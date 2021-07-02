學會「遠離替自己找麻煩」！五個關在家裡該注意的事

這陣子大家都關在家裡面，感情再好的家人、愛人也會不小心在相處上有摩擦，因為不能外出，平時在家彼此都忍來忍去，但總有一天忍不住了，就把一股怨氣都爆發出來，那麼爆發後這尷尬的情況該怎麼解呢？畢竟發洩完後又得繼續面對一起關在家的窘境。

為了避免這種情況發生在自己身上，這邊有幾點提供給大家參考，除了在家相互忍耐之外也要開始學會「遠離替自己找麻煩」的訣竅。

彼此講話不要用嫌棄、不耐煩的語氣回覆

因為太過親近，所以講話都會變得直接且沒有禮貌。也許是剛看到新聞很生氣，於是回話的語氣就變得很氣憤。也許以前並沒有常常對話，但現在待在家時間變長了，講起話來也會感到對不上頻率，這時候加上嫌棄或不耐煩語氣回話的話，整個關係都會因此降到最冰點。

有話好好說，遇到不喜歡的話題又或是不喜歡對方一直找你講話的話，那麼找個平靜的時刻好好說出來，說話本來就是一門很深的藝術，端看你怎麼表達想法而又不會讓對方不舒服，但若是一意想什麼就說什麼，在這個緊繃時機點也只會讓對方心裡更受傷。

注意自己的自由空間、休息時間

以前大家都還有工作或是可自由外出，時間大概都會調配好或錯開，好讓彼此都有獨自一人的空間以及時間。好比說另一半限制抽菸、打電動的人總會藉由另一半不在家的時候來偷偷做這些事情，但現在狀況不一樣，你現在的一舉一動對方都知道，所以要好好協調而不要影響兩人原有生活品質。

另外一個是休息時間，像現在時間多出來了，大家都會開始找事做，好比說大掃除或開始玩起烘焙…等，這些都是需要大量時間去做，但這會不會影響到對方作息時間呢？如果住在豪宅隔音沒話說，但是如果只是一般套房、公寓的話是不是更容易影響到休息狀態呢？

這還是得要好好的約法三章，不管是家人還是愛人，就像跟「室友」住一起的感覺，好好的協議一下，否則生活品質及休息狀態都被毀掉，就會讓彼此情緒大崩潰。

把脾氣以及性格偶爾放軟一點吧

彼此待在一個屋簷下太久，每個人都想要「自由」，連外出的自由都沒了，那麼在家想做一些事情的「自由」總可以吧？但畢竟不是一個人住，做什麼事情都得先想看看會不會影響到別人，有時候也別把不吭聲的人都當作就是好相處，其實他們只是在忍耐而你不知道罷了。

所以大家待在家想做什麼話，彼此也相互大概配合各兩三天，有時候對方想吃外賣，那麼就叫外賣吧，不要一直堅持自己的意見，這種只能宅在家被束縛的情況若一直堅持己見的話，最後一定都會大吵架，但話說回來又何苦呢，對吧？

注意聊天的內容

雖說這塊以往相處的時候本來都會注意，以前說到一個不爽就是離開現場隔天裝沒事，但現在這種情況的確很尷尬，如果說了一個觀念不合的話題，那麼要逃到哪？每天繼續爭吵誰的觀念對錯心真的會疲累。

尤其現在大家一定開口都是抱怨，什麼事情都能抱怨上一兩句，但是這種多說無益的抱怨對被關在家裡的人來說，是一種精神折磨，超級容易有吵架危機，說真的吵完了你要搬出去嗎？你要現在外出流浪嗎？還是你要一個人躲在棉被裡大哭？還是你要開始絕食？當你最痛苦的時候卻哪都不能去，那才是真正的痛苦。

注意衛生習慣及家事的調配

這陣子只能說你看我、我看你，就算有自己的空間可以待著，難免還是會有用到公共區域的時刻，所以衛生習慣這件事一定就會讓彼此傷腦筋，可能你會覺得以前沒有嫌過，怎麼這陣子開始嫌？

沒錯，因為待在家時間多了，對任何事情都變得有點雞蛋裡挑骨頭了，就連家裡養個寵物大小便或是掉毛之類的都容易被揪出來唸一頓。

大家在這種不得不被關在一起的時候，要分配一下如何整理環境，倒垃圾等等的居家整潔誰該做、還有怎麼做都要先講好，以前可能會唸你一兩句，現在真的會唸上一百句，你偏頭痛就像孫悟空緊頭箍一樣劇烈頻繁。

現在這種時刻也不是大家願意要面對的，再相親相愛的人，一天二十四小時在一起都會有抱怨與不滿，奉勸無論如何都要懂得找屬於自己的空間及時間，做自己的事情讓自己的情緒有個出口可以發洩，否則這種每天大眼瞪小眼，有一天真的吵到分手或是鬧離家出走。