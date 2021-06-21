疫情壓力造成心理差異？鄧惠文曝「伴侶是合作關係」：認清沒有他，我也能活下去！

全國疫情三級警戒已經超過一個月，許多人因長時間與伴侶待在同一個屋簷下，而頻頻發生摩擦、感到身心俱疲。華人心理治療研究發展基金會（華心）和LINE特別合作推出「愛在瘟疫蔓延時-名家直播」，今（21日）首場邀來精神科醫師鄧惠文分享「疫情照見的伴侶關係」，鄧醫師表示伴侶關係是大家一輩子都要修的功課，在疫情壓力之下，伴侶之間的心理差異會被放大檢視，個人的依賴模式也更需要受到關注，她建議「肯定自己，尊重伴侶」，才能照顧到自身心靈，又能與伴侶維持長久的合作關係。

疫情之下，伴侶常因防疫觀念、家務分配而發生爭執，也有人需要更多的親密感、情感連結來排解壓力，當個人的安全感備受挑戰又急需時，若無法有效溝通就會產生意見分歧。鄧醫師分析這與她過去常提及的榮格心理學，將人分成兩大人格的不同有關，當心中騷動不安時，「內傾」型的人較內斂，需要更多的心理空間去獨立思考；而「外傾」型則會把心門打開，希望雙方能正面溝通，兩者的差別在於遇到問題、壓力時，會不會與人產生連結。（延伸閱讀：爭執的源頭來自「安全感不足」？鄧惠文點破「壓力時刻」維繫感情的秘訣）

面對壓力，每個人都有不同的反應模式，除了內傾與外傾的不同，思考型與情感型也不一樣，尤其在有壓力時，人們會更依賴自己平常習慣的功能。鄧醫師提及有逃避習慣的人，可能是想藉由與伴侶爭執，來分散本身對疫情的恐懼，這時不妨先回頭照顧自身的心情，同時開始學習接受與伴侶之間的差異，並停止期望、失望，因為我們的任務不是要求伴侶符合我們的期待，而是轉向思考自己內心真正擔憂的問題，當你把自己照顧好，就能減少伴侶之間多餘的摩擦，也有更多足夠的心理空間去觀察彼此。

鄧醫師表示不該把伴侶視為「加害者」的角色，恐懼、需求都該自己去正視，伴侶關係是合作而非滿足，一段成熟、穩健的關係是「沒有他，我也能活下去」！因為伴侶沒有義務要滿足自己的需求，我們要學習的是「如何照顧自己」和「如何與伴侶維持默契」。（延伸閱讀：另一半總是什麼都不說！鄧惠文點破：其實他是「弱」了，你卻解讀成「強勢」）

在疫情逼迫人們成長的時代，必須檢視自己最內心的想法，鄧醫師認為與伴侶最好的合作，就是不要害怕彼此的差異，每個人都有自己的生存方式、渴望自私的時期，也會因為成長背景的不同，出現情感能力的強和弱。鄧醫師建議大家進入一段伴侶關係之前，要先培養好「自身價值感」，對自己有自信、夠穩定，做好「對方沒有這麼在乎我」的心理準備，並且相信自己內心的失望和難過，都可以透過努力而獲得改善，與伴侶的關係就不會如此緊繃。

鄧醫師的分享引來參與線上直播的網友熱烈迴響，她也感到意猶未盡想與大家分享更多。邀請大家除了持續關注「愛在瘟疫蔓延時-名家直播」；更可以關注姊妹淘FB，每週五中午12:30一同參與《鄧一個人咖啡》線上直播，有鄧醫師陪大家聊聊彼此的心事。

更多《鄧一個人咖啡》的節目資訊，請準時鎖定《姊妹淘》、《NOWnews今日新聞》。

姊妹淘 Facebook https://www.facebook.com/babyou.com.tw/