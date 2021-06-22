好心卻被雷劈！三大跡象判斷對方是否會「軟土深掘」

不論是感情還是工作，大多數的人都是期盼正向迴圈，亦即我對你付出真情，你也會相對回報真愛，今天你弄不完我幫忙，下次換我忙不過來，當然也希望你主動出手。可惜並不是所有人都喜歡平等互惠的關係，某些人的哲學是多拿為贏，凡事都要居上風才能讓他們有安全感，而這些人最擅長的就是辨識潛在的受害者（也就是容易接收情緒勒索的人），而且唯有當確認對方是合適的人選時，勒索者才會和你進一步深交，這是因為勒索者不願意花費時間在他覺得撈不到好處的人身上。

在你們之間的權力關係還沒確立之前，對方會透過一些舉動來確認你是否是合適的人選，以下是我自己親身經歷過的一些勒索者手段，如果你身邊也有人出現類似的舉動，當心！他很可能正在「軟土深掘」：

一、雜事總是你在張羅，他很少主動

當我們去吃飯的時候，不免需要拿一些醬料碗筷等等，你會發現勒索者很少在第一時間做這些事，而是等著看有沒有其它人會做，約好看電影卻老是你負責訂位拿票買爆米花，而且你發現下次他依舊不主動，結果還是你做，慢慢的你們之間某種不成文的儀式成立了，以後跑腿就是你的工作。如果你提出抗議，對方還會發怒，說你很計較，這一點小事也要拿出來嘴，明明是你多幫忙、多付出，最後卻變成理所當然，這就是勒索者最擅長的慣用手段。

破解方式：

他不做你也別做，但是也別露出不高興的樣子（否則就會讓對方有藉口說妳很計較），等他做了一次，下次你再做一次。

二、要求無法被滿足時，出現激烈的反應

他臨時提出下班後想見面，因為看到網路一家很特別的餐廳，想約你一起去。予以婉拒後他卻大發脾氣：「沒關係啊反正我就不重要。」、「你忙你的就好。」當你跟他建議改週末再去，他卻說：「不，已經沒心情了，這週末我什麼都不想做。」

像這些明明沒有需要大發雷霆的事件，勒索者的典型處理方式卻是發怒、怪罪對方。不知道大家有沒有看過一個廣告，有個想吃炸雞的人，發現吃到的不是肯德基後就在地上打滾。勒索者也是如此，只要他的要求沒有被滿足，他就會一副受了天大委屈的模樣，而且絕對要把情緒波及到你身上，讓你也跟著不好過，久而久之為了不想搞壞心情，你可能就會任他予取予求。

破解方式：

冷處理。勒索者就像失控的演員，急著找人唱對手戲，不管你是找他吵架或求和，這樣他的劇本才可以往下走，最好的處理方式就是不陪他演。如上述的例子，不妨告訴他：「既然這樣，等你想去再跟我說。」勒索者這輩子最想要的人生角色就是被寵壞的小孩，而他會千方百計找人扮演寵壞他的父母，你需要做的就是極力讓對方清醒，知道你不是他的替代爸媽。

三、每天陰著一張臉，覺得自己快死了

當我們遇到重病的病患時，是不是總特別體貼、有同理心，還會額外花精神去照顧他？勒索者想要的也是同樣的待遇，他看起來總是很沮喪不快樂，當你試圖關心他的時候，他會告訴你他過得有多不幸、人生有多坎坷等。於是出於好意，你提出一些方式希望能幫助他，然後你就完了，就此你要對他的人生負責。如果他依照你的建議去做卻不成功，就都怪你害了他，如果你提的建議不適合他，那是因為你根本沒站在他的立場想，代表你不在乎他。

破解方式：看狀況

如果關係夠親密而且對方確實過得很不好，即使對方埋怨我還是會出手，以前有個朋友被同居男友家暴，我就是不管她要不要，直接通知她家人，讓她父母把她帶回家，畢竟被人罵總比看人死好，但這是要看個人，因為幫這種人會得到的一定不是感激而是抱怨。

軟土深掘最恐怖的部分在於，等你們之間不平等的關係成形之後，要想轉變幾乎是不可能的，除非放棄這段關係，所以早發現早預防最好，另外也呼籲勒索者，成人後自己的快樂要自己負責，沒人有義務承擔你的喜怒哀樂，不要等把身邊的好人都嚇跑，才抱怨世態炎涼啊！

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