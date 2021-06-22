城旭遠：愛情是場青春賭注，誰都不想認輸

愛情是一場青春賭注，誰都不想認輸。前天好奇心驅使，在IG限時動態上問「你心中感情的困惑是什麼？」引來一些朋友回答，當中對兩位朋友的困惑特別有共鳴，簡單來說，那都是我曾想過的、遇到的困惑：「隱瞞跟說謊」、「那個人還不出現」。

說實話，我曾認為感情碰壁，是因為自己不夠好，來回反覆自我打擊，曾經覺得，生命也太難了吧，在最好的年齡，竟然遇不到最好的對象，無語問蒼天，為何自己總遇到不對的人？我也以為時間它能帶來答案、帶走難過，最後證明，時間不但沒帶給我答案，只給我成熟年齡，值得欣慰的是，它也給我不多不少的經驗。

【隱瞞、說謊】

上述詞彙確實帶有負面意味，不過這個問題出現時，別急著上火，因為隱瞞跟說謊是把雙面刃。感情建立在信任上，一段關係中，我們努力適應對方生活步調，積極重疊彼此生活交際圈，不為別的，只為在感情裡能走長遠的路，那一步一腳印走的都是信任。

有人認為，說謊是摧毀情感最快的方式，不禁想起童年聽的《放羊的孩子》故事，一再虛假警報，導致信任疲勞，最終自食惡果，換來巨噩絕望。在任何關係中，被欺騙的感覺當然不好，滿肚怒火的背後，肯定是失望，因為意識告訴我們，說謊是一種選擇，沒人能強迫，當對方有意識從口中擲出謊言，被砸中的人當然會受傷，不過在難過當下，我們更要了解的是「他為什麼要騙我？」

前面提到隱瞞跟說謊是雙面刃，撒謊原因百百種，每個人遇到不同情境，會準備不同說辭，謊言脫口當下，多數是缺乏安全感，有些人是因為對真相感到羞恥，有的人怕招惹麻煩，更多人是顧及自尊，也有些時候，是怕對方受傷，不好意思說出真話。

一對夫妻，丈夫在公司擔任廣告業務，疫情關係業績持續下滑，人力縮減下被裁員，他不敢告訴有孕的妻子，轉而投入外送員行列，天天穿得整齊體面，到爸媽家換上外送裝備，央求爸媽別告訴妻子、別讓她擔憂，丈夫從早跑到晚，當妻子問他怎麼常常不在家？他告訴妻子業務需拓展客源，只好天天加班。在外人眼中，夫妻同甘苦，告訴妻子失業才是他最好的選擇；不過站在丈夫立場可不這麼想，保護所愛的人才是他的選擇，沒有安全感，是他隱瞞最大的出發點。

再舉個萬年芭樂例子，老婆近來沒禁口，疫情期間沒運動，捏出自己多出的肥肉問老公：「我是不是胖了？」遇到這類敏感問題，老公回：「不會啊，我覺得剛好。」都說是多出的肥肉了，老公的回答在多數人眼裡仍是標準答案，聽起來也悅耳許多，可是老公無庸置疑是說謊，他隱瞞真相，他粉飾太平，說謊目的是：我不想傷害你。

在一段關係中，事事坦白未必是好事，對維繫情感未必有幫助，比起有沒有說實話，更要在意的是：有沒有替對方著想。

【那個人還不出現】

我們擅長等待，等心儀的人出現，等對我們好的人出現，等一個彼此契合的人出現，等一個理想情人出現，等對方向自己告白，等別人介紹，等上天賞賜一個你百分百滿意的人，等的同時會忘記，要得到任何事物、關係，用心和主動是必要條件。

事實上很多事不是「等」出來的，是靠自己努力爭取到的，能打自內心想要的事物，即代表自己極度渴望擁有的事物，若是那麼想得到，何不主動出擊，正面迎接問題？

不妨先輕鬆看，愛情像一顆顆水蜜桃，鮮嫩甜美、果肉彈牙，令人垂涎欲滴，想嚐鮮就得用心評估是否成熟，光看表面紅潤飽滿、香氣撲鼻是不夠的，要一顆一顆輕捏，不能過度使力壞了樣貌、傷了內部，以溫柔手感區分能不能採收，用心觀察後親手摘下，它才真正屬於你，你才能享用它。

要是等水蜜桃落果到地上，外部撞爛了、內部熟透，吃起來不彈牙也不美味，既不是它該呈現的樣貌，也不是你想得到的東西，豈不是浪費時間，白等一場？

大部分的未來都是未知的，如果愛情只顧等待，這樣也太累了吧，光是耗去的精力就足夠讓人老，說真的，做任何事主動是上上策，豁出去也很重要，改變自己更為重要，修改自己的思維，調整自己的勇氣額度，可能對未來才是真正有幫助。

愛情確實是場青春賭注，傾聽對方每一步，你押得上全心，就換得到幸福。

以愛點歌：蔡健雅《雙棲動物》

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