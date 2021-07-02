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學會「遠離替自己找麻煩」！五個關在家裡該注意的事

shutterstock_1902146152▲這陣子大家都關在家裡面，感情再好的家人、愛人也會不小心在相處上有摩擦。（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

這陣子大家都關在家裡面，感情再好的家人、愛人也會不小心在相處上有摩擦，因為不能外出，平時在家彼此都忍來忍去，但總有一天忍不住了，就把一股怨氣都爆發出來，那麼爆發後這尷尬的情況該怎麼解呢？畢竟發洩完後又得繼續面對一起關在家的窘境。

為了避免這種情況發生在自己身上，這邊有幾點提供給大家參考，除了在家相互忍耐之外也要開始學會「遠離替自己找麻煩」的訣竅。

彼此講話不要用嫌棄、不耐煩的語氣回覆

因為太過親近，所以講話都會變得直接且沒有禮貌。也許是剛看到新聞很生氣，於是回話的語氣就變得很氣憤。也許以前並沒有常常對話，但現在待在家時間變長了，講起話來也會感到對不上頻率，這時候加上嫌棄或不耐煩語氣回話的話，整個關係都會因此降到最冰點。

有話好好說，遇到不喜歡的話題又或是不喜歡對方一直找你講話的話，那麼找個平靜的時刻好好說出來，說話本來就是一門很深的藝術，端看你怎麼表達想法而又不會讓對方不舒服，但若是一意想什麼就說什麼，在這個緊繃時機點也只會讓對方心裡更受傷。

▲說話本來就是一門很深的藝術，端看你怎麼表達想法而又不會讓對方不舒服。（圖／Shutterstock）

注意自己的自由空間、休息時間

以前大家都還有工作或是可自由外出，時間大概都會調配好或錯開，好讓彼此都有獨自一人的空間以及時間。好比說另一半限制抽菸、打電動的人總會藉由另一半不在家的時候來偷偷做這些事情，但現在狀況不一樣，你現在的一舉一動對方都知道，所以要好好協調而不要影響兩人原有生活品質。

另外一個是休息時間，像現在時間多出來了，大家都會開始找事做，好比說大掃除或開始玩起烘焙…等，這些都是需要大量時間去做，但這會不會影響到對方作息時間呢？如果住在豪宅隔音沒話說，但是如果只是一般套房、公寓的話是不是更容易影響到休息狀態呢？

這還是得要好好的約法三章，不管是家人還是愛人，就像跟「室友」住一起的感覺，好好的協議一下，否則生活品質及休息狀態都被毀掉，就會讓彼此情緒大崩潰。

把脾氣以及性格偶爾放軟一點吧

彼此待在一個屋簷下太久，每個人都想要「自由」，連外出的自由都沒了，那麼在家想做一些事情的「自由」總可以吧？但畢竟不是一個人住，做什麼事情都得先想看看會不會影響到別人，有時候也別把不吭聲的人都當作就是好相處，其實他們只是在忍耐而你不知道罷了。

所以大家待在家想做什麼話，彼此也相互大概配合各兩三天，有時候對方想吃外賣，那麼就叫外賣吧，不要一直堅持自己的意見，這種只能宅在家被束縛的情況若一直堅持己見的話，最後一定都會大吵架，但話說回來又何苦呢，對吧？

注意聊天的內容

雖說這塊以往相處的時候本來都會注意，以前說到一個不爽就是離開現場隔天裝沒事，但現在這種情況的確很尷尬，如果說了一個觀念不合的話題，那麼要逃到哪？每天繼續爭吵誰的觀念對錯心真的會疲累。

尤其現在大家一定開口都是抱怨，什麼事情都能抱怨上一兩句，但是這種多說無益的抱怨對被關在家裡的人來說，是一種精神折磨，超級容易有吵架危機，說真的吵完了你要搬出去嗎？你要現在外出流浪嗎？還是你要一個人躲在棉被裡大哭？還是你要開始絕食？當你最痛苦的時候卻哪都不能去，那才是真正的痛苦。

注意衛生習慣及家事的調配

這陣子只能說你看我、我看你，就算有自己的空間可以待著，難免還是會有用到公共區域的時刻，所以衛生習慣這件事一定就會讓彼此傷腦筋，可能你會覺得以前沒有嫌過，怎麼這陣子開始嫌？

沒錯，因為待在家時間多了，對任何事情都變得有點雞蛋裡挑骨頭了，就連家裡養個寵物大小便或是掉毛之類的都容易被揪出來唸一頓。

大家在這種不得不被關在一起的時候，要分配一下如何整理環境，倒垃圾等等的居家整潔誰該做、還有怎麼做都要先講好，以前可能會唸你一兩句，現在真的會唸上一百句，你偏頭痛就像孫悟空緊頭箍一樣劇烈頻繁。

現在這種時刻也不是大家願意要面對的，再相親相愛的人，一天二十四小時在一起都會有抱怨與不滿，奉勸無論如何都要懂得找屬於自己的空間及時間，做自己的事情讓自己的情緒有個出口可以發洩，否則這種每天大眼瞪小眼，有一天真的吵到分手或是鬧離家出走。

Tags : 摩擦溝通疫情脾氣自由衛生關在家

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。