有我還不夠！為什麼他不刪掉交友APP？

朋友Lisa跟男友交往一段時間，當初兩人是透過交友軟體認識的，這也讓她相當沒有安全感，尤其是她發現男友的手機裡面交友軟體還沒有刪掉的時候，很擔心這是不是對方劈腿的前兆，本來想把他抓來興師問罪，但又擔心被對方說疑心病太重。

「原本講好交往之後我們就把軟體都刪掉，他也答應我了，但沒想到前幾天他洗澡的時候，我不小心看到他的手機，發現他還在用，我才知道自己一直以來都被蒙在鼓裡。比起他繼續用這件事情本身，我更在意的是他為什麼要騙我？」

我曾經遇過不同的朋友，或者是網友的提問，很想知道為什麼對方「已經有自己」了，還要使用交友軟體？比較常見的答案是：

・他有想要定下來，不過這個人不是你。於是只好騎驢找馬，想看看還有沒有更好的。

・他還沒有想要定下來，仍然在走馬看花的階段，所以你只是他逛夜市時的一個過渡。

他為什麼要用交友軟體？

真的是這樣嗎？或許不完全是如此。今年的一項研究指出[1]，在疫情開始流行之後，交友軟體的使用率越來越高，其中有一些正面跟反面的影響（可以參考下面的表），其中有幾個跟前面的問題有關，我們把它拿出來討論。

1、滿足自我價值（self worth validation）：

透過使用社群或者是交友軟體，當事人可以感覺到自己有多少人追蹤、多少人喜歡，進而增加自我價值。雖然這樣的自我價值是有點不健康的，甚至是以靠著那些數字而浮動的，但被別人喜歡的感覺其實滿不錯的，所以有一群人或許在使用交友軟體的時候，喜歡的是那種「很多人喜歡我」的感覺。換句話說，他使用交友軟體對其中一種可能並不是為了認識別人，而是為了「自己能夠被看見」。

2、害怕被拒絕（fear of rejection）：

有些人在一對一的互動當中，很擔心自己如果表達感受，會被對方拒絕，不過交友軟體提供的某種空間上面的距離，而且大家都有很多的選擇，就算被拒絕了，內心的受傷也會小一點。或許，他早就想要去認識不同的人了，但由於他的個性可能比較內向害羞，所以就採取這種線上交友的方式。

3、導致沒有必要的比較（leads two necessary comparisons）：

像前面提到的例子就是一種很經典的狀況，你可能會拿不同的照片、不同的方式來作比較，甚至你可能會拿你現在的伴侶跟交友軟體上面的人做比較，儘管你並沒有完全的認識他們。有一種可能是，當他無意間點開這些交友軟體裡面的其他對象，就會拿你跟這些人作比較，然後慢慢地發現，好像你也沒有那麼好。

4、缺乏溝通、低承諾的關係（low communication、lack of commitment）：

從網路上面認識的交友關係，經常是沒有太多的承諾、甚至是缺乏溝通的關係。這或許也是為什麼，當Lisa 跟男友在一起之後，才發現對方並沒有信守承諾，可能需要一段時間的相處，才能看得清楚眼前這個人的真面目。

事實上，在另外一項研究當中指出[2]，一個人會使用交友軟體是來自於下列的動機（motivation）：

1、想要獲得性愛的對象（Motivated by sex）

2、想要結束寂寞的感覺（Motivated to end loneliness）

3、想要找些樂子（Motivated to find amusement）

4、想要紓解一些負面情緒（Motivated to cope with difficult emotions）

在這個研究當中也發現，整體來說一個人會使用交友軟體的原因不外乎有下面幾個原因：找其他可能的伴侶、找性愛的對象、覺得自己在線上交友比較輕鬆自在，可以展現自己、增加自己的交友圈（因為自己的生活環境給認識的人有限）、覺得刺激好玩、排解無聊、增加自尊跟放鬆等等。其中最關鍵的兩個因素分別是前面條例的第三點與第四點：想要找些好玩的東西，還有因應自己的負面情緒。

換句話說，如果對方跟你在一起最後還是持續使用交友軟體，要不是他覺得現在的生活還不夠有趣，就是他目前的生活，有一些情緒（difficulties）需要靠線上交友軟體才能夠排解。這並不一定是你的問題，但你可以回到關係當中去看看，兩個人之間究竟發生了什麼，使得他需要生活有另外一個出口。

回到一開始的課題，倘若你們已經交往一段時間，但他仍然在使用交友軟體，或許你可以考量的是，這是否是他一直以來的習慣，如果在遇見你之前就是如此，那麼要他改變可能比較不容易；如果他是最近才又重新安裝回去，那麼或許你可以想想，在你們之間，會不會有一些不滿意或者是壓力，正在蔓延。

面對關係當中有其他可能的對象入侵，當事人無論如何，都會有一種備受威脅的感覺。但危機就是轉機，倘若你可以有機會看見彼此在這段關係當中的匱乏，或許也可以藉由這一次的發現，調整兩人的相處方法。畢竟，他並不會因為用了交友軟體而不愛你，比較有可能的反而是，擋在你們之間的一些沒有被說開的事情，讓感情漸漸褪色，貌合神離。

參考文獻與延伸閱讀

[1]Chisom, O. B. (2021). Effects of Modern Dating Applications on Healthy Offline Intimate Relationships during the COVID-19 Pandemic: A Review of the Tinder Dating Application. Advances in Journalism and Communication, 9(01), 12.

[2]Aaron, S. C. (2017). Investigating Motivations for Using Dating Websites and Geosocial Apps. Unpublished Master thesis.Brigham Young University, Department of Psychology.

海苔熊