡湊，再怎麼樣都能好好過。

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