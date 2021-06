有我還不夠！為什麼他不刪掉交友APP？

朋友Lisa跟男友交往一段時間,當初兩人是透過交友軟體認識的,這也讓她相當沒有安全感,尤其是她發現男友的手機裡面交友軟體還沒有刪掉的時候,很擔心這是不是對方劈腿的前兆,本來想把他抓來興師問罪,但又擔心被對方說疑心病太重。

「原本講好交往之後我們就把軟體都刪掉,他也答應我了,但沒想到前幾天他洗澡的時候,我不小心看到他的手機,發現他還在用,我才知道自己一直以來都被蒙在鼓裡。比起他繼續用這件事情本身,我更在意的是他為什麼要騙我?」

我曾經遇過不同的朋友,或者是網友的提問,很想知道為什麼對方「已經有自己」了,還要使用交友軟體?比較常見的答案是:

・他有想要定下來,不過這個人不是你。於是只好騎驢找馬,想看看還有沒有更好的。

・他還沒有想要定下來,仍然在走馬看花的階段,所以你只是他逛夜市時的一個過渡。

他為什麼要用交友軟體?

真的是這樣嗎?或許不完全是如此。今年的一項研究指出[1],在疫情開始流行之後,交友軟體的使用率越來越高,其中有一些正面跟反面的影響(可以參考下面的表),其中有幾個跟前面的問題有關,我們把它拿出來討論。

1、滿足自我價值(self worth validation):

透過使用社群或者是交友軟體,當事人可以感覺到自己有多少人追蹤、多少人喜歡,進而增加自我價值。雖然這樣的自我價值是有點不健康的,甚至是以靠著那些數字而浮動的,但被別人喜歡的感覺其實滿不錯的,所以有一群人或許在使用交友軟體的時候,喜歡的是那種「很多人喜歡我」的感覺。換句話說,他使用交友軟體對其中一種可能並不是為了認識別人,而是為了「自己能夠被看見」。

2、害怕被拒絕(fear of rejection):

有些人在一對一的互動當中,很擔心自己如果表達感受,會被對方拒絕,不過交友軟體提供的某種空間上面的距離,而且大家都有很多的選擇,就算被拒絕了,內心的受傷也會小一點。或許,他早就想要去認識不同的人了,但由於他的個性可能比較內向害羞,所以就採取這種線上交友的方式。

3、導致沒有必要的比較(leads two necessary comparisons):

像前面提到的例子就是一種很經典的狀況,你可能會拿不同的照片、不同的方式來作比較,甚至你可能會拿你現在的伴侶跟交友軟體上面的人做比較,儘管你並沒有完全的認識他們。有一種可能是,當他無意間點開這些交友軟體裡面的其他對象,就會拿你跟這些人作比較,然後慢慢地發現,好像你也沒有那麼好。

4、缺乏溝通、低承諾的關係(low communication、lack of commitment):

從網路上面認識的交友關係,經常是沒有太多的承諾、甚至是缺乏溝通的關係。這或許也是為什麼,當Lisa 跟男友在一起之後,才發現對方並沒有信守承諾,可能需要一段時間的相處,才能看得清楚眼前這個人的真面目。

事實上,在另外一項研究當中指出[2],一個人會使用交友軟體是來自於下列的動機(motivation):

1、想要獲得性愛的對象(Motivated by sex)

2、想要結束寂寞的感覺(Motivated to end loneliness)

3、想要找些樂子(Motivated to find amusement)

4、想要紓解一些負面情緒(Motivated to cope with difficult emotions)

在這個研究當中也發現,整體來說一個人會使用交友軟體的原因不外乎有下面幾個原因:找其他可能的伴侶、找性愛的對象、覺得自己在線上交友比較輕鬆自在,可以展現自己、增加自己的交友圈(因為自己的生活環境給認識的人有限)、覺得刺激好玩、排解無聊、增加自尊跟放鬆等等。其中最關鍵的兩個因素分別是前面條例的第三點與第四點:想要找些好玩的東西,還有因應自己的負面情緒。

換句話說,如果對方跟你在一起最後還是持續使用交友軟體,要不是他覺得現在的生活還不夠有趣,就是他目前的生活,有一些情緒(difficulties)需要靠線上交友軟體才能夠排解。這並不一定是你的問題,但你可以回到關係當中去看看,兩個人之間究竟發生了什麼,使得他需要生活有另外一個出口。

回到一開始的課題,倘若你們已經交往一段時間,但他仍然在使用交友軟體,或許你可以考量的是,這是否是他一直以來的習慣,如果在遇見你之前就是如此,那麼要他改變可能比較不容易;如果他是最近才又重新安裝回去,那麼或許你可以想想,在你們之間,會不會有一些不滿意或者是壓力,正在蔓延。

面對關係當中有其他可能的對象入侵,當事人無論如何,都會有一種備受威脅的感覺。但危機就是轉機,倘若你可以有機會看見彼此在這段關係當中的匱乏,或許也可以藉由這一次的發現,調整兩人的相處方法。畢竟,他並不會因為用了交友軟體而不愛你,比較有可能的反而是,擋在你們之間的一些沒有被說開的事情,讓感情漸漸褪色,貌合神離。

海苔熊